「ボイプラ」はなんの略？ゼべワンが誕生したオーディション番組といえば...！【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「ボイプラ」はなんの略語？

「ボイプラ」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、2025年7月より放送された大人気プロジェクトのことです。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「BOYS PLANET（ボーイズプラネット）」を略した言葉でした！

「ボイプラ」こと「BOYS PLANET」は、韓国のCJ ENMにより2023年に実施されたグローバルボーイズグループデビュープロジェクトのこと。

韓国をはじめとして全世界から集まった候補者たちのなかから視聴者の投票によってデビューメンバーが選ばれる、視聴者参加型番組です。

このプロジェクトで選ばれた上位9人は、ZEROBASEONE（ゼロベースワン）としてデビューしました。

ちなみに、2025年7月に「BOYS II PLANET」の放送が開始されており、現在注目を集めていますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

