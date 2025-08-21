【n.SSign】2周年ファンミーティングを開催！メンバーが日本語で綴った感謝の手紙にCOSMOも胸キュン♡

2025年8月16日（土）に開催された「n.SSign 2nd ANNIVERSARY FANMEETING ’2&SSign’ in JAPAN」2部では、メンバーがCOSMO（ファンダム名）への想いを込めて日本語で手紙を披露する感動の時間がありました。2年間の歩みや日々の感謝を率直に伝えるメッセージに、会場は温かい空気に包まれ、COSMOとの絆を改めて感じられる瞬間となりました。公演中のゲームコーナーでの笑いあふれるやり取りも含め、2周年を祝う特別なステージの様子をたっぷりお届けします。

フルパワーのパフォーマンスとお茶目な挨拶で幕開け！ メンバーがステージに登場するなり「SHAKE & BAKE」を披露。全力のパフォーマンスで早速COSMOをトリコにします。 1曲目のパフォーマンス後には、リーダーのKAZUTAが「1部から2部までの時間もすでに寂しかったです。COSMOの皆さんのおかげで僕たちn.SSignはデビュー2周年を迎えることができました」とCOSMOへの感謝とともに挨拶を述べました。

「あっという間に10周年、20周年を迎えそうですね。（メンバーの）皆さん、20周年になっても大丈夫ですか？」というKAZUTAの問いかけに「あ〜腰が大丈夫かなあ」とお茶目に答えるHANJUNの姿も見られました。 そんなHANJUNは、「COSMO〜、なにが好き〜？」と、大人気の「愛♡スクリ〜ム！」を取り入れた自己紹介でCOSMOとの交流を楽しみます。 メンバー一人ひとりの挨拶を終えると、日本での披露は2年ぶりだという「Melody」と「Need U」を続けて披露しました。 ©nCH Entertainment

COSMOとの絆で繋ぐ！4つのゲームで大盛り上がり 今回の2nd ANNIVERSARY FANMEETINGのコンセプトは、“ゲーム”。

2025年6月にリリースされたSpecial Album「Itty Bitty」のMVのイメージを取り入れたコーナーを、会場のCOSMOと一緒に楽しみました。※1部とは異なる内容 Rule レースゲーム！nSカートトーク 2周年にまつわる5種類のトークテーマと、それぞれのトークテーマを表すバルーンを発表（パトカー・救急車・消防車・トラック・汽車）。

それぞれのバルーンが最後列の座席へと投下されるので、メンバーに答えてほしいと思うバルーンを会場前方へと送り、1番先に指定された位置に到着したバルーンのトークテーマをメンバーが披露。 パトカー：2年目で泣きそうになった出来事救急車：僕だけが知っている衝撃的な事件消防車：メンバーのちょっと恥ずかしい伝説トラック：メンバーに感謝したいこと汽車：2年目のCOSMOに言いたいこと 2周年にまつわる5種類のトークテーマと、それぞれのトークテーマを表すバルーンを発表（パトカー・救急車・消防車・トラック・汽車）。それぞれのバルーンが最後列の座席へと投下されるので、メンバーに答えてほしいと思うバルーンを会場前方へと送り、1番先に指定された位置に到着したバルーンのトークテーマをメンバーが披露。 1回戦目は、消防車が圧倒的な速さで到着し、「メンバーのちょっと恥ずかしい伝説」を披露することに。 KAZUTA「バスケでHANJUNと対戦したとき、負けてイラっとした！『こんなはずじゃないのに』と言ってしまう自分が大人気ないと思いました」 HUIWON「サッカーゲームでROBINに負けてイライラした！ROBINはゲームが上手じゃないから予想外！イライラしてしまった自分が恥ずかしかったです」 SNSで流行している「怒りマーク」を踊りながら話すHUIWONの姿に会場は笑顔に包まれました。 追加で、トラックのテーマである「メンバーに感謝したいこと」も披露。 誰も名乗り出ないというプチハプニングがありつつも、「生まれてきてくれてありがとう」とお互いへの感謝を口にしました。 ©nCH Entertainment

2回戦目の結果はいかに…？ パトカー：2年目で一番失敗したこと救急車：実は最近〇〇にハマってます消防車：メンバーの可愛い伝説トラック：2年目に陰で努力していたこと汽車：3年目に突入して、COSMOに言いたいこと 2回戦目は救急車が1番速く到着し、「実は最近〇〇にハマってます」というテーマでトークをすることに。 HANJUN「DOHAの耳。耳がモチモチでしっとりしてる」とDOHAの耳の魅力を熱弁。

これを聞いたメンバーは、「DOHAちゃん“耳ケア”（＝耳のスキンケア）もしてるの...！？」と大盛り上がり。 ROBIN「僕は水泳とジャグリング。最近急に水泳がやりたくなって、水泳用のゴーグルを買いました！」

ちなみに、肝心の水着はまだ買っていないんだとか（笑）。

ジャグリングについては、いつもカバンのなかに3つのボールが入っているんだそう。

続いて、消防車も速く到着したので、「メンバーの可愛い伝説」についてもトーク。 KAZUTA「最近のHUIWONがめちゃくちゃ可愛い！」 一時期は塩対応を見せていたものの、1部で「SPICE」を披露した際には、HUIWONからハグをしてくれたんだとか。

これに対して、「僕にはまだハグしてくれない...」といじけるHANJUNの姿も。 ©nCH Entertainment 「“可愛い”といえばDOHA！」そして、全員一致で指名を受けたのはDOHA。そんなDOHAは、「可愛くないよ！」と否定するものの、買い物をするときの基準は“可愛いかどうか”なんだそう。

「セクシーキャラはやめたら？」と言うメンバーの冗談にも、「僕は“セクシー”も“可愛い”もあるんです！」と反論しました。

HANJUNに耳を触られるときも、最初は嫌がりつつも最終的には自分から歩み寄っていくそう♡

©nCH Entertainment ほかにも3つのゲームでも大盛り上がり！

Rule シュミレーションゲーム！n.SSignのときめきトーク 提示されるお題に対して、どのメンバーが一番COSMOをときめかせることができるのかを競うシンプルなゲーム。2チームにわかれてお題に挑戦しました。 Rule リズムゲーム！ダンス・エア・ダンス対決 メンバー全員が一列に並び、n.SSignの楽曲のサビにあわせてダンス。途中で曲が無音になっても踊り続け、サビの最後にもう一度曲が再開するまでリズムを崩さずに踊り続けることのできていたメンバーをダンスキングに任命！ Rule バトルゲーム！スマッシュ！n.SSignファイター！ お兄さんチーム（KAZUTA、SUNGYUN、HANJUN）VS 弟チーム（DOHA、ROBIN、LAURENCE、HUIWON）にわかれて、チームのなかでひとりだけ〇〇な人をCOSMOに当てられないように演技に挑戦！ お兄さんチームのお題は「すっぱい梅干しを食べているのは誰？」、弟チームの「超甘〜い水を飲んだのは誰？」でした。 COSMOから、梅干しを食べているメンバーを当てられてしまったお兄さんチームの罰ゲームは、「ビリビリ静電気」。SUNGYUNとHANJUNが静電気の餌食となりました。

日本語で感謝の手紙を披露 「꼭 안아줄래요（Hold Me Tight）」の曲中では、COSMOに向けた感謝の手紙を朗読。 スクリーンにはメンバー手書きの日本語の文字も映し出されました。 ©nCH Entertainment KAZUTA「俺たちn.SSign、デビュー2周年おめでとう！長いようで早いようで、本当に色々あったね。ありすぎだし（笑）。 だからこそ俺たちの人生は充実していると言えるのかなと思います。 よく“人生山あり谷あり”と言うけれど、小さい頃には聞き流していたその言葉も、今では自分の心に深く染みています。 悔しい思いも、苦しい思いも、恥ずかしい思いも、楽しい思いも、うれしい思いも、幸せな思いも、俺たちが全力で走り続けているからこその感情だと思います。 俺たちがこの先どんな道を歩むのかは誰にもわからないけれど、俺はその道が、COSMOを幸せにできる花道であったらいいと思っています。 なにであれ、俺たちは、COSMOが幸せなら、めちゃくちゃうれしいです。 COSMO、俺たちは今もあなたたちの力になれているかな？リーダーとしては、正直、まだ満足していません。だってまだやり遂げていないことがたくさんあるんですから。 いつか東京ドームでCOSMOが持つペンライトを見ることができたらいいなという風に思っています。そのペンライトは星のように綺麗なんだろうな。 この前はペンライトのことを『応援棒』と言って本当にごめんなさい（笑）。 個人的なスポを少しだけします。俺はまたひとつ大きな挑戦をするつもりです。正直自信があるわけではないけど、チームのために挑戦することにしました。 みなさん、ぜひ期待していてください！ 最後に、COSMO、愛してるよ。これからもn.SSignについてきてください。どこまでも連れていきます」 ©nCH Entertainment SUNGYUN「これでCOSMOに送る2回目の手紙になるね。COSMOは僕にたくさんのお手紙を書いてくれるのに、僕はまだ2回目だな。 COSMO、2周年おめでとう。n.SSignもおめでとう。COSMOは僕たちにとって1番大切な存在だよ。COSMOがいなかったら、色んなステージも、2周年もなかったね。 僕たちが舞台に立つことができるように手伝ってくれてありがとう。僕らは、舞台にずっと立ちたい。ずっと立って、COSMOを幸せにしてあげたい。 僕たちは、COSMOが幸せなら『アイドルになってよかったなあ』と思う。だからね、ずっとこれからも応援よろしくね。大好きだよCOSMO。愛してるよ」 ©nCH Entertainment HANJUN「もう2周年だなんて、信じられないですね。2年間COSMOを見てきて“僕がアイドルになりたいと思った理由がここにあるんだ”と何度も思いました。 僕という存在の意味を常に教えてくれるCOSMOに感謝の気持ちでいっぱいです。 僕がアイドルとして達成したい目標が、最近ひとつできて、僕たちn.SSignを見たCOSMOに共感と癒しを届けられたらいいなと思いました。 以前は、COSMOにかっこいい姿だけを見せようとしていましたが、今では人間としてのHANJUNの姿を見せたいと思っています。 こんな考えに至ったのは、実は僕も、疲れることが多かったのですが、その度にCOSMOの応援のおかげで力を振り絞って立ち上がることができました。 僕もCOSMOを癒す存在になりたいと思えたんです。 僕を応援してくださり、僕の声を聞いてくれて、僕を笑わせてくれて、本当に感謝しています。ずっと一緒にいましょう。愛しています」

©nCH Entertainment ROBIN「COSMO、2周年おめでとうございます。COSMOがいるから、ROBINとn.SSignはいつも幸せです。 ステージの上で見るCOSMOはみんな美しくて、夜空にキラキラ輝いている星みたいです。メンバーたちといっしょにCOSMOの前でパフォーマンスをするために生まれたのだと思います。 COSMOの前でメンバーたちと、踊り、歌い、笑い、泣きはらすことさえも本当に楽しくて幸せです。そんな場を毎回プレゼントしてくれてありがとうございます。 2年間メンバーたちと本当に多くの悩みを共有して、真剣な話を交わし、数多くの困難を乗り越え、喧嘩もしました。しかし、その困難を乗り越えることができたのは、まさにCOSMOのおかげです。 今後もCOSMOのためにさらに成長していきます。n.SSignのメンバー同士で多くの話を交わし、なにをどうすればもっと大きく成長できるのか考えていきます。 そして、COSMOにひとつお願いがあります。今のように、ずっとn.SSignだけを見て、愛して、傍にいてください。 今後もさらに努力し、成長し、新しい多くの挑戦をするn.SSignになります。COSMO、大好きです」 ©nCH Entertainment

セットリスト SHAKE & BAKEMelodyNeed UPit a Pat + Woo Woo（이게 말이 돼?）SPICE꼭 안아줄래요（Hold Me Tight）늑대와 미녀 （Wolf）［オリジナル：EXO］산소같은 너（Love like Oxygen）［オリジナル：SHINee］

Itty Bitty

ライター Ray WEB編集部