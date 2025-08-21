ÃÓÂÞ±Ø¤Î¤ä¤ä¤³¤·¤µ¤Ï¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡ÖÅì¤ËÀ¾ÉðÅ´Æ»¡×¡ÖÀ¾¤ËÅìÉðÅ´Æ»¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÇØ·Ê
Æ°ÀþÇËÃ¾¤ÎÃÓÂÞ±Ø¤ÎÎò»Ë¤òÉ³²ò¤¯
JRÀþ¤È»äÅ´Ï©Àþ¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ²¼Å´Àþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È1ÆüÌó230Ëü¿Í¤Î¾è¹ßµÒ¿ô¤ò¸Ø¤ëÅìµþ¤ÎÃÓÂÞ±Ø¡£¾è¹ßµÒ¿ô¤Ï¿·½É±Ø¡¢½ÂÃ«±Ø¤Ë¼¡¤¤¤ÇÀ¤³¦Âè3°Ì¤À¡£
¥Ó¥Ã¥°¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¿Íº®¤ß¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÃÓÂÞ±Ø¤Ï°ÊÁ°¤è¤êÍøÍÑ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡ÖÆ°Àþ¤¬ÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¶¹¤¤±Ø¹½Æâ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÊâ¤²ó¤ê¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð»þÀÞ¡¢¿Í¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÄ«Í¼¥é¥Ã¥·¥å»þ¤Î±Ø¹½Æâ¤Î¾õ¶·¤ÏÈá»´¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó60¤äÈË²Ú³¹¤¬¤¢¤ëÅì¸ýÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¤À¤±¤ÇÂÎÎÏ¤ÏÂç¤¤¯ºï¤é¤ì¤ë¡£ÅÔÆâ¤Î¤Û¤«¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢Æ°Àþ¤ÏÃÇ¥È¥Ä¤Ë°¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤Þ¤º·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¸½ºß¤ÎJRÀþ¤Î³«¶È¸å¡¢¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë»äÅ´2Ï©Àþ¤ÈÃÏ²¼Å´3Ï©Àþ¤ò·Ñ¤®Â¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÃÓÂÞ±Ø¤ÎÊ£»¨²ø´ñ¤ÊÆ°Àþ¤Î¸¶°ø¤À¡£
ÃÓÂÞ±Ø¤Ï¸½ºß¡¢JRÀþ¤Î»³¼êÀþ¡¢ºëµþÀþ¡¢¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¤Î¤Û¤«¡¢»äÅ´Ï©Àþ¤ÎÀ¾ÉðÅ´Æ»ÃÓÂÞÀþ¤ÈÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ²¼Å´Ï©Àþ¤ÎÅìµþ¥á¥È¥í´Ý¤ÎÆâÀþ¡¢ÉûÅÔ¿´Àþ¡¢Í³ÚÄ®Àþ¤¬È¯Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½é¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»³¼êÀþ¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ëÆüËÜÅ´Æ»ÉÊÀîÀþ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÏ©Àþ¤¬³«¶È¤·¤¿1885¡ÊÌÀ¼£18¡ËÇ¯¡¢¼þÊÕ¤Ï½ãÁ³¤¿¤ëÇÀÂ¼Éô¤Ç±Ø¤¹¤éÀßÃÖ¤µ¤ì¤º¡¢ºÇ½é¤Î±Ø¤ÏÌÜÇò¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»þ¤ÎÆüËÜÅ´Æ»ÉÊÀîÀþ¤ÎÌò³ä¤ÏÎ¹µÒÍ¢Á÷¤è¤ê¤â²ßÊªÍ¢Á÷¤ÎÊý¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¾åÌî¡½ÀÖ±©¡½Á°¶¶´Ö¤Ç³«¶È¤·¤Æ¤¤¤¿Ï©Àþ¤È¡¢ÆüËÜºÇ½é¤ÎÅ´Æ»¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤¿¿·¶¶¡½ÉÊÀî¡½²£ÉÍ´Ö¤Ç³«¶È¤·¤Æ¤¤¤¿Ï©Àþ¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢·²ÇÏ¸©Æâ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ëÀ¸»å¡¦¸¨¿¥Êª¤ò²£ÉÍ¹Á¤Þ¤ÇÍ¢Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÎ¹µÒÎó¼Ö¤Î±¿¹ÔËÜ¿ô¤ÏÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢³«¶ÈÄ¾¸å¤Ï¿·¶¶¡½ÀÖ±©´Ö¤Ç1Æü4±ýÉü¤ÎÎó¼Ö¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÅ´Æ»ÉÊÀîÀþ¤Î³«¶È¤«¤é8Ç¯¸å¤È¤Ê¤ë1903¡ÊÌÀ¼£36¡ËÇ¯¡¢ËÅçÀþÃÓÂÞ¡½ÅÄÃ¼´Ö¤Î³«¶È¤ËÈ¼¤¤º£¤ÎÃÓÂÞ¤ÎÃÏ¤Ë¿·¤¿¤Ê±Ø¤¬´°À®¤¹¤ë¡£
ÅìÉð¡¢À¾Éð¤¬È¯Å¸¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë
Åö½é¤ÏÌÜÇò±Ø¤«¤éÅÄÃ¼¤Þ¤Ç¤ÎÏ©Àþ¤òÊ¬´ô¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤¿¡ÖÆüËÜÅ´Æ»ÅÄÃ¼ÌÜÇò´Ö½ªÅÀÊÑ¹¹¥Î·ï¡×¤È¤¤¤¦»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÜÇò±Ø¤ÏÃÏ·ÁÅª¤Ë¾Íè¤Î³ÈÄ¥¤Ë»Ù¾ã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÃÓÂÞ±Ø¤òÀß¤±¤ÆÀÜÂ³¤¹¤ë¤è¤¦ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢»äÅ´Ï©Àþ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÆüËÜÅ´Æ»¤Ï1906¡ÊÌÀ¼£39¡ËÇ¯¤Ë¹ñÍ²½¤µ¤ì¤ë¡£
ÂçÀµ»þÂå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢1914¡ÊÂçÀµ3¡ËÇ¯¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ëÅì¾åÅ´Æ»Àþ¤Î±Ø¤¬À¾¸ý¤Ë³«¶È¡£Íâ1915¡ÊÂçÀµ4¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÀ¾ÉðÅ´Æ»ÃÓÂÞÀþ¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ëÉðÂ¢ÌîÅ´Æ»Àþ¤Î±Ø¤¬Åì¸ý¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢º£¤â¤³¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÀ¾¤ÎÅìÉðÅ´Æ»¡×¡ÖÅì¤ÎÀ¾ÉðÅ´Æ»¡×¡¢¤È¤·¤ÆÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¡£°ìÊý¡¢ÃÓÂÞ±Ø¤Î¤³¤Î¥Á¥°¥Ï¥°¤µ¤ËÄ¹¤é¤¯µ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤³¤Î2¤Ä¤Î»äÅ´Ï©Àþ¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÓÂÞ¤ÏÈôÌöÅª¤ÊÈ¯Å¸¤Î·Àµ¡¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼À¾¤ËÅìÉð¡¢Åì¤ËÀ¾Éð¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÃÓÂÞ±Ø¤ËºÇ½é¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åì¾åÅ´Æ»¡Ê¸½¡¦ÅìÉðÅ´Æ»¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¡ÖÅì¡×¤È¾å½£¡Ê·²ÇÏ¸©¡Ë¤Î¡Ö¾å¡×¤«¤é1Ê¸»ú¤º¤Ä¤È¤Ã¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÓÂÞ±Ø¤«¤é·²ÇÏ¸©¤Î¤¢¤ëËÌÀ¾ÊýÌÌ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤ª¤Î¤º¤È±Ø¤ÏÀ¾Â¦¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åö½é¤Î·×²è¤Ç¤Ïµ¯ÅÀ¤ÏÃÓÂÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤ÎÂçÄÍ±Ø¤ÈÁã³û±Ø¡¢¸î¹ñ»û¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÉ¹Àî±Ø¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÂçÀµ»þÂå½é´ü¤Ë¤ÏÃÓÂÞ±Ø¤ÎÀ¾Â¦¤Ë¡¢Î©¶µÂç³Ø¤äËÅç»ÕÈÏ³Ø¹»¡Ê¸½¡¦Åìµþ³Ø·ÝÂç³Ø¡Ë¤Ê¤É¤¬³«¹»¡£¤µ¤é¤Ë½»Ì±¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤¿¤³¤È¤â¡¢ÃÓÂÞ¤Ø¤Îµ¯ÅÀÊÑ¹¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£Åì¾åÅ´Æ»¤Ï1920¡ÊÂçÀµ9¡ËÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅìÉðÅ´Æ»¤ËµÛ¼ý¹çÊ»¤µ¤ìÅìÉðÅì¾åÀþ¤È¤Ê¤ë¡£Åì¾åÀþ¤Ï¡¢1925¡ÊÂçÀµ14¡ËÇ¯¤Ë´óµï±Ø¤Þ¤Ç³«¶È¤·¡¢¸½ºß¤Î·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö½é¤Î¹½ÁÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿·²ÇÏ¸©¤Ø¤Î±ä¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å´Æ»¾Ê¡Ê¸å¤ÎÆüËÜ¹ñÍÅ´Æ»¤ò·Ð¤Æ¸½¡¦JR¡Ë¤¬¹ñÄ¾³í¤Ç¡¢È¬²¦»Ò¡½´óµï¡½¹âºê´Ö¤ËÈ¬¹âÀþ¤ò·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÅìÉðÅì¾åÀþ¤Î±ä¿·×²è¤ÏÅ±²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¾¤ÎÅìÉð¡×¡ÖÅì¤ÎÀ¾Éð¡×¤ÎÆæ
¤½¤·¤Æ¡¢Åì¾åÅ´Æ»¤ÎÍâÇ¯¤Ë³«¶È¤·¤¿ÉðÂ¢ÌîÅ´Æ»¡Ê¸½¡¦À¾ÉðÅ´Æ»¡Ë¤Ï¡¢¶õ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿ÅìÂ¦¤Ë±Ø¤ò¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÉðÂ¢ÌîÅ´Æ»¤âÅö½é¤Ï¡¢ÃÓÂÞ¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë·×²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»³¼êÀþ¤ÎÁã³û±Ø¤ò¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÈÓÇ½±Ø¤Þ¤Ç¤ò·úÀß¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â·ë²Ì¤È¤·¤ÆÃÓÂÞ±Ø¤Ë¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÉðÂ¢ÌîÅ´Æ»¤Ï½ªÀïÄ¾¸å¤Î1945¡Ê¾¼ÏÂ20¡ËÇ¯9·î¤ËÀ¾ÉðÅ´Æ»¤È¿©ÎÈÁý»º¤Î2¼Ò¤òµÛ¼ý¹çÊ»¤·À¾ÉðÇÀ¶ÈÅ´Æ»¤È¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤¬¡¢ÍâÇ¯1946Ç¯11·î¤Ë¤ÏÀ¾ÉðÅ´Æ»¤ËºÆ¤Ó¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤·¡¢¸½ºß¤Î·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¾¤ÎÅìÉð¡¢Åì¤ÎÀ¾Éð¤È¤¤¤¦ÃÓÂÞ±Ø¤ÎÆæ¤Ï¡¢Åö½é¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Î·×²è¤¬äþÍ¾¶ÊÀÞ¤Ë¤è¤êÃÓÂÞ±Ø¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¤ÎÅì¾åÅ´Æ»¤«¤éÅìÉðÅ´Æ»¡¢ÉðÂ¢ÌîÅ´Æ»¤«¤éÀ¾ÉðÅ´Æ»¤Ø¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¶öÁ³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤·¤ÆÃÓÂÞ±Ø¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢¤³¤Î»äÅ´2Ï©Àþ¤Î³«¶È¸å¤ËÊ£»¨¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯--¡£
¤Ä¤Å¤¯µ»ö¡Ò¡ÔÌµÃá½ø¤ÇÊâ¤¤Ë¤¯¤¤¡ÕÃÓÂÞ±Ø¹½Æâ¤ÎÆ°Àþ¤Ï¤Ê¤¼ºÇ°¤Ê¤Î¤«¡Ä1Æü230Ëü¿ÍÍøÍÑ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖÃ×Ì¿Åª¤Ê·ç´Ù¡×¡Ó¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡ÔÌµÃá½ø¤ÇÊâ¤¤Ë¤¯¤¤¡ÕÃÓÂÞ±Ø¹½Æâ¤ÎÆ°Àþ¤Ï¤Ê¤¼ºÇ°¤Ê¤Î¤«¡Ä1Æü230Ëü¿ÍÍøÍÑ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖÃ×Ì¿Åª¤Ê·ç´Ù¡×