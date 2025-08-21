　21日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比3ポイント安の3101.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3263.73ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3169.04ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3112.60ポイント　　5日移動平均
3101.50ポイント　　21日夜間取引終値
3098.91ポイント　　20日TOPIX現物終値
3074.36ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3063.00ポイント　　一目均衡表・転換線
2979.68ポイント　　25日移動平均
2963.00ポイント　　一目均衡表・基準線
2885.00ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
2847.03ポイント　　75日移動平均
2817.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2790.32ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2752.81ポイント　　200日移動平均
2752.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2695.63ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


