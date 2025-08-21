　21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円安の4万2820円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

45304.70円　　ボリンジャーバンド3σ
44039.26円　　ボリンジャーバンド2σ
43298.00円　　5日移動平均
42888.55円　　20日日経平均株価現物終値
42820.00円　　21日夜間取引終値
42773.83円　　ボリンジャーバンド1σ
42470.00円　　一目均衡表・転換線
41530.00円　　一目均衡表・基準線
41508.40円　　25日移動平均
40242.97円　　ボリンジャーバンド-1σ
39450.80円　　75日移動平均
39432.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38977.54円　　ボリンジャーバンド2σ
38486.55円　　200日移動平均
38250.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37712.10円　　ボリンジャーバンド3σ


