　21日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の785ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

820.80ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
803.27ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
792.20ポイント　　5日移動平均
788.50ポイント　　一目均衡表・転換線
787.35ポイント　　20日東証グロース市場250指数現物終値
785.73ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
785.00ポイント　　21日夜間取引終値
768.20ポイント　　25日移動平均
760.00ポイント　　一目均衡表・基準線
750.67ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
745.79ポイント　　75日移動平均
733.13ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
729.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
719.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
715.60ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
682.38ポイント　　200日移動平均


