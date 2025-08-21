中田英寿氏がビル・ゲイツ氏とのツーショット写真を公開

元日本代表の中田英寿氏がインスタグラムを更新し、マイクロソフト社の創業者であるビル・ゲイツ氏とのツーショット写真を公開。

世界的な超大物と並び立つ姿に「何かが始まる予感」と反響を呼んでいた。

日本代表として3度のワールドカップに出場した中田氏は2006年に現役を離れ、世界を回ってさまざまな活動を続けている。8月19日、自身のインスタグラムで「Great ideas come from great minds. Inspired to keep challenging myself.（素晴らしいアイディアは素晴らしいマインドから生まれる。自分自身へ挑戦し続けることにインスパイアされている）」いう文章とともにゲイツ氏との写真を公開した。

中田氏とゲイツ氏の大物ツーショットに対しては、「これは素晴らしい」「人の何倍生きてるの？って行動力」「何かが始まる予感」「いつもヒデさんから学びます」といったコメントが寄せられるなどファンからの関心を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）