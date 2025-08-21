日経225先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円安の4万2820円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
45304.70円 ボリンジャーバンド3σ
44039.26円 ボリンジャーバンド2σ
43298.00円 5日移動平均
42888.55円 20日日経平均株価現物終値
42820.00円 21日夜間取引終値
42773.83円 ボリンジャーバンド1σ
42470.00円 一目均衡表・転換線
41530.00円 一目均衡表・基準線
41508.40円 25日移動平均
40242.97円 ボリンジャーバンド-1σ
39450.80円 75日移動平均
39432.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38977.54円 ボリンジャーバンド2σ
38486.55円 200日移動平均
38250.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37712.10円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
