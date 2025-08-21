「いつも同じコーデ」→【ユニクロ】で解決！ 1点投入するだけでOK！「ファッション小物」

“毎日のコーデがなんとなくマンネリ化‥‥‥” そんな時は、小物で手軽にイメチェンを。【ユニクロ】なら、いつもの服に合わせるだけで雰囲気が変わる「ファッション小物」が豊富に揃っているようです。今回は、バッグやベルトなど、一点加えるだけで今っぽく仕上がりそうなおすすめアイテムをご紹介。簡単に取り入れられそうなので、さっそく試してみて。

小さくても頼れる！ アレンジ可能 & 撥水のミニバッグ

【ユニクロ】「ラウンドウルトラミニバッグ」\1,290（税込）

コンパクトながら頼れそう。スマホや財布がちょうど収まりそうなサイズ感で、近所へのお出かけや旅行先での散策にも活躍しそうです。撥水加工を施したナイロン素材の自然なシワ感がコーデにこなれた表情をプラス。付属ストラップで手持ちにもクロスボディにもアレンジでき、スタイルに合わせた持ち方が楽しめます。

折りたためて便利！ UV対策もおしゃれも叶うハット

【ユニクロ】「UVカットニットハット」\1,990（税込）

シンプルな夏コーデも、ハットをプラスするだけでぐっと印象チェンジ。UVカット機能付きで日差し対策が期待でき、折りたためるから外出先への持ち運びもラクそう。軽やかな素材感と洗える仕様で、デイリーから旅行まで重宝しそうです。Tシャツ × デニムのカジュアルスタイルや、ワンピースの外し役にもおすすめ。

加えるだけでクールな印象に！ 存在感大なサングラス

【ユニクロ】「サングラス/ウェリントン」\1,990（税込）

掛けるだけでコーデの雰囲気を格上げしてくれそうな、太フレームのウェリントン型サングラス。UVレンズで紫外線を99％カットし、ブルーライトも約25％低減。くもり止め加工に加え、公式オンラインストアによると「かけ心地のよい」一本で、デイリーからレジャーまで快適に使えそうです。

ウエストに差がつく！ アクセント使いに有効なベルト

【ユニクロ】「メッシュロングベルト」\2,990（税込）

ベルト使いがトレンドのなかぜひチェックしたいレザーベルト。公式オンラインストアによると「レザーの質感に応じて、職人が丁寧に編み込んだ1本」で、四角いバックルがさりげないアクセントに。ワンピースのウエストマークや、ゆるパンツの引き締め役としても活躍しそう。長めのデザインで巻き方アレンジも楽しめ、好きな位置で留められるサイズフリー仕様です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K