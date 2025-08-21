「なぜか妊娠できない」は男のせいかもしれない…誰も教えてくれない不妊治療の「意外な真実」

若いころの性病感染が不妊に影響する

不妊治療と聞くと、まず女性が婦人科クリニックに通う姿を思い浮かべる人が多い。「陰性」と出た妊娠検査薬を見て、女性が肩を落とす。申し訳なさそうに「ごめんなさい」と夫に言うと、夫が妻を抱き寄せ「大丈夫だよ」と慰める。不妊の原因は女性であり、治療は女性が頑張るもの。

だが実際には、不妊の原因のおよそ半分は男性側にあるとされている。さまざまな要因で、不妊が起こる。

たとえば、精巣は体温より2〜3度低い環境でなければ正常に機能しない。そのため「サウナは避けたほうがよい」「密着度の高いブリーフよりも、通気性のいいトランクスのほうが望ましい」「膝の上にパソコンを置いての作業は控えるべき」といった注意点は、広く知られている。

だが、銀座リプロ外科で男性不妊治療に取り組む永尾光一院長は「意外なところにも、不妊の原因は多くあります」と警鐘を鳴らす。

中でも盲点となりやすいのが、性感染症の既往歴だ。若いときにモテていた武勇伝として語られがちだが、深刻な影響を与えるという。

「特にクラミジアなどによる尿道炎を放置した場合、精子の通り道である精巣上体に炎症が広がり、最終的に精子の通り道が塞がってしまうことがあります。これによって無精子症を引き起こすケースも少なくありません」（永尾院長、以下同）

たとえば、現在は性感染症の自覚症状がなかったとしても、過去に性感染症にかかった経験がある人は、妊活を始める前に泌尿器科で検査を受けておくことが重要だという。

さらに見落とされがちなのが体重管理だ。永尾院長は肥満傾向にある男性が不妊に悩んでいる場合、「まずは適正体重を目指しましょう」とアドバイスするという。特に、肥満度を示す体格指数「BMI」が以上の人は、まず体重管理の見直しが必要だ。

「肥満は精巣の働きに影響を与えます。なぜなら、脂肪が精巣のまわりに蓄積すると、温度調節がうまくいかなくなってしまうからです。また、内臓脂肪が増えると血流が悪化し、結果的に精巣に十分な血液が届かなくなることもあります。そうなると、精子の質が低下する可能性があります」

他にも、精巣から心臓に血液を戻す血管の流れが悪くなる『精索静脈瘤（せいさくじょうみゃくりゅう）』という状態が不妊を引き起こす。不妊の原因で最も多いと言われる症状で、自覚症状がないまま思春期に発症し、自然に治ることはない。そのため、手術による治療が必要になる。

知らない内に発症している不妊の原因

精索静脈瘤に次いで多い原因がEDである。EDの場合は効果の高い治療薬があるため、服薬によって改善が期待できるケースが多くある。しかし、中には薬を飲んでも勃起ができない「難治性ED」で悩む人も少なくない。そんな場合でも、治療の選択肢はある。

「EDの治療には、血流を良くする薬を陰茎に注射する『自己注射』や陰茎を吸引して勃起を補助する『バキュームデバイス（吸引器）』といった方法があります。

そのほかにも、シリコン製の器具を陰茎に挿入する「陰茎プロステーシス手術」という選択肢があります。聞きなれないかもしれませんが、これは体の中に支えとなる器具を入れることで、勃起機能を補う手術です。陰茎プロステーシス手術は80代後半の方が受けた例もあり、妊娠を望む人だけでなく、パートナーとの性生活を再開したいと考える人にも選ばれています」

不妊治療は人に相談しづらい問題で、正しい情報にアクセスしにくい側面がある。そのため、女性のみが不妊治療をして解決しないということがある。

しかし実際には男性が原因であることも少なくないので、男性側が積極的に検査や治療に行くことが望ましい。

「男性側に不妊の原因があるかどうかを早期に知ることは、女性の精神的な苦痛を和らげるために重要です。高額な治療費もかかるので、結婚前から男女ともに『ブライダルチェック』を受けることをおすすめします。結婚の予定がない男性が一人で受けても問題ありません。

もし陰茎に違和感がある場合は、10代であっても一度診察を受けてみてほしいくらい。“ブライダルチェック”という名称から、結婚直前に受けるものと思われがちですが、実際には精液検査や性感染症検査なども受けられるため、健康状態を確認する機会として、ぜひ気軽に活用していただきたいですね」

