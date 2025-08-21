相次ぐ死亡事故、職員の不正問題…日本のボクシング業界に訪れる「最悪の事態」

死亡事故が相次ぐ日本ボクシング

日本のボクシング界が、かつてない危機に直面している。リング上での相次ぐ死亡事故、職員の大量解雇、そして新興ジムの離脱宣言。3つの火種が同時進行でくすぶり、業界内からは「もし3件とも訴訟に発展すれば、最悪、業界が立ち行かなくなる」と悲観的な声が聞かれた。

大きな悲劇となったのは8月2日の後楽園ホールでの興行だ。メインとセミファイナルに出場した2選手が、試合後に相次いで硬膜下血腫で命を落とした。

まず日本ランカーの浦川大将氏（帝拳）がライト級挑戦者決定戦に出て、試合はやや優勢だったところ最終8回に逆転KO負け。倒れた際に後頭部をロープに打ちつけており、そのまま担架で運ばれた。

続くメインイベントの東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチでは、挑戦者の神足茂利氏（MT）が、12回フルラウンド戦ってドロー。ダウンのようなピンチもなく、テクニカルに戦えており、リング上では対戦相手と健闘を称え合って自力で歩いて控室に戻った。しかし、医務室での検診中に体調不良を訴え、緊急搬送された。

両者それぞれ別の病院に運ばれ、緊急開頭手術を受けたが、神足さんは8日夜、浦川さんは9日夜に亡くなった。

日本では最近でも23年に日本タイトルマッチ10回戦をフルラウンド戦った穴口一輝さん（真正）が死亡。今年5月に世界タイトルマッチ12回戦を戦い終えた重岡銀次朗さん（ワタナベ）が、リング上で意識を失い、現在も経過観察中の状態になっている。ここまでの死亡事故の頻発は、世界的に見ても異例だ。原因は特定されていないが、「日本では海外よりも発生率が高い」という事実が業界内外で問題視されている。

2選手の死亡を受け、JBCは東洋タイトル戦など世界戦以外の12回戦を廃止し、最長10回戦に短縮する緊急措置を発表した。しかし、死亡例は8回戦（浦川さん）、10回戦（穴口さん）でも発生しており、上記4つの事故で該当させられるのは神足さんの試合のみで、対策として不十分なのは明らかだ。

事故が起きている試合の様相も共通項がなく、選手の試合前コンディションが要因になっているのではないか、という見方も根強い。

脳神経外科医で兵庫県立はりま姫路総合医療センターの脳神経外科部長を務める溝部敬氏は次のように解説する。

「過去の論文にもあるのですが、一次損傷よりも内出血などの二次損傷のほうが重篤な結果を招く場合があります。つまり、試合前からすでに脳に損傷の兆候があった可能性があったわけです。

練習時から血圧、脈、体温、呼吸数などのバイタルをとることもできる。ここまで事故が相次いでいるので、しっかり調べればリングで起きた事故の予測因子がいくつか分かる可能性があります」

日本のボクシング界では近年スパーリングのラウンド数を誇る風潮があり、「100ラウンド以上こなした」などとスポーツ紙で報じられることも少なくない。だが、それが実戦に近い激しい内容であれば、試合前に脳へ蓄積的ダメージを負っている可能性がある。加えて、過度な減量などのコンディション作りも事故の背景にある可能性は否定できない。原因解明にはこれらの要素も含めた徹底検証が不可欠だ。

問題の背景には「人手不足」か

そんな中、神足さんの兄が、現場の救急対応の遅れをSNSで指摘している。救急車を要請する手順の無駄や、医療スタッフの不親切な対応を明かし「こんなんなら自分で救急車を要請する電話をしたほうが絶対に早い」、「救急車を要請してから現場に到着するまでに約40分を要した」と訴えた。

現場にいた業界関係者によると「ボクシングでは会場から近い病院に脳外科医を待機させる体制を取っていますが、不幸にも、セミファイナルの浦川選手が搬送されていたことで、2人目が想定外で搬送先を見つけるのに手間取った可能性はある」という。

「ただ、5月に重岡銀次朗選手が事故になったときも、別のヘビー級選手が先に病院へ搬送されて2人目だったという前例があったので、その教訓を活かせていなかったと見ることもできてしまう。不手際を理由に法的に責任を問われることがあっても不思議ではないですよ」

JBCの関係者からは、「当事者が自分で救急車を呼んだほうが早いと言うのは賛成できません。スタッフの救急要請では救急隊はどこに救急車を停めて、どこに患者がいるかのやり取りをしスムーズに誘導できるし、普段は使えないエレベーターまで起動しますから」との反論が聞けた。その一方で、別の関係者からは「最近のJBCは明らかに人手不足になっている」との声も聞かれた。

「以前のJBCならスムーズな作業も期待できました。ただ、長年ボクシングを見てきた人なら、ここ2ヵ月ぐらいのリングサイドの職員たちの動きが、以前に比べて鈍いというか素人みたいな感じなのが分かります」

背景には、5月に発覚したタイムカード不正問題がある。報道によれば、男性職員5人が5年以上にわたり、タイムカードを不正操作して休日出勤手当を水増し受給していた疑いがあったとされる。その後の取材で、5人は自宅謹慎や解雇処分などで職場から姿を消しており、現場の“劣化”の原因はそこにあったようだ。

「5人ともそれぞれ専門的な役割を持っていた人々で、代わりが利きにくい人材でした。タイムカード問題は確かに不正ですが、夜遅くに試合会場から直帰したのもあったと聞きますし、本来これは管理体制の不備でもあり、職員だけ切ったのは上層部の責任逃れと見えてしまう」（同関係者）

さらに、解雇された複数の職員が、JBCの調査方法や処分に対して異議を唱えており、訴訟の準備が進行中だ。担当弁護士の中には元プロボクサーもおり、「業界を知り尽くした目で見ても、不自然かつ不当な点が多いと言っているそうだ」と関係者は話す。

そして、職員側の怒りを一層高めたのがマスコミへの“情報リーク”疑惑だ。処分が正式決定する前から詳細な内部情報が毎日新聞などで報じられており、記事の内容からは処分対象者が特定できるものもあった。

「処分側の内部関係者が漏らさなければ明らかになるのは不可能な情報でした。もし事実であれば、解雇の正当性だけでなくJBC内部の統治機能やコンプライアンス体制そのものが問われるでしょう」

ボクシング業界そのものが存続の危機

さらに、この業界には、第3の爆弾も投げ込まれている。ボクシング業界そのものの存在意義を否定するかのような動きが、新興ジムから表面化したのだ。

亀田興毅氏と共同で興行を行なってきた新興ジムLUSHが、プロ加盟している日本ボクシング協会を脱退して、独自にボクシング興行を行なうことを宣言しているのだ。

ことの発端は、LUSHジム所属の日本スーパーフライ級2位・佐野遥渉が挑戦者決定戦への出場を中日本ボクシング協会から拒否されたことだった。

興行会社の代表である安藤大智氏はこれに激しく反発。

8月2日に自身のSNSで、「訴訟おこすことにするか。ここまでいわれたらしかたない。穏便にすまそとおもったけどおおごとなるわ。それをたのしみたいねんな君らは」と怒りをあらわにした。

翌日には「佐野遥渉が軽い鬱状態と診断されたので今回はJBCから先に訴訟起こす考えでいます。なぜそんな事になったのかも追求していきます。それとボクシング協会の解散も訴訟で要求します」と投稿。

安藤氏によると、中日本協会は「ジム会長不在」を理由に佐野の出場を拒否したという。LUSHジムの会長は多忙で休みがちだったというが、それが出場資格に直結する規定は存在せず、安藤氏の怒りは爆発。「JBCもそう言ったと主張している人がいた」と説明している。

事実関係は依然として不透明だが、この問題が本当に法廷へ持ち込まれた場合、業界側に分が悪いとみられる。

あるジム経営者は、「日本のボクシング業界の根幹であるジム制度そのものが、公正取引法違反として問われるリスクもあるでしょうね。独占禁止法の観点で争われれば、JBCや協会は不利でしょう。判決次第では、日本ボクシングの制度全体が批判にさらされることになるかも」

こうなるとJBCは安全管理、労務問題、制度の根幹――3つの火種を抱えることになり、いずれもJBC側に不利な材料が並んでいる。

ジム経営者は次のように懸念する。

「どこまでが本当に訴訟になるのかは分かりませんけど、いま死亡事故でボクシング廃止論まで言及されている中で、次々に敗訴となったらJBCには耐える財務的余力はありません。組織が潰れたら試合運営ができなくなり、文字どおり業界は終わりです。

すでにジムでは、事故を恐れて辞める選手、会員が出ています。せっかく井上尚弥の活躍で業界自体が人気になったのに台無しになってしまった」

日本プロボクシング界が抱える3つのリスクは、それぞれが法的リスクを孕み、最悪の場合はコミッションの存続すら危うくする可能性がある。事故による廃止論やファン離れが加速すれば、競技の社会的立場そのものが揺らぎかねない。

業界全体が存亡の淵に立たされているからこそ、場当たり的なものではなく、徹底した事実検証と抜本的な改革が急務である。

