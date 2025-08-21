シリーズ別で「Pixel 9a」浮上！ スマホ人気ランキングTOP10 2025/8/21
「BCNランキング」2025年8月11日〜17日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 16（アップル）
2位 iPhone 16e（アップル）
3位 Pixel 9a（Google）
4位 iPhone 15（アップル）
5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
6位 arrows We2（FCNT）
7位 Pixel 8a（Google）
8位 AQUOS wish4（シャープ）
9位 Galaxy S25（SAMSUNG）
10位 iPhone 16 Pro（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
