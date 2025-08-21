混迷の移籍騒動に新たな展開！ 中村敬斗の獲得にトルコ強豪が25億円の高額オファーとフランス大手紙が報道「全力で取り組む」
フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスの日本代表MF中村敬斗は、体調不良を理由にまだチームに合流しておらず、開幕２試合を欠場した。
現地では、移籍を志願している中村と、退団を認めないクラブが対立していると報じられている。
移籍期限が２週間を切ったなか、そんな日本人アタッカーにトルコの強豪からオファーが舞い込んだようだ。フランスの大手紙『レキップ』は８月20日、「ベシクタシュがランスの攻撃的MF中村敬斗獲得に全力で取り組む」と題した記事を掲載。こう報じている。
「ベシクタシュは、日本人攻撃的MFの中村敬斗の獲得のため、ランスに1500万ユーロ（約25億円）のオファーを出した」
「ランスはここ数時間でベシクタシュから高額のオファーを受けた。ランスの経営陣がこれを受け入れれば、今夏に売却した選手の移籍金としては最高額となる」
同紙は「2028年６月まで契約しているこの日本代表選手は、新シーズンが始まって以来、まだランスのユニホームを着ていない」と続けた。
この高額オファーは救いの手となるのか。今後の動きに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
現地では、移籍を志願している中村と、退団を認めないクラブが対立していると報じられている。
移籍期限が２週間を切ったなか、そんな日本人アタッカーにトルコの強豪からオファーが舞い込んだようだ。フランスの大手紙『レキップ』は８月20日、「ベシクタシュがランスの攻撃的MF中村敬斗獲得に全力で取り組む」と題した記事を掲載。こう報じている。
「ベシクタシュは、日本人攻撃的MFの中村敬斗の獲得のため、ランスに1500万ユーロ（約25億円）のオファーを出した」
同紙は「2028年６月まで契約しているこの日本代表選手は、新シーズンが始まって以来、まだランスのユニホームを着ていない」と続けた。
この高額オファーは救いの手となるのか。今後の動きに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介