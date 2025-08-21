吉川美代子アナ、ドラマ初出演へ！ 『しあわせな結婚』でまさかの展開「きっとびっくりしますよ！」
阿部サダヲが主演し、松たか子がヒロインを演じるドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の第6話（本日8月21日放送）で、アナウンサー・吉川美代子がドラマ初出演を果たす。また、個性派・山内圭哉の出演も決定した。
本作は、脚本家・大石静が紡ぐ“完全オリジナルホームドラマ”にして、夫婦の愛を問う令和のマリッジ・サスペンス。第1話の見逃し配信数が、テレビ朝日系木曜ドラマ史上最速で100万回、その後もテレビ朝日GP帯史上最高記録し、今期放送の連続ドラマでもトップとなるなど、毎話大きな反響を呼んでいる。
先週放送を終えた第5話で第1部が完結。原田幸太郎（阿部）の妻・ネルラ（松）と父・鈴木寛（段田安則）、父娘2人が15年間口を閉ざしてきた秘密が明らかになった。それは、ネルラの元婚約者で死亡した布勢夕人（玉置玲央）が、弟・レオ（板垣李光人／幼少期：岩川晴）の誘拐を偽装したという衝撃的な事実。この偽装誘拐で布勢に対して怒りと憎しみを覚えたネルラと寛は、15年という長い年月、心の中でお互いを布勢殺害の犯人と疑い続けて生きてきたのだった。
次々に新たな秘密が明かされていく中、幸太郎は事件に固執する刑事・黒川竜司（杉野遥亮）とともに、“惚れた女のために戦う”決意を固めて…。ついに今夜、それぞれが真実を求めて動き出す。待望の第2部が開幕する。
ゲストが登場するたびに、毎回大きな話題となる本作だが、第2部開幕となる第6話にも豪華ゲストが登場。なんと人気アナウンサー・吉川美代子が初のドラマ出演を果たし、作家の千堂祥子役を演じる。
37年間TBSのアナウンサーとして活躍、現在はフリーアナウンサー、キャスターのみならず、バラエティー番組や講演会に引っ張りだこの吉川は、「絶対見ようと期待していたドラマです。まさかの出演依頼に『間違いではないか』とびっくり」と、オファーを受けた瞬間を振り返った。阿部や松、そして馬場と共演し、「さすがプロ」と感心したという吉川の初めての演技に注目だ。
さらに、「笑殺軍団リリパットアーミー」の中心メンバーとして活躍し、舞台はもちろん、NHK大河ドラマ『青天を衝け』の岩倉具視役、『民王』シリーズ（テレビ朝日系）の公安刑事・新田理役でも話題となった山内圭哉が、幸太郎とネルラ夫妻が家探しのために訪れる不動産会社のクセ強な社長・南雲久役で登場する。
幸太郎とネルラ、南雲は、内見先のマンションで、祥子と幸太郎がレギュラー出演する『ニュースホープ』のMC・梶原拓（馬場徹）に遭遇する。2人は何やら深い関係があるようで…。
無事に撮影を終えた吉川は、「初回から予想できない展開の作品。私の出演シーンもまさかの展開の1つです。馬場さん演じる『ニュースホープ』MCの梶原と私はどんな関係なのか？ 短いシーンですが、きっとびっくりしますよ！」と、見どころを語った。祥子と馬場の気になる関係とは？ その答えは、ぜひ今夜の放送でチェックしてほしい。
木曜ドラマ『しあわせな結婚』は、テレビ朝日系にて毎週木曜21時放送。
※吉川美代子のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■吉川美代子（千堂祥子役）
阿部サダヲさんと松たか子さんが出演される作品、そして大石静さん脚本！ オファーが来る前から、絶対見ようと期待していたドラマです。まさかの出演依頼に「間違いではないか」とびっくり。第6話の脚本を頂き、セリフがとても少なかったので安心しました（笑）。第1話から期待を裏切らない展開で、大人が楽しく見ることのできる作品です。
撮影現場では、暑さの中、ワンシーンのために多くのスタッフが頑張っていることに頭が下がる思いでした。同じシーンをいろいろな角度から撮るので、同じセリフを何度も繰り返すのですが、表情や声のトーンを変えないようにするのは、意外と難しかったです。でも、阿部さんや松さん、馬場さんは何度繰り返しても完璧。さすがプロと感心しました。
初回から予想できない展開の作品。私の出演シーンもまさかの展開の一つです。馬場さん演じる『ニュースホープ』MCの梶原と私はどんな関係なのか？ 短いシーンですが、きっとびっくりしますよ！
