¡Ú¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¡Û°°ÀîÂçÀã¡¡½é¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥«¥Ã¥×½àÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿À¾ÂçÛêÉÒ»Ö´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Öµã¤¤¸¤ã¤¯¤ëÁª¼ê¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¿¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡þÂè£±£¹²óÁ´ÆüËÜÃæ³ØÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¡Ê£±£²¡Á£±£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Û¤«¡Ë
¡¡°°ÀîÂçÀã¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ï£±£·Æü¤Î·è¾¡¤ÇÀ¤ÅÄÃ«À¾¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤ËÇÔ¤ì¡¢½éÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Õ²ÆÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï£´¾¡¤òµó¤²¡¢Æ»Àª¥Á¡¼¥à¤Î£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤òÀ¾ÂçÛê¡Ê¤Ë¤·¤ª¤ª¤¨¤À¡ËÉÒ»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ê¼èºà¹½À®¡¦ÈÓÄÍ¡¡¹¯Çî¡Ë
¡¡¡¡°°ÀîÂçÀã¤ÏÆüËÜ°ì¤Ø¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡¤Ç¡¢À¤ÅÄÃ«À¾¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ë£°¡½£µ¤ÇÇÔÀï¡£ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿£³²ó¤Î£²¼ºÅÀ¡¢£´²ó¤Î£³¼ºÅÀ¤Ï¤È¤â¤Ë»Íµå¤È¼ººöÍí¤ß¡£°ÂÂÇ¿ô¤Ï£´¤Ä¤ÇÁê¼ê¤Î£¶¤Ä¤ÈÂçº¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï£°¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÀèÀ©¤·¡¢¾®º¹¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤ÅÄÃ«À¾¤ÎÅê¼ê¡¢Ê¡ÅÄ¡ÊÍ·Âç¡Ë·¯¤Î´Ë¤¤ÊÑ²½µå¤Ë¡¢¤¦¤Á¤ÎÂÇ¼Ô¤Ï°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÇÔ¤ì¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬µã¤¤¸¤ã¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏËÜµ¤¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡£¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡À¸Ì¿Àþ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬ÂçÉñÂæ¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎÃ®°æ¿·ÂÀ¡¢²Æ¤Þ¤Ç¤Ï£±ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á°ÅÄ·òÀ®¡Ê¤È¤â¤Ë£³Ç¯¡Ë¡¢²ÆÁ°¤«¤éÆ¬³Ñ¤òÉ½¤·¤¿¿À¸µºó¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Î±¦ÏÓ¥È¥ê¥ª¡£Á´°÷¤ÎµåÂ®¤¬ºÇÂ®£±£³£°¥¥íÃæÈ×¤Ç¡¢º£Âç²ñ¿ï°ì¤ÎÉÛ¿Ø¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¾å¤Ç¡¢ºòµ¨¤è¤êÂÇÎÏ¤ÏÍî¤Á¤ë¤Î¤ÇÅê¼êÎÏ¤ò¼´¤È¤·¤¿¼éÈ÷¤È¡¢Â¤ò»È¤Ã¤¿µ¡Æ°ÎÏ¤òÆÃÄ¹¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£¿·¥Á¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÏÁ°ÅÄ¤¬¥¨¡¼¥¹³Ê¤À¤¬¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÍÄ¤¯¡¢Ã®°æ¤Ï¸Î¾ã¤¬¤Á¡££²¿Í¤¬¿´¿È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¤½¤³¤Ë¿À¸µ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿¡£·è¾¡¤âÀèÈ¯¤Î¿À¸µ¤¬£²²ó¤Þ¤Ç£°ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤ê¡¢£µ²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿Ã®°æ¤â£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò£°ÅÀ¤ÈÍ×½ê¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤³¤ÏÁ´¹ñ¾å°Ì¤Ë¤âÄÌÍÑ¤·¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·¥Á¡¼¥àÈ¯ÂÄ¾¸å¤ÎºòÇ¯£¹·î¤Î¥É¥ê¥¹¥Ý¥«¥Ã¥×½©µ¨ËÌ³¤Æ»Âç²ñ¤Ï£³°Ì¡££³Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯£³·î¤Î½Õµ¨Á´¹ñÂç²ñ¤Ï½éÀïÇÔÂà¡£Ä¾¸å¤ËÀã³ä¤ê¤ò¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ê¥¤¥ó¤ò¸«¤Æ¡¢»Ø´ø´±¤Ï°ì³å¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´¹ñÂç²ñ¤â¹Ô¤±¤¿¤·¡Ä¤È¤¤¤¦´Ë¤ó¤ÀÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¨¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡£¥É¥ê¥¹¥Ý¥«¥Ã¥×¤â½¸ÃæÎÏ¤Ë·ç¤±¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¾¡Íø¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¾¡¤Á¤¿¤¤¤«¡Ù¡ØÁ´¹ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«¡Ù¤òÁ´°÷¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤í¤È¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ê¤Î¤ÇÆâÌÌ¤¬Âç»ö¡£ÌÜÉ¸ÀßÄê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢»î¹çÃæ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤â¾ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯¸À¤¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿´µ»ÂÎ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¡ÈÂçÀãÀûÉ÷¡É¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö·è¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ã±¤ËÂÇ¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¸Ä¡¹¤Î¹Í¤¨Êý¤ò´Þ¤á¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤È»×¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤âÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¾¡¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤Ç¤¹¡×