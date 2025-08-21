2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。家族部門の第4位は、こちら！（初公開日 2025/06/15）。

【衝撃画像】こんな広い家は見たことがない…超セレブダンサー（25）が育った“港区の30億円豪邸”を見る（内観写真多数）

ダンサーグループ「CYBERJAPAN DANCERS」のメンバーとして活動しているYUYUさん（25）。テレビ番組『週刊さんまとマツコ』（TBS系列）に出演した際に「港区にある実家が30億円の豪邸」「両親から総額2500万円以上の誕生日プレゼントをもらった」など、ケタ違いのセレブエピソードを披露し、大きな話題になった。

そんなYUYUさんに、セレブな同級生と過ごした高校時代、「CYBERJAPAN DANCERS」に加入した経緯、テレビ出演の反響などを聞いた。



ダンサーグループ「CYBERJAPAN DANCERS」のメンバー・YUYUさん ©志水隆／文藝春秋

アラブの石油王の息子、大企業の社長令嬢…凄すぎる高校の同級生たち

――YUYUさんは、小中学校は公立校、高校はインターナショナルスクールに通われていたそうですね。

YUYUさん（以下、YUYU） はい。中学3年生の時に、ハワイにホームステイをしたんです。その経験から、高校は日本のインターナショナルスクールに入学しました。

――インターナショナルスクールには、様々な国籍の生徒が集まっていたのではないでしょうか。

YUYU その通りで、私のクラスは30人弱でしたが、日本人は10人もいなかったと思います。中国や韓国からの留学生が特に多くて、教室で飛び交う言語はバラバラ。最初は戸惑いましたが、半年程度でどの言語もだんだん聞き取れるようになってくるから、不思議ですよね。

――同級生には、どんな方々がいましたか？

YUYU そうですね……例えば、アラブの石油王の息子さんとか。

――まるで漫画の世界ですね。

YUYU 本当にいるんだ、と私もびっくりしました（笑）。他には、日本人なら誰もが知る大企業の社長令嬢や、超有名シェフの息子さんもいましたね。

そういう子たちは、体操着を入れる袋が何十万円もするヴィトンの限定バッグだったりするんですよ。教室では、それを投げてキャッキャと遊んでいました。

「ブランド品や高価なものを贈りあうというよりは…」セレブな同級生との誕生日プレゼント事情

――学校外では、お友達とはどんな遊びをして過ごしていたのでしょうか？

YUYU 校則で、学校帰りにそのまま外で遊ぶことは禁止されていたので、放課後に街で遊ぶことはほとんどなかったですね。その分、「ホームパーティー」はよくしました。

学校が終わる時間にあわせて、主催者のおうちの運転手さんがリムジンで迎えに来てくれて。おうちについたら、紅茶とお茶菓子をいただきながらお話をするんです。

――誕生日プレゼントなども、高価なものを贈り合うことが多かったのですか？

YUYU 私から友達にあげるものは、デパートで購入したサングラスや、ヘアアクセサリーなどが多かったです。もらうものとしては、プラダのお財布など、ブランド品をいただくこともありました。

でも、ブランド品や高価なものを贈りあうというよりは、自分のできる範囲で、相手に似合いそうなものをプレゼントし合っている子が多かったと思いますよ。

「窓から街の景色がきれいに見える」大学卒業後、マンションで一人暮らしを開始。部屋の家賃は…

――アルバイトをする学生も多いと思いますが、YUYUさんはどうでしたか？

YUYU AO入試で大学進学が決まった後に、短期間ですが薬局でアルバイトをしていました。常連さんにはおじいさんやおばあさんが多かったのですが、優しく話しかけてくださる方ばかりで、とても楽しかったですね。

日本の大学に進学し、卒業した後しばらくは父の会社を手伝っていました。

――ご実家を出て一人暮らしを始めたのは、大学卒業後でしょうか。

YUYU はい。親に相談したら「実家から徒歩5分以内ならいいよ」と言われて（笑）。今は、80平米程度の部屋で一人暮らしをしています。窓から街の景色がきれいに見えるマンションなんです。

――ちなみに、家賃はいくらなのか伺っても……？

YUYU 月に60万円くらいだったと思います。

CYBERJAPAN DANCERSに加入したきっかけ

――現在は、ダンサーグループ「CYBERJAPAN DANCERS」のメンバーとして活動されています。ダンスを始めたきっかけはなんだったのでしょうか。

YUYU 小学校の頃、友達に誘われて近所の小さなダンススクールに通い始めて。それからいろんな習い事を始めて、ほとんどは辞めてしまいましたが、ダンスだけはずっと続けていたんです。大学生になって将来のことを考えたときにも、「ダンスは続けたいな」と思っていました。

――そこから、CYBERJAPAN DANCERSのメンバーになったきっかけは？

YUYU もともと、大学3〜4年で留学に行く準備を進めていたんです。でも、コロナ禍でそれが叶わなくなってしまって。落ち込んでいた時に元気をくれたのが、CYBERJAPAN DANCERSのダンス動画でした。

「私もこんなふうに、ダンスで誰かを笑顔にしたい」と思って、加入を目指すようになったんです。最初は、プロデューサーのMITOMI TOKOTOさんのSNSに「いいね」やコメントをして猛アピールしていました（笑）。

思いが通じたのか、1週間ほどでMITOMI TOKOTOさんから連絡が来たんですよ。でも、「今のままの君では、売りがない」と言われてしまい、メンバー入りは叶いませんでした。

「YUYUの実家ってもしかしてとんでもないお金持ち？」いきなりテレビデビューできた経緯

――デビューのきっかけは何だったのでしょうか。

YUYU ある日突然、MITOMI TOKOTOさんから「SNSを見ていて思ったけど、YUYUの実家ってもしかしてとんでもないお金持ち？」って連絡が来たんです（笑）。それが私が芸能界で生きていくための売りになる、と。そこからデビューまでは早かったです。

――ついに夢がかなったのですね。特にお母さんは「良い大学、良い会社に入るのが幸せ」という考えだったそうですが、芸能界入りについての反応はいかがでしたか？

YUYU 最初は「芸能界は、とにかく大変なところだから」とものすごく反対されました。父と母は、仕事やパーティーなどで芸能人と会う機会も多く、実情を知っているからこそ心配してくれていたんだと思います。でも、デビューした今は「やるからには頑張りなさい」と応援してくれていますね。

――2024年9月にデビュー、翌月には『週刊さんまとマツコ』に出演し、その桁外れの「お嬢様っぷり」で一躍話題になりました。

YUYU 自分にとっては日常のことだったので、それをテレビが取り上げてくださって、さらにこんなに話題になるなんて全く考えていませんでした。驚きはしましたが、嬉しかったですね。

テレビ出演後、友人から「お金貸して」と連絡が来て…

――その一方で、メディアへの露出が増えれば増えるほど、心無い言葉を投げかけられることもあるのではないでしょうか。

YUYU DMには、「お前の家庭はすぐ潰れる」「家を荒らしてやる」といった、脅迫めいた言葉が届きます。

ただ、我が家はずっとお金に困らない生活を送っていたわけではありません。

今だって、メディアで取り上げられるキラキラした面は、私の生活のほんの一部です。「こんな一面だけ見せられたら、勘違いする人もいるよね」と思って、できるだけ気にしないようにしています。とはいえ、直接の知り合いから心無い言葉を投げかけられるのは、辛いですね……。

――差し支えのない範囲で、どんなことを言われたのかお伺いしてもいいですか？

YUYU テレビに出演してから、「そんなにお金持っているなら、お金貸してよ」「お金持ちなのに、なんでこれまで奢ってくれなかったんだ」とか言われるようになって。仲良しだと思っていた子から、「300万円貸して」と言われたこともありました。

小さい頃から母に「お金の貸し借りは絶対にダメ」と教えられていたので断ったら、逆上されてしまって……。「金の切れ目が縁の切れ目」を痛感して、すごく悲しかったです。

ただ、私の状況を知っても変わらず仲良くしてくれる友達もたくさんいて。特に、小中学生時代の友人は、テレビを通じて私の家庭環境を知った人が多いのですが、知る前と後で関係は変わっていません。

友人たちと食事をしたときに、一度だけ私が「今日はみんなの分を奢るよ」と言ったことがあるのですが、「友達なんだから、そこは平等に割り勘でしょ。変な気の遣い方しないで」とはっきり言ってくれて。嬉しかったですね。

「お金自体はなくなってもいい」と考えている理由とは？

――お金を持っていることで、良いことだけでなく、辛い経験もしてきたのですね。YUYUさんにとって「お金」とはどのような存在なのでしょうか？

YUYU 私は、お金は「選択肢を増やす手段」だと思っています。お金があれば、1000円の料理を食べるか、5万円の料理を食べるのか選べるといいますか。そういうふうに選択肢が広げられるのは、お金の良いところですよね。

ただ、私自身はあまりお金そのものに価値を置いていないので、極端な話、「お金」自体はなくなってもいいのかもな、と思っています。

――もう少し詳しく教えていただけますか？

YUYU ものの価値って、どんどん変わっていくと思うんですよね。例えば最近の若い子たちは、お金よりもSNSの「いいね」やフォロワー数に価値を置いている人もいるじゃないですか。

だから、もしお金がなくなっても、また別の何かに価値が見出されていくのかな、と。最終的には、その人の行いや人間性が評価される時代が来るのではないか、と思っています。

今の私がこう言えるのは、両親の頑張りのおかげで生活に困っていないからかもしれません。ただ、人生の価値をお金に置きすぎるのは、もったいないなと思います。

SNSやお金よりも、人との繋がりが一番大事

――YUYUさんが今、一番価値を置いているもの、幸せを感じるものは何ですか？

YUYU 大切な友達や家族との時間ですね。SNSやお金よりも、人との繋がりが一番大事だな、と今は思っています。人は、1人では何もできませんから。

――最後に、CYBERJAPAN DANCERSの一員として、またYUYUさんご自身として、これからどのような発信や活動をしていきたいか、お聞かせください。

YUYU 私がCYBERJAPAN DANCERSを目指した最初のきっかけは、彼女たちから元気をもらったことでした。だから今度は、私が誰かに元気を与えられる側になれたらいいな、と思っています。

それがYouTubeなのか、他の形なのかは分かりませんが、私の活動を通して、見ている人を元気にできたら、それが一番嬉しいです。どんな形であれ、人との繋がりを大切に、誰かを笑顔にできるような活動を続けていきたいですね。

撮影＝志水隆／文藝春秋

（仲 奈々）