「生成AIのパラドックス」で見えてきた【特大リストラ期】…日本が”IT革命の失敗”を繰り返さないために必要な決断

最近の「AIエージェント」など生成AIの職場導入が進む中、それが企業の収益向上にほとんど寄与していない ―― そんな逆説的な調査結果が今年6月、米マッキンゼー（McKinsey & Company）から発表された。

https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/seizing-the-agentic-ai-advantage?utm_source=chatgpt.com

同調査によれば、米国企業の約8割が生成AIを使っている（＝業務に導入している）が、そうした企業のほぼ全てが「（生成AIは）収益にほとんど影響を与えていない（no significant buttom-line impact）」と報告した。

マッキンゼーはこの現象を「生成AIのパラドックス（逆説あるいは謎）」と表現している。

本来なら経理のようなバックオフィス業務からカスタマーサポートのようなフロントライン業務まで、様々な仕事に生成AIの技術がプラスに働くことは間違いない。

また米国企業による生成AI関連の投資額は今年620億ドル（9兆円以上）と前年比で約90パーセント増となる見込みだ（推計値、IDC調べ）。それなのに肝心の企業収益、裏を返せば「労働生産性」へのプラス効果がほとんど見られないのは「謎」ということだ。

イノベーションが労働生産性を上げるまでにはタイムラグがある

これは1980年代後半〜1990年代に見られた「IT革命のパラドックス」に酷似している。当時、パソコンやインターネットなどの「IT（情報技術）」が企業などの職場にどんどん普及していったが、統計的には労働者の生産性は目立って上がらなかった（＝顕著な伸びを示さなかった）。

この主な理由は、「（企業が）単にコンピュータやインターネットに投資するだけでは効果は限定的で、それに伴う人材育成や業務プロセスの再設計が遅れていたこと」にある。

ここで「業務プロセスの再設計」とは持って回った表現だが、言い換えれば「会社の組織構造や各部門における仕事の内容、あるいは（ときに異なる業界の垣根をまたいでの）労働力の配置、職務分担などを根本的に作り直す」ということだ。文字通りの「リストラ（企業の再構築）」だが、これにはもちろん相応の時間（各企業なら最短でも数年、業界全体では5〜10年）がかかる。

逆にそれらの条件が漸く整い出した1990年代後半になると、アメリカの労働生産性（の成長率）は大幅にアップした（図1）。つまり当時の「IT革命のパラドックス」は（少なくとも）米国では無事解消され、こうした劇的な技術革命の恩恵を十分に享受してアメリカ経済は順調に成長していったのである。

日本ではIT革命による生産性の向上が見られなかった

一方、こうしたアメリカ（の経済）とは対照的な道を歩んだのが日本である。言うまでもなく日本でもアメリカと同様、1980年代後半から90年代前半にかけてパソコンやインターネットをはじめとするITツールが企業（を中心とする職場）に普及して、やはり「IT革命の到来」と呼ばれた。

ところが日本の場合、（アメリカとは違って）90年代後半になっても「IT革命のパラドックス」を解消することができず、結果、労働生産性の顕著な伸びは見られなかった（図2）。

念のため断っておくと、図1（アメリカ）や図2（日本）の縦軸は「労働生産性」ではなくて「労働生産性の（年間）成長率」である。つまり図2の日本でも、労働生産性は年々低下していたわけではない。むしろ僅かながらも年々上昇してはいたのだが、その上昇率（成長率）はどんどん低下し、2005年以降はほとんどゼロに近づいた。

つまり日本では「折角、職場にパソコンやインターネットを導入したのに、それが労働生産性（ひいては企業収益）の上昇には結び付かなかった」ということだ。生産性が頭打ちになってしまったのである。

その主な理由は「日本（の企業）ではたとえITを職場に導入しても、大規模なリストラを伴う業務プロセスの再設計ができなかった」ということだ。これは（前述のように）90年代後半から「業務プロセスの再設計」が進んだ米国とは対照的だ。

つまり日本でIT革命の恩恵を享受したのは、たとえばEコマースで手軽に買い物できるようになった消費者側に限られる。逆に本来お金をかせいで社会に富をもたらすはずの産業界、つまり企業側はIT革命を自らの業務に十分活かすことができなかったのだ。

アメリカでは生成AIによる生産性の向上は時間の問題

前出の図1を見ると、アメリカでもIT革命が一段落した2005年以降は労働生産性の成長率が再び低下に転じたことが分かる。

が、ここでも（くどいようだが）労働生産性は決して下がったわけではない。あくまでも「（労働生産性の）成長率」が下がっただけであって、それ以前に「IT革命が労働生産性のアップに寄与した分」はそれ以降も「（日本などに比べて）高い労働生産性」としてアメリカの経済成長に生かされているのだ。

こうした過去の教訓から、現在そして今後のアメリカ経済について何が言えるか？

（冒頭の）マッキンゼーの報告書によれば、2023年頃からChatGPTなどの生成AIブームが巻き起こって以降も、その技術は未だ米国企業の収益や労働生産性を高めることにつながっていていない。

これをマッキンゼーは（前述の）「生産性AIのパラドックス」と呼んでいるが、過去の「IT革命のパラドックス」の経緯を見る限り、米国ではこれはタイムラグが起きているに過ぎない。つまり今のところ「職場への生成AI導入」に伴う「業務プロセスの再設計（企業・業界のリストラ）」に時間がかかっているだけだ。

つまり、いずれそれが完了した暁には、かつてのIT革命のときと同様（か、あるいはそれ以上に）、アメリカの労働生産性が劇的にアップしてその経済成長に拍車がかかる可能性が高い。

日本企業は過去と同じ轍を踏んではいけない

問題は日本の方だ。少なくとも現時点では、（AI先進国の）アメリカですら企業などの職場に生成AIが導入されたことによるプラス効果がほとんど現れていないのだから、日本の職場も推して知るべし、つまり労働生産性は恐らく上昇していないはずだ。

が、だからといって「こんなもの（生成AI）は役に立たない」と決めつけてしまうのは致命的な過ちとなる。現時点で生産性が上がらないのは、（本来なら）あくまでこうした画期的技術の効果が表れるまでのタイムラグがあるからに過ぎない。

が、仮に企業などの職場で生成AIの導入を今後進めたとしても、（図2から読み取れるように）日本の産業界ではIT革命など千載一遇のイノベーションを労働生産性のアップに結び付けることが至難の業である（それが国民性と呼ぶべきものなのか何なのかはハッキリ分からないが、理由はとにかく過去の経緯はその難しさを如実に物語っている）。

つまり今回の生成AIブームでも日本企業は過去（のIT革命）と同じ轍を踏む可能性が少なからずあるが、今度そのチャンスを逃したら日本の労働生産性は完全に頭打ちしたまま、産業界の未来は最早閉ざされてしまうかもしれない。今度こそ「待ったなし」と覚悟して臨むべきだろう。

【OpenAI「GPT-5」は天才か、ただの秀才か】 最新AIを”99％の人”が正当に評価できない理由