日本人は知らない、韓国「反日大統領」の”ヤバすぎる本性”をすべて明かす！【初来日】【日韓関係】

「（日本は）経済発展の上で切り離せない重要なパートナーだ」――。

6月に就任した韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は8月15日、日本による植民地支配からの解放を祝う「光復節」の式典でこう述べ、日本と未来志向的な共生関係を築く意向を示した。過去の反日発言を封印し、8月23日の初来日に向けた“地ならし”とみられる。

ただ、そんな“前向き”な発言には懐疑的な向きも少なくない。その筆頭格が、朝鮮半島情勢に詳しい李相哲・龍谷大教授の新刊『李在明 韓国大統領の本性』（産経新聞出版）だ。李在明氏の政治手腕の核心や言動の矛盾を徹底的にあぶり出し、今後の日韓関係を占う「注目作」から一部抜粋・再構成してお届けする。

「24日間のハンスト」達成は本当か

李在明という政治家の特徴の一つが「自欺欺人（自分が信じられないような嘘や言い訳をして自分自身を欺き、また、同時に他人をも欺くこと）」だ。

大統領選挙期間中に李在明は、保守論客のひとり、チョ・ミョンチョル（仮名）との会食の場で、「私は、親日派問題とか反日問題は、もうやりたくない。（それに）蓋をする。そんなことに体力を使わずに、政権としてもっとやりたいことがある」（2025年5月）と言ったとされる。

本当だろうか。これまで彼は「反日」に随分と体力やエネルギーを使ってきたし、ときには「命まで張って」いたのではないか。

日本が福島第一原発で発生した処理水の放流を開始した2023年8月、李在明は24日間に及ぶハンガー・ストライキを敢行した。24日間、本気でハンストをやれば、命は助からないと言われるが、なぜか、やり遂げた。

人間の断食行動に詳しい医師によれば、ハンストは１週間やるだけで腸に穴があくほどダメージをうける。24日間は無理だ。そういえば、昼間はメディアのカメラが見張っているなか国会近くにテントを張って、寝込たり、座って支持者と面会したりしたが、夜はどこかへ姿を消した。

「日本の核汚染水放流は『第2の太平洋戦争』だ」…

李在明がハンストを伴う「反日」をした理由は何だったのか。

国内政治を外交に持ち込み、反日を自分の都合、国内政治に利用することは李在明に限ったことではないが、しかし、李在明にとっては、個人的な理由が大きかったようだ。

「李在明代表は、一体、なぜ断食をするのか」という記事で「韓国日報」は、「検察の捜査を控え、自分の司法リスク（5つの裁判）から注目をそらすための、ごまかし断食ではないかという批判の声がある」（2023年9月7日付）と報じた。

その後、李在明は国会で「日本の核汚染水放流は『第2の太平洋戦争』だ。過去に帝国主義侵略戦争を起こして周辺国の生存権を脅かした日本が核汚染水放流して、大韓民国と太平洋沿岸の国々に再び後戻りできない災難をもたらそうとする」「なのに尹錫悦政府は問題ないという態度だ」と日本と尹政権をセットにして糾弾した。

一方で、李在明は、韓国では処理水を放流しても海水に何ら影響もないという事実を知っていた可能性が高い。それまで韓国では日本の処理水放流が海水や魚に影響がでることはないとする趣旨の論文や報告書が数多く出回っていたからだ。

そもそも、李在明や「共に民主党」は処理水の放流により、魚が核に汚染されることを心配したわけではなかった。処理水放流を黙認する尹政権の外交、親日ぶりを際立たせることによって、政権運営にブレーキをかけることが目的だった。

