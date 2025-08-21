「胸の大きい女性のための下着」が相次ぐトラブルに…セクハラや嫌がらせに対する「20代女子」の本音

トラブルに見舞われる“女性用下着”店

“女性用下着”を扱うショップやメーカーが、たびたびトラブルに見舞われていることをご存知だろうか？

胸のサイズが大きな女性のためのファッションブランド「overE」は今年6月、公式Xにて相次ぐイタズラ注文などの迷惑行為に対する法的対応を進めていることを報告した。

具体的な迷惑行為の内容についてoverEの公式サイトでは、商品の受取拒否や、長期不在による配達不可、架空の氏名や住所を使用したイタズラ注文だと説明している。こうした迷惑行為に伴い、オンラインショップでの代金引換決済を廃止することも発表した。

overEは以前から、顧客に対する嫌がらせ行為に対して断固とした対応を行なってきた。2018年10月のTwitter（現X）の投稿では以下のような発信をしている。

《せっかく着用レポをあげてくださるお客様にメッセージを送る男性は、元よりご友人でない場合、下心のありなしにかかわらず発見次第ブロックさせていただきます アイコンやプロフィールの内容から偏見に基づき同様の措置をとる場合もございます。予めご了承ください。》

こうしたoverEの対応についてコメントでは、《ハラスメントから顧客を守る姿勢が素晴らしいです。強く支持します。貴社のような企業が発展する社会になりますように。》や、《この対応支持します 真剣に悩んで色々探してるのに場違いなコメントは本当に嫌だ。》など、メインの顧客である女性らから称賛が集まっていた。

「無印良品」にもセクハラコメントが……

ただ女性用の衣類や下着に関する騒動はこれだけではない。今年2月に「無印良品」から発売された「胸のボリュームをおさえるブラタンクトップ」についても、商品そのものや、購入を検討する女性に対して、以下のようなSNS上でのセクハラとも取れるコメントが相次いだのだ。

《男性からの注目が一気に減るわけだが、それはそれで寂しくないのか？》

《クソ無印！この商品の販売を中止しろ！男性の喜びを無くすな》

ほかにも商品に寄せられたコメントのなかには、《無印に張り込んで胸を目立ちにくくするブラタンクトップを買った女性をつけ回すとするか》といった脅迫めいた過激なコメントも見られた。

女性ユーザーからは商品へのポジティブなコメントの一方で、《女性が性的に見られないように悩んでることを性的にちゃかすの酷いよ…》や、《「購入者の後をつけ回す」と性犯罪予告をしている男性のポストを特定後、無印良品さんは警察に通報してパトロールの強化をしてほしいです。怖いです。》といった声があがった。

この無印良品の商品は発売から間もなくして完売するほど人気だったものの、その後約1週間で商品ページが削除され、その理由については公式から発表がない。

今回は、こうした女性用の下着や衣類に関する騒動はなぜ起こってしまうのか、実際に購入を考える立場である20代女性3名に話を聞いた。

日常で女性たちが受ける“視線”

最初に話を聞いたのはナオさん（仮名・26歳・フリーランス）。ナオさんは無印良品の「胸のボリュームをおさえるブラタンクトップ」についてどう思うのか、商品についての印象を聞いてみた。

「胸が大きいと肩が凝ったり、揺れてしまうことで周りの視線が気になったり、着られないサイズの服があったりと、いろいろな悩みがあると聞きます。そういった悩みを持つ人が、自分が着たい服を自由に着られて、性的な視線からも解放されるのであれば、とてもいい商品なんじゃないかと思います。

胸が大きいことに関して、生まれ持ったものでしょうがないことなのに、周囲から邪な視線を向けられることにうんざりしている女性は意外と多いと思うんです。“周りとの差異を少なくする”ことで悩みを持つ女性たちが救われるなら、こういった商品は今後もなくならずに存在していってほしい」（ナオさん）

多くの女性たちから好評を得ていたはずの無印良品の該当商品は、発売から間もなくして突如販売中止となってしまったが、このことについてナオさんはどう考えたのか。

「商品についてのSNS上のコメントのなかには『購入者の後をつけ回す』といったような脅迫まがいのコメントもあったということで、自分が買いたいと思っている立場だとしたら、怖くて購入を断念しちゃいそうですね。公式からは販売中止の理由について公表されていないですが、おそらくネット上でのこうした炎上も理由のひとつだったんじゃないでしょうか。

無印良品には、商品についての誹謗中傷や心ないコメント、脅迫まがいのコメントに対して、屈せずに断固とした対応をしてほしかったという気持ちはあります。ただ、購入者が実際に事件に巻き込まれてしまう可能性もゼロではないというリスクがあるなかで、販売中止してしまうのも仕方がなかったのかもしれませんね」（ナオさん）

ナオさんは、女性用下着がたびたびネット上でトラブルに巻き込まれることについて、自身の考えをこう語ってくれた。

「今回のことについて報じていたネットニュースを読みましたが、《男性の喜びを無くすな》というコメントもあったそうです。このことから、女性の身体に関する問題は“男性が消費する側で、女性は消費される側”だという無意識の価値観がネット社会には根付いているんじゃないかと感じました。

特にネット上では匿名で、顔も分からない状態なので、女性の身体に対して堂々と意見ができる環境なのかもしれませんが、こういう騒動を見ると“女性の身体は男性から見て魅力的に映るべきだ”と言われている気もします。世の中にはアダルトビデオなどの性的なコンテンツが多数あり、そういったフィクションで喜びを感じること自体は問題ないですが、日常のなかで女性に対して性的な喜びを求めることは、正直フィクションと現実を混同しすぎているんじゃないかとも思います」（ナオさん）

なぜ女性用下着だけ炎上するのか

続いて話を聞いたのはキョウカさん（仮名・27歳・会社員）。キョウカさんは無印良品やoverEの商品について、疑問に思うことがあるそうだ。

「胸が大きいことで悩んでいる女性はたくさんいますし、そういった女性の悩みを解消する商品が開発されることはいいことに違いないのですが、商品名やブランド名はもう少し工夫が必要だったんじゃないでしょうか。

無印良品の『胸のボリュームをおさえるブラタンクトップ』は、商品名に“胸”とある時点で、店舗で購入するとしたら周囲の目を気にして手に取りにくい人もいるでしょうし、商品名を性的な意味でとらえて面白がる人も出てきてしまう。overEに関しても、コンセプト自体は素晴らしいんですけど、ブランド名が少し露骨かなと感じます。もし自分が胸の大きさで悩んでいるとしても、ちょっと買いにくいなと感じてしまいそうです」（キョウカさん）

では、女性用下着がネット上でたびたび炎上することについて、キョウカさんはどう考えるのか意見を聞いてみた。

「無印良品とoverEの2つのニュースを見て、逆になぜ男性用下着には悪質なコメントや嫌がらせが起こらないのだろう、と不思議でした。

ただ、女性用下着に関する嫌がらせのような書き込みは男性だけがしているわけではなく、女性のなかにも炎上に加担している人はいるんじゃないでしょうか。男女問わず、ネットで誹謗中傷や嫌がらせ行為をする人たちには、自己中心的な理由から行っているように思います。例えば、仕事のストレスを発散するため、SNS上で注目を集めるためなど、いろんな目的を持つ人がいるかもしれませんよね。

だから女性の場合でも、自分のスタイルに自信がないことで、胸の大きい女性の悩みを茶化したり、批判したりする人もいると思うんです。こういった騒動は“男性 対 女性”といった単純な構図で語られることではないと感じています」（キョウカさん）

単純な“男女の対立”ではない？

最後に話を聞いたのは、エリさん（仮名・25歳・会社員）だ。エリさんが実際に無印良品やoverEの商品を購入しようと考えている立場だとしたら、SNSでの炎上や迷惑行為に対してどう感じるのだろうか。

「女性の選択肢が狭められている気がして腹立たしいですね。炎上や迷惑行為によって販売中止になる可能性もありますし、身体のことに関して本当に悩んでいる女性の希望となる商品が、当事者ではない人たちによって奪われるのはよくないことです」（エリさん）

エリさんは女性用下着に関する騒動が起こってしまう原因をこう分析する。

「女性として思うのは、あらゆる人から性的な関心を向けられることは、女性にとってどちらかというと迷惑だと感じることが多く、けっして快感を覚えるものではないということです。女性である前にまず人間として見てほしいですし、女性の身体に関してとやかく言うことは失礼なことだという認識がもっと広がってほしいです。女性の身体を“モノ”として考える価値観が根底にあるからこそ、女性の身体に関する商品の炎上は起こるのではないでしょうか」（エリさん）

エリさんは、こうした“女性をモノとして見る”発言は、ネット社会特有のものだと考えている。エリさんもキョウカさん同様、女性用下着の騒動を“男女の対立”としてとらえるべきではないと言う。

「今回のように、誹謗中傷や嫌がらせ行為をする人は、何かしら自身に問題を抱えているからこそネット上で他人を攻撃するのではないでしょうか。そしてネットの性質上、匿名で意見できることによって、言いたい放題言える環境であることと、過激な人の意見が目立ってしまうことから、一部の人の意見がまるで大多数の意見のように見えてしまうときがありますよね。

無印良品のSNSでの炎上や、overEに対する迷惑行為といったことは、ほんの一部の“問題のある人”が行っているのであって、けっして男性と女性の対立ということではないので、男性全体を責めることは違うと思うんです。私は結婚していて夫もいますし、自分の父とも仲が良いのですが、私の周囲で女性の身体に意見するような男性に遭遇したことがないんです。こうした騒動が“男女論争”のような語られ方をすることで、余計な対立を生む気がします」（エリさん）

――最後にエリさんは、女性の身体が“モノ化”されて消費されない価値観を広めるためには、幼いころから男女の違いや異性との接し方について学ぶ“性教育”が大事だと語ってくれた。

女性の身体は“モノ”ではなく、“見られる対象”でもない。女性が主体的に自身の身体の悩みにアプローチできるような社会になっていくべきなのではないだろうか。

（取材・文＝瑠璃光丸凪／A4studio）

