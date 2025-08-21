日本人にとって「敵でも味方でもない」中国人…知っておくべき「ほんとうの中国」

中国人は何を考え、どう行動するのか？

講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。

本記事では、同書より「プロローグ」を公開します。

※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

ほんとうの中国

中国人とは、「中国大陸に踏み立つ人」のことである。

このことが、中国人の「骨格」をなしている。14億1000万中国人の「基本的人格」を形成するのに、大きく作用している。「大陸」という要素を抜きに、中国人を語ることはできない。中国の地政学を論じることもできない。

それは、日本人とは「日本という列島に踏み立つ人」であり、周囲を海に囲まれた小さな島国に住んでいるということが、日本人の「骨格」をなしているのと同様だ。

私たち日本人は普段、何も感じずに生活しているが、中国大陸を旅行や出張で訪れると、そこが日本とはまるで「別世界」であることに動転する。同様に、中国大陸に住み着く人々が日本を訪れても、やはり「異質性」を感じる。

中国人が中国大陸に踏み立っているということは、厳しいハイリスク社会に生きているということでもある。共産党総書記から一介の「老百姓（ラオバイシン）」（庶民）に至るまで、すべての民がスリリングな日常を送っている。

それは、周囲を海に囲まれて、のほほんと生きている日本人とは、比較にならない荒波だ。中国大陸においては、外部勢力はつねに油断も隙もなく、内部も相互不信が根強いため、「固くてもろい」構造をしている。

そんな中国及び中国人は、日本にとって敵でも味方でもない。半永久的に隣に鎮座する「別物・別者」である。

ただし、「四方を海に囲まれた小さな島国」と、「広大な大陸国家」という「骨格の違い」により、多くの場合、相互補完関係にある。そのため淡々と協力関係を結んできた。

古代からそうだったし、現在も、そしておそらくは未来も同様だろう。外交用語で言えば「戦略的互恵関係」である。

そのため昨今、台頭し始めたような「排外主義」の文脈で中国及び中国人を捉えることは、日本の国益にならないし、日本人の幸福にも結びつかない。日本の国技・相撲が隆盛したのは「力士の国際化」に成功したからであり、明治維新の先達も「攘夷」ではなく「文明開化」したからこそ、日本は発展の道を歩めたのだ。必要な法整備は進めつつも、多様性を認めるべきで「鎖国」に走ってはならない。

思うに、中国及び中国大陸の民との葛藤の多くは、相互の理解不足から起こっている。そこでまずは、「ほんとうの中国」を知ることから始めよう-そんな主旨で、中国のあらましを平易に綴ったのが本書である。「中国ウォッチャー」の立場から、歴史や哲学についても自由かつ大胆に記した。

全体の構成は、三十の「変臉（ビエンリエン）」（貌の変化）になっている。

具体的には、「大陸」「大きいもの」「大ざっぱ」「中原（チョンユェン）」「孤独」「ハイリスク」「不信」「我」「無関心」「一人勝ち」「トップダウン」「鶏口」「個人プレー」「逃げる・かわす」「三つの口」「カネ教徒」「仏教」「儒教」「道教」「武」「皇帝」「中華思想」「漢方式外交」「中華料理」「北方人」「南方人」「世代間ギャップ」「Ｚ世代」「逃避地日本」「日中逆転」。

京劇の舞台で役者の貌が様々に変化するように、中国及び中国人の姿が様々に変化していく。ある貌が面白そうだと思えば、そこから読み進めていただいても構わない。

本書が、中国及び中国人の思考と行動原理を理解する一助になれば幸甚である。

＊

