¡¡£²£°£²£²Ç¯¡¢¾ÃÇÈ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤¿º½ÉÍ¤¬´ÙË×¤·¡¢£´ºÐÃË»ù¤¬À¸¤Ëä¤á¤È¤Ê¤ê»àË´¤·¤¿µÜºê¸©ÆüÆî»Ô¤Î°ËÈæ°æ¡Ê¤¤¤Ó¤¤¡Ë³¤´ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¤´ß´ÉÍý¼Ô¤Î¸©¤¬³¤´ßË¡¤Ê¤É¤ÇµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡Ö³¤´ßÊÝÁ´¶è°èÂæÄ¢¡×¤Î¿ÞÌÌ¤ò£¶£°Ç¯°Ê¾å¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´Ö¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¸î´ß¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸©¤ÏÉÔÈ÷¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¿ÞÌÌ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£¡ÊÇÈÂ¿¹¾¹Ò¡Ë
¡¡»ö¸Î¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸½¾ì¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¤¬¡ÖÅ±µîÍ½Äê¤Î²¾ÀßÊª¡×¤È¤·¤Æ½ä»ë¡¦ÅÀ¸¡ÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸©ÆâÁ´³¤´ß¤Ç´ÉÍýÊýË¡¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¸½¶·¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂæÄ¢¤Î¹¹¿·¤â¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸©¤Î³¤´ß´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¤º¤µ¤ó¤µ¤¬Ìä¤ï¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡³¤´ß´ÉÍý¼Ô¤Ï³¤¿å¤Ë¤è¤ë¿»¿©¤Ê¤É¤«¤éÎ¦ÃÏ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¸î´ß¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò¡Ö³¤´ßÊÝÁ´»ÜÀß¡×¤È¤·¤ÆÀßÃÖ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢´ÉÍý¼Ô¤Ï³¤´ßÁ´ÂÎ¤ò¡Ö³¤´ßÊÝÁ´¶è°è¡×¤Ë»ØÄê¤·¡¢³Æ»ÜÀß¤Î¾ðÊó¤òµ¤·¤¿ÂæÄ¢¤òºîÀ®¡¢´ÉÍý¤¹¤ë¤è¤¦³¤´ßË¡¤Ê¤É¤ÇµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÄ¢¤Ï»ÜÀß¤Î°ÌÃÖ¤Ê¤É¤ò¼¨¤¹¡Ö¿ÞÌÌ¡×¤È¡¢»ÜÀß¤Î¼ïÎà¤ä¿ôÎÌ¡¢ÀßÃÖÆü¤Ê¤É¤òµ¤¹¡ÖÄ¢Êí¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¡ÖµºÜ»ö¹à¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤ÏÂ®¤ä¤«¤ËÄûÀµ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬¾ðÊó¸ø³«ÀÁµá¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿°ËÈæ°æ³¤´ß¤ÎÂæÄ¢¤Î¿ÞÌÌ¤Ï³¤´ßÀþ¤Ê¤É¤ÎÃÏ·Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸î´ß¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤ÎµºÜ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸©²ÏÀî²Ý¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢£±£¹£¶£°Ç¯¤ËÆ±³¤´ß¤òÊÝÁ´¶è°è¤Ë»ØÄê¤·¤¿ºÝ¤Ë¿ÞÌÌ¤òºîÀ®¤·¡¢¸î´ß¤Ê¤É¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤Æ¤â¿ÞÌÌ¤ò°ìÅÙ¤â¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÄ¢¤ÎÄ¢Êí¤Ë¤âµºÜ¤ÎÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£³¤´ßÆâ¤Î¸î´ß¤Î²¼Éô¤Ë¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬»ÜÀß¤È¤·¤ÆËäÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²£°£±£¶¡Á£²£±Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¸î´ß¤Î²þ½¤¹©»ö¤Ç·¡¤ê½Ð¤·¤¿ºÝ¤ËÂçÎÌ¤ËÍ¾¤ê¡¢£³£¶£±¸Ä¤Ï»ö¸Î¸½¾ì¤Îº½ÉÍ¤Ë°Ü¤·¤Æ²¾ÃÖ¤¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¢Êí¤Ë¤Ï»ö¸Î¸½¾ì¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬°ÜÀß¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤ÏµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±³¤´ß¤Ç¤Ï½ä»ë°÷¤¬Äê´üÅª¤Ë³¤´ß¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò½ä»ë¡¦ÅÀ¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±²Ý¤«¤é¸½¶·¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¿ÞÌÌ¤äÄ¢Êí¤¬¼¨¤µ¤ì¤º¡¢¤É¤³¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Ëä¤â¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±²Ý¤Ï¡Ö½ä»ë¡¦ÅÀ¸¡¤ÈÂæÄ¢¹¹¿·¤Ï¥»¥Ã¥È¡£ÉÔÈ÷¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±²Ý¤ÏËÜ»æ¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢°ËÈæ°æ³¤´ß¤Î¿ÞÌÌ¤ÈÄ¢Êí¤ò¡¢¸½¶·¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¡£Æ±³¤´ß°Ê³°¤ÎÁ´£²£µÊÝÁ´¶è°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¿ÞÌÌ¤Ï»ØÄê»þ¤ËºîÀ®¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹¹¿·¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Ï´ÙË×¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹©»ö¸å¤Ê¤É¤Ë»Ä¤¹²¾ÀßÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂæÄ¢¤ËµºÜ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¡Ö¹©»ö´°Î»¤ÎÅÔÅÙ¡¢ºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ø²¾ÀßÊª¤â½ä»ë
¡¡°ËÈæ°æ³¤´ß¤Îº½ÉÍ´ÙË×»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢µÜºê¸©¤Ï£²£°Æü¡¢³¤´ß¤ËÃÖ¤¯¾ÃÇÈ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¡Ö²¾ÀßÊª¡×¤â½ä»ëÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡³¤´ß½ä»ëÍ×ÎÎ¤ò²þÀµ¤·¡¢²¾ÀßÊª¤Ç¤âÄéËÉ¤ä¸î´ß¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö³¤´ßÊÝÁ´»ÜÀß¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë½ä»ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢º½ÉÍ¤Î´ÙË×¤Ê¤É¤â³ÎÇ§¤¹¤Ù¤´í¸±²Õ½ê¤È¤·¤ÆÌÀµ¤·¤¿¡£Æ±³¤´ß¤Ë¤ÏÃí°Õ´µ¯¤Î¤¿¤á¤Î´ÇÈÄ¤ò·îÆâ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
¡¡¸©¤Ïº£²ó¡¢¡Ö½ä»ë¤ÎÉÑÅÙ¤ä¼êË¡¤ËÆÃÃÊ¤ÎÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë¡¢²¾ÀßÊª¤ò½ä»ëÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡ÖÉÔÈ÷¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©²ÏÀî²Ý¤Î»Í°ÌÏÂµ×²ÝÄ¹Êäº´¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï´ÙË×È¯À¸¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬ÁÛÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½ä»ë¤ËÉÔÈ÷¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿º£¤Ï¡¢²¾ÀßÊª¤â½ä»ëÂÐ¾Ý¤È¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
