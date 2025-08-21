TOPIX先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比3ポイント安の3101.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3263.73ポイント ボリンジャーバンド3σ
3169.04ポイント ボリンジャーバンド2σ
3112.60ポイント 5日移動平均
3101.50ポイント 21日夜間取引終値
3098.91ポイント 20日TOPIX現物終値
3074.36ポイント ボリンジャーバンド1σ
3063.00ポイント 一目均衡表・転換線
2979.68ポイント 25日移動平均
2963.00ポイント 一目均衡表・基準線
2885.00ポイント ボリンジャーバンド-1σ
2847.03ポイント 75日移動平均
2817.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2790.32ポイント ボリンジャーバンド2σ
2752.81ポイント 200日移動平均
2752.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2695.63ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
