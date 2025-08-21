庄司浩平、“フレッシュな印象”にチェンジした姿に反響「なんでしょこの初々しさは」「若慶司くんも素敵」
俳優の庄司浩平が、20日までに更新されたテレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜 深0：12〜）の公式SNSに登場。劇中で3年前の姿を演じた際のメイク姿に反響が寄せられた。
【写真】「なんでしょこの初々しさは」“フレッシュな印象”にチェンジした庄司浩平
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間俊介、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じる。
インスタグラムでは「慶司(#庄司浩平)のチェンジ情報」と紹介し、写真をアップ。第7話では、雀の回想シーンとして、3年前の慶司が登場。現在とは異なる髪型で初々しい雰囲気を漂わせていた。「ヘアをセンターパートで変えて、髪を短めにした方が若いイメージになるので、両耳にかけました」とメイクについて説明した。
この投稿に「若いです!!」「なんでしょこの初々しさは」「センター分けも素敵」「ヘアメイクさん、すごいです〜」「センター分けにするだけで雰囲気変わりますね」「髪の分け目とボリューム調整で随分フレッシュな印象に感じられました」「若慶司くんも素敵です」といったコメントが寄せられた。
なお、TVerで見逃し配信中。
【写真】「なんでしょこの初々しさは」“フレッシュな印象”にチェンジした庄司浩平
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間俊介、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じる。
この投稿に「若いです!!」「なんでしょこの初々しさは」「センター分けも素敵」「ヘアメイクさん、すごいです〜」「センター分けにするだけで雰囲気変わりますね」「髪の分け目とボリューム調整で随分フレッシュな印象に感じられました」「若慶司くんも素敵です」といったコメントが寄せられた。
なお、TVerで見逃し配信中。