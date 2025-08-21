西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡

2025年8月21日（木）の運勢はこちら！

牡羊座

靴下の色合わせを楽しんでみると気分が上がります。足元からのおしゃれが小さな喜びを運んでくれるはず。

牡牛座

冷やし中華や冷製パスタ作りに挑戦してみて。涼しい料理で暑さを乗り切る工夫が心も涼やかにしてくれそう。

双子座

古い友人に久しぶりに連絡を取ると懐かしい思い出がよみがえります。昔話が現在の悩みを軽くしてくれます。

蟹座

枕の高さを調整してみると寝心地が向上します。快適な睡眠が翌朝の目覚めを爽やかにしてくれるはずです。

獅子座

麦茶やハーブ水を手作りすると節約にもなります。自家製の飲み物が暑い日の水分補給を楽しくしてくれそう。

乙女座

電車の中での読書時間を有効活用してみましょう。通勤時間が自分磨きの貴重な時間に変わってくれるはず。

天秤座

うちわや扇子の使い方を見直すと涼しさが増します。昔ながらの涼み方が現代生活に新鮮さを与えてくれそう。

蠍座

日傘の色を変えてみると紫外線対策が楽しくなりそう。機能性とおしゃれを両立させることで快適に歩けます。

射手座

階段の上り下りを意識的に行うと運動不足解消になります。日常の動作が健康維持につながってくれるでしょう。

山羊座

貯金通帳の記帳をして家計を見直してみて。お金の流れを把握することで将来への安心感が高まってくれるはず。

水瓶座

エアコンの設定温度を1度上げると環境にも優しくなります。小さな工夫が地球と家計の両方を守ってくれそう。

魚座

洗濯物を干す時間を朝に変えてみると乾きが早くなります。生活リズムの調整が家事効率を上げてくれます。

占ってくれたのは

王 朱海（おう あけみ）先生

巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。

イラスト／長谷川わかな