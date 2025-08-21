グロース先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の785ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
820.80ポイント ボリンジャーバンド3σ
803.27ポイント ボリンジャーバンド2σ
792.20ポイント 5日移動平均
788.50ポイント 一目均衡表・転換線
787.35ポイント 20日東証グロース市場250指数現物終値
785.73ポイント ボリンジャーバンド1σ
785.00ポイント 21日夜間取引終値
768.20ポイント 25日移動平均
760.00ポイント 一目均衡表・基準線
750.67ポイント ボリンジャーバンド-1σ
745.79ポイント 75日移動平均
733.13ポイント ボリンジャーバンド2σ
729.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
719.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
715.60ポイント ボリンジャーバンド3σ
682.38ポイント 200日移動平均
株探ニュース
