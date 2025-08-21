米ロサンゼルスに行って驚いた！街をAIが席巻、「無人タクシー」が驚異的実力を見せつける…最新LAレポートをお届けします！

Googleが米LAで展開する「無人タクシー」

今夏にアメリカ・ロサンゼルス（LA）に２週間ほど滞在して、現地でAIにより様々な分野で無人化が進んでいる状況を目の当たりにしました。

LAに滞在している間に最もAIの進化を感じられたのは、無人自動運転タクシーの「ウェイモ」(Waymo)のサービスを利用したときでした。

ウェイモは「グーグル」の親会社である「アルファベット」が運営するサービスです。

グーグルの自動運転へのかかわりは歴史が長く、2009年頃からスタンフォード大学の自動運転プロジェクトの関係者を中心にスタートしました。15年にはプロトタイプ車が完成して公道での運転試験を実施し始めました。

そして、16年12月に正式にアルファベットの自動運転部門としてWaymoが立ち上がり、17年にはアリゾナ州のフェニックスで試験的に配車サービスを開始して、当初は安全管理のためのドライバーが同乗していました。

25年6月にテスラが始めた無人タクシーサービスも今のところ同じくドライバーが同乗しており、Waymoは8年ほど先行していたことになります。

18年12月には世界初となる自動運転無人タクシーサービスである「Waymo One」をローンチし、20年12月にはフェニックスでドライバーが同乗しない完全な無人タクシーサービスを開始しました。

その後、新型コロナで人間同士の接触が忌避されたこともあり、徐々にサービスエリアを拡大し、22年にサンフランシスコ(SF)、23年にLAでも営業を開始しました。今後もさらにエリアを拡大していく予定で、25年中にLAやSFでもエリアを大幅に拡大して、特にSFについてはシリコンバレー圏全般をカバーする予定です。

また、26年にはワシントンDCやダラスでもサービスを開始し、NYでも安全ドライバー同乗ながらテストを既に開始しています。また、東京でも同じ形式でWaymoの車両による情報収集がスタートしており、２年ほどで無人タクシーサービスを始めようともくろんでいるようです。

快適・便利なWaymo

このように、サービスを拡大してきたWaymoですが、肝心のサービス内容はどのレベルにまで来ているのでしょうか。

今回、LAで実際に10度近く利用した感想としては、運転はとてもスムーズかつ思った以上にスピーディで、価格もタクシーと比べてはもちろん、UberやLyftといった配車サービスよりも安く済みます。大きなスーツケースを複数抱えて空港に行くなどの特殊なケースを除いて、真っ先にWaymoを使いたいと思うようになりました。

利用方法もとても簡単で、スマホに”Waymo One”というアプリをダウンロードして、行先を選択しその後にピックアップの場所を指定するだけです。料金も事前に確定するUberなどと同じ方式で、車両が近づいてくると開錠する”Unlock”ボタンを押せばドアノブが出てきて、中に入れます。

写真にあるように今のところは既存の車両にライダーなどの追加装備を付属させているので、運転席には座れず助手席と後部座席を合わせて４人まで利用できます。

前述したように運転はとてもスムーズで、米国の道路にはスピードの出しすぎを防ぐためのハンプという出っ張りがたくさんありますが、その前に来ればきっちり減速しますし、周辺の車両や歩行者はもちろん、ペットやバイクに、電動スクーターに乗った人から、路上に置かれた工事を示すコーンやごみ箱まできっちりモニターに表示されるのも安心感があります。

サービス開始当初は人間の運転よりも時間が大幅にかかるなどの不満もあったようですが、今では前にゆっくりと走る車両があれば、Waymoの車両が判断して、車線を変更をして追い抜くなど、技術はかなり改善しています。

Uberと同時に到着時間を調べてもそれほど変わらないケースがほとんどでした。

価格についても当然Waymoには今や20%が当たり前となっている運転手へのチップが必要ないため、米国ではかなりお得に感じました。

また、特に海外でタクシーや配車サービスに乗ると運転手の雰囲気に緊張することもありますが、Waymoは誰に気兼ねすることもなく、Spotify(スポティファイ)などと連携して自分の好きなプレイリストの音楽をかけられるので、一緒に旅行していた子供たちも大喜びでした。

また、安全性についてもここまでの統計で高く評価されており、再保険会社のSwiss Reの分析によるとWaymoのサービスが約2,500万マイル（約4,000万km）利用されたタイミングの比較で、軽度な物損事故は同じ距離あたりで人間のドライバーよりも88%、人的損害を伴う事故については92%も少なく、事故は人間が運転するよりも10分の１程度という極めて優秀な結果となっています。

人間が加齢とともに運転能力は下がるのに対して、AIは一度獲得した能力を世界中でアップデートするだけですぐに展開できるので、改善の一途をたどります。

今後は人間とAIの安全性の格差がさらに広がっていくでしょう。

では今後、こうした「無人タクシー」はどのように広がっていくのでしょうか。

さらに後編記事『米・ロサンゼルスを「無人タクシー」が走り回っていた！もうすぐ当たり前になる「旅行×生成AI」の実力』でじっくりと見て行きます。

【つづきを読む】米・ロサンゼルスを「無人タクシー」が走り回っていた！もうすぐ当たり前になる「旅行×生成AI」の実力