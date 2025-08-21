産業用ドローンの開発、販売を手掛ける東証グロース上場企業「ACSL」。同社の代表取締役CEOを務めていた鷲谷聡之氏（37）が今年4月30日付で、突如辞任した。

ACSLの鷲谷聡之前CEO ©時事通信社

離婚により資金が必要に

その後、ACSLは鷲谷氏について、不正取引の疑いがあるとして特別調査委員会を設置、7月14日にその報告書を公表した。わずか2週間という異例の短期間でまとめられた調査報告書には、鷲谷氏が昨年6月の離婚により財産分与や慰謝料などで1億円を優に超える資金が必要となり、昨夏以降、複数の関係先から借金を重ねた実態が記されていた。その果てに、個人の借金を返す目的で、架空の取引を偽装。外部の3社に対して会社の資金から約1億5000万円を不正に流出させたと結論付けられていた。

鷲谷氏は早稲田大学大学院を修了後、外資系コンサル会社のマッキンゼー・アンド・カンパニーを経て、2016年にACSLに入社して同年、取締役CFOに就任。2023年3月にCEOに就任した人物だ。

「引き返すべきだったと後悔しています」

ピカピカの経歴を持つエリート経営者は、一体、なぜ転落したのか。この8月、鷲谷氏はジャーナリスト・西粼伸彦氏の取材に応じ、こう語った。

「韓国のカジノにハマり込んでいるとか、薬物疑惑があるとか、根も葉もない噂まで流されてしまって……。今にして思えば、きちんと弁護士を入れて債務整理をすべきだった。途中からでも引き返すべきだったと後悔しています」

そしてACSLの内情を追っていくと、調査報告書だけでは分からない数々の“危うさ”が浮かび上がってきた――。その詳細は、現在配信中の「週刊文春 電子版」で読むことができる。

（西粼 伸彦／週刊文春）