日清製粉ウェルナの“祝福投稿”に問題発生

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で6試合ぶりとなる44号を放った中、日本企業から意外な悲鳴が上がり、「次回から変更させてください」と懇願している。

粋な祝福にある問題が発生した。大谷がホームランを打つたびに、公式X上でパンケーキを積み重ねながら“祝福投稿”を続けてきた日清製粉ウェルナ。44号弾後、公式Xには恒例のパンケーキタワーの画像が出現したが「パンケーキの絵文字が増えて投稿文が入りきらない」と、悲鳴が綴られた。

文面にはメッセージとともにパンケーキの絵文字が並ぶのがお決まりのパターン。ただ、投稿の文字数には限りがある。ファンの間では、積み重なるパンケーキの状態に視線が集中してきたが、別の問題に直面し「次回から変更させてください」と懇願。遂に仕様変更を迫られてしまったようだ。

なお、大谷はこの試合、2回の第2打席で打球速度115.9マイル（約186.52キロ）、角度19度の弾丸44号を放つなど、5打数1安打2打点。チームの11-4の勝利に貢献した。



（THE ANSWER編集部）