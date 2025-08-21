参政党の躍進で「経営・管理ビザ」の要件厳格化が一気に動き出した…！改正前に駆け込んでくる中国人に、行政書士事務所も呆れ

「経営・管理ビザ」の要件が厳格化

外国人の永住権不正取得の温床と指摘されていた「経営・管理ビザ」の要件が、年内にも厳格化されるとあって、行政書士事務所などへの相談が急増。「事業計画もないのに、『なんとかならないか』と駆け込んできます」（事務所代表）という。

最長5年の滞在が可能な経営・管理ビザの取得者数は約4万1600人で、約半分は中国人だ。

高度人材受け入れによる経済活性化が制度の狙いだったが、「資本金500万円以上か2人以上の常勤職員」という要件の「甘さ」に目を付け、移住を目的に不正取得するケースが少なくない。

出入国在留管理庁の対応は…

悪用の事例は多く、要件強化の必要性が指摘されていたが、外国人流入規制などを訴える参政党の参院選大勝で一気に動き始めた。

参政党の神谷宗幣代表は、〈経営実態のない企業が乱立〉しているとする質問主意書を２度も提出。ビザを取得した中国人富裕層が、〈日本の公的医療保険制度を利用して高額な医療を受けた後、保険料を滞納したまま帰国するケース〉もあるという。

出入国在留管理庁は年内にも資本金の要件を3000万円以上に引き上げたうえで、常勤職員の雇用も求める省令改正を目指す。

そこで「駆け込み申請」が増えているが、管理庁は厳しい審査で臨む方針だ。

あわせて読む『病気療養するなら日本へ…！一部の中国人の間で行われている「住民税の制度」を悪用した「高額療養費制度のタダ乗り」』

「週刊現代」2025年09月01日号より

【あわせて読む】病気療養するなら日本へ…！一部の中国人の間で行われている「住民税の制度」を悪用した「高額療養費制度のタダ乗り」