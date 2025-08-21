Ãæ¹ñ¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¤Î¤«¡©¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬¸«¸í¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤ÎËÜ¼Á¡×
Ãæ¹ñ¿Í¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¡¢¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»×¹Í¤È¹ÔÆ°¸¶Íý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬±Ô¤¯Åú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÒÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÅ¨¤Ç¤âÌ£Êý¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×Ãæ¹ñ¿Í¡ÄÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ¡×¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡Ö¹ü³Ê¡×¤Ç¤¢¤ë´ðËÜ¸¶Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¶áÆ£Âç²ð¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»×¹Í¤È¹ÔÆ°¸¶Íý¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Åç¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í¤ÈÂçÎ¦¤Ë½»¤àÃæ¹ñ¿Í
Ãæ¹ñ¿Í¤ÏÆüËÜ¿Í¤È¤Ï¡ÖÊÌ¤ÎÌ±¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤½¤Î¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¼«³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ÍÀéÇ¯¤ÎÎò»Ë¤òÍ¤¹¤ëÃæ¹ñÂçÎ¦¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë°ÎÂç¤Ê²¦Ä«¤¬´öÅÙ¤â¶½¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤É¤Î²¦Ä«¤â¤ä¤¬¤Æ¡¢°ÛÌ±Â²¤Î¿¯Æþ¡¢Ä«Äî¤Î¤ª²ÈÁûÆ°¡¢Ì±½°¤ÎÈ¿Íð¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤â¤·¤¯¤ÏÊ£¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÇË´¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó²¦Ä«¤¬Êø¤ì¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Áº®ÆÙ¤È²½¤·¤¿¡£Íªµ×¤ÎÃæ¹ñ»Ë¤Ï¶¯¸¢¤Èº®ÆÙ¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢¡Ö¸Ç¤¯¤ÆÀÈ¤¤¡×¤Î¤¬°ìÂçÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤Þ¤ÎÃæ¹ñ¤Î¶¦»ºÅÞÀ¯¸¢¤¬¶¯¸¢Åª¡¢°Ò°µÅª¤Ç¡¢¤Ä¤Í¤Ë·ý¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤ÆÌ±¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¤â¤í¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ¼Á¤ò¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤¬¶¯¸¢Åª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²áµîÆóÀéÇ¯°Ê¾å¡¢Ï¢ÌÊ¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿¹ÄÄëÀ©ÅÙ¤Î»þÂå¤«¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢1949Ç¯¤ËÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡ÊÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹ñ²È¡Ë¤ò·ú¹ñ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¹ÄÄë¤Ï¶¦»ºÅÞÁí½ñµ¤Ë¸Æ¾Î¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¸«¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¶¦»ºÅÞÀ¯¸¢¤ÎÎòÂå¤Î¡Ö¹ÄÄëÍÍ¡×¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î£µ¿Í¤À¤±¡¢ÌÓÂôÅì¡¦ûç¾®Ê¿¡¦¹¾ÂôÌ±¡¦¸Õ¶ÓÞ¹¡¦½¬¶áÊ¿¤Ç¤¢¤ë¡£ûç¾®Ê¿¤Ï¶¦»ºÅÞÁí½ñµ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö²þ³×³«Êü¤ÎÁíÀß·×»Õ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆóÂåÌÜ¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¯Î¬¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬³¤¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜÎóÅç¤ËÆ§¤ßÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥í¡¼¥ê¥¹¥¯¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£»þÀÞ¡¢ÀïÍð¤ÎÀ¤¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢³°ÉôÀªÎÏ¤Î¿¯Æþ¤Ï¡¢²áµîÆóÀéÇ¯¤Ç¤¿¤Ã¤¿¤Î¿ô²ó¤·¤«·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¼ç¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢1019Ç¯¤ËÃæ¹ñÂçÎ¦¤Î½÷¿¿Â²¤¬ÂÐÇÏ¡¢°í´ô¤Ê¤É¤ò½±¤Ã¤¿Åá°Ë¤ÎÆþÕä¡¢1274Ç¯¤È1281Ç¯¤ÎÌØ¸Å½±Íè¡Ê¸µÕä¡Ñ¡áÊ¸±Ê¤ÎÌò¡¦¹°°Â¤ÎÌò¡Ë¡¢1419Ç¯¤ÎÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÂÐÇÏ¿¯¹¶¡Ê±þ±Ê¤Î³°Õä¡Ë¡¢¤½¤ì¤Ë1945Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤è¤ë²Æì¿¯¹¶¤ª¤è¤ÓÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤ÎGHQ¡ÊÏ¢¹ç¹ñ·³ºÇ¹â»ÊÎá´±Áí»ÊÎáÉô¡Ë¤Ë¤è¤ëÆüËÜÀêÎÎ¤À¡£¤³¤ì¤é¤òµ©Í¤ÊÎã³°¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÌ±Â²¤Ï¡Ö¿ÍºÒ¡×¤è¤ê¤â¤à¤·¤í¡¢ÃÏ¿Ì¤ä¹¿¿å¡¢ÂæÉ÷¤Ê¤É¤Î¡ÖÅ·ºÒ¡×¤ò°Ú¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£
³°¸«¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ü³Ê¤ÏÊÌÊª
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÈÃæ¹ñ¿Í¤È¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Î¹ü³Ê¤¬ÊÌ¼Ô¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÊÌ¼Ô¡×¤É¤³¤í¤«¡¢ÆüÃæ¤ÏÎÙ¹ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÃÏµå¤òÈ¿ÂÐ¼þ¤ê¤Ë°ì¼þ²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤¯¤é¤¤°ã¤¦¤È¡¢»ä¤Ï¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¡ÖÂçÎ¦¹ñ²È¤ÎÌ±¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤à¤·¤í¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÌ±Â²¤âÃæ²ÚÌ±Â²¤â¡¢²«¿§¿Í¼ï¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÊ¸»ú¤Ç¸À¤¨¤Ð´Á»úÊ¸²½·÷¤Ç¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»×ÁÛ¤Ç¸À¤¨¤Ð¼ô¶µÊ¸²½·÷¤Ç¡¢À¸³è·ÁÂÖ¤«¤é¸À¤¨¤ÐÇÀ¹ÌÌ±Â²¤Ç¡¢¿©Ê¸²½¤«¤é¸À¤¨¤Ð¥³¥á¤ò¼ç¿©¤È¤·¤ÆÈ¤¤Ç¿©¤Ù¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¸ÅÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÎÂç¤À¤Ã¤¿Ãæ²ÚÊ¸ÌÀ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¼þÊÕ½ô¹ñ¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢ÆüËÜ¤â¤½¤Î²¸·Ã¤Ë¤¢¤º¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¹¾¸Í»þÂå¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢Ãæ²ÚÊ¸ÌÀ¤ËÆ´ØÝ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ÆüËÜÌ±Â²¤ÈÃæ²ÚÌ±Â²¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö»÷¤¿¼ÔÆ±»Î¡×¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¡ÖÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤·¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤é¸ÅÂå¤Ë¼ø¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤Ê¤¤¡£
¤à¤·¤í¡¢ÆüÃæ¤Ç°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÀ¯¼£¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤Þ¤ë¤Ç°Û¤Ê¤ë¤·¡¢Á°ÊÇ¤Ëµ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï´Á»úÊ¸²½·÷¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÆÈÆÃ¤Î¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¡×¡Ö¤«¤¿¤«¤Ê¡×¡Ö·±ÆÉ¤ß¡×¤ò³«È¯¤·¡¢Ê¸Ë¡¤âÈ¯²»¤âÃæ¹ñ¸ì¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°Û¤Ê¤ëÆüËÜ¸ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö»³¡Ê¥·¥ã¥ó¡Ë¡×¤ò¡Ö¤ä¤Þ¡×¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ö·±ÆÉ¤ß¡×¤Ï¡¢¸À¸ì³×Ì¿¤È¸À¤¨¤¿¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ËÆüËÜ¤Ë±Ñ¸ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡Ömountain¡×¤ò¡Ö¤ä¤Þ¡×¤ÈÆÉ¤à¤ÈÄê¤á¤ë¤è¤¦¤Ê²è´ü¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ô¶µ¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¡Ö²Êµó¡×¡Ê´±Î½ÅÐÍÑ»î¸³¡Ë¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¹ñÌ±Åª¤Ë¤ÏËÜ²È¤ÎÃæ¹ñ¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤íÄ«Á¯¤äÆüËÜ¤Ç¿¼¤¯¿»Æ©¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤â¼ô¶µ¤Ï³Ø¹»¶µ°é¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶¦»ºÅÞÀ¯¸¢¤Ï¿Î¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¡Ö¼ô²È¡×¤è¤ê¤Ï¡¢¿ÍÌ±¤òË¡¤äµ¬Â§¤ÇÅ°Äì´ÉÍý¤¹¤ë¡ÖË¡²È¡×Åª¼êË¡¤ÇÅý¼£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£
¿©À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ãæ²ÚÎÁÍý¤ÏßÖ¤áÊªÃæ¿´¤ÎÂç»®¤Ç¡¢È¤¤ò½Ä¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤á¤¤¤á¤¤¤¬ÆÍ¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÏÂ¿©¤ÏÀ¸¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢È¤¤ò²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ³Æ¼«¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¿©¤¹¤ë¡£Ãæ²ÚÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¡£
°ì°áÂÓ¿å¤Î¡ÖÂç¤¤¤Ê¤ë¸¸ÁÛ¡×
»ä¤ÏËÌµþÃóºß°÷»þÂå¡Ê2009Ç¯¡Á2012Ç¯¡Ë¡¢Ë¬Ãæ¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÄÌÌõ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÎÂåÉ½¤¬¡ÖÆüÃæÎ¾¹ñ¤Ï°ì°áÂÓ¿å¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¡×¤È·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¤òÈ¯¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ö°ì°áÂÓ¿å¡×¤È¤Ï¡¢Æó¤Ä¤ÎÃÏ°è¤¬°ì¶Ú¤Î»å¤Î¤è¤¦¤ÊºÙ¤¤³¤¤·¤«³Ö¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À®¸ì¤Ç¡¢Â¯¸ì¤Ç¸À¤¨¤Ð¡Ö»÷¤¿¼ÔÆ±»Î¡×¡£¤À¤¬»ä¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤âÆüÃæ¤Î¿Í¡¹¤Ï°ì°áÂÓ¿å¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î¤Û¤¦¤¬½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòº£¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Î´Ö¤ÇÆüËÜÎ¹¹Ô¤¬¥Ö¡¼¥à¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÃÎ¿Í¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢ÆüÃæ¤Î¡ÖÁê°ã¡×¤Ë¶ÃØ³¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¡£¡ÖÂçÎ¦Åª»ëÅÀ¡×¤ÇÆüËÜ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤Õ¤·¤®¤Ê¹ñ¡×¤Ê¤Î¤À¡£
½½Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËËÌµþ¤Ç¡¢¶ÛÇ÷¤¹¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£»ä¤ÎÎÙÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¥ï¥â¥Æ¤ÎÃæ¹ñ¹ñËÉÂç³Ø¶µ¼ø¤¬¡¢ÇúÃÆÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡£
¡ÖÃæÆü¤Ï¡Ø°ì°áÂÓ¿å¡Ê¥¤¡¼¥¤¡¼¥À¥¤¥·¥å¥¤¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø°ì°áÂÓ·ì¡Ê¥¤¡¼¥¤¡¼¥À¥¤¥·¥å¥¨¡Ë¡Ù¤Î´Ø·¸¤À¡ª¡×
È¯²»¤¬¶á¤¤¡Ö¿å¡×¤È¡Ö·ì¡×¤ò³Ý¤±¤Æ¡¢¶áÌ¤Íè¤ËÎ¾¹ñ¤¬Àí³Õ½ôÅç¤ò½ä¤Ã¤Æ°ìÀï¸ò¤¨¡¢·ì¤Î³¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·Ù¹ð¤·¤¿¤Î¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ò»²´Ñ¤·¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿200¿Í¤Û¤É¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬¡¢Çï¼ê³åºÓ¤·¤Æ»¿°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÆüÃæ¤¬¡Ö°ì°áÂÓ¿å¡×¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤ÏÀ¾ÍÎ¿Í¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃøÌ¾¤ÊÊ¸ÌÀÏÀ¼Ô¤À¤Ã¤¿ÊÆ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥Ï¥ó¥Á¥ó¥È¥ó¶µ¼ø¡Ê1927Ç¯¡Á2008Ç¯¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãø½ñ¡ØÊ¸ÌÀ¤Î¾×ÆÍ¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇ¤Ï½¸±Ñ¼Ò¡¢1998Ç¯¡Ë¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÊ¸ÌÀ¤ò¶å¤Ä¤ËÊ¬Îà¤·¤¿¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢À¾²¤Ê¸ÌÀ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«Ê¸ÌÀ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Ê¸ÌÀ¡¢¥¤¥¹¥é¥àÊ¸ÌÀ¡¢¥Ò¥ó¥º¡¼Ê¸ÌÀ¡¢ÅìÊýÀµ¶µ²ñÊ¸ÌÀ¡¢Ê©¶µÊ¸ÌÀ¡¢Ãæ¹ñÊ¸ÌÀ¡¢ÆüËÜÊ¸ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ò¡Ö¼ô¶µÊ¸ÌÀ¡×¡Ö´Á»úÊ¸ÌÀ¡×¤Ê¤É¤È°ì³ç¤ê¤Ë¤»¤º¡¢ÌÀ³Î¤Ë¶èÊÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢¤Ë¤Ï£¶¤Ä¤ÎÊ¸ÌÀ¤È18¤Î¹ñ²È¤¬¤¢¤êÂçÊÑÊ£»¨¤Ç¤¢¤ë¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¡ÊÆüËÜÌ±Â²¡Ë¤ÈÃæ¹ñ¿Í¡ÊÃæ²ÚÌ±Â²¡Ë¤Ï¡ÖÊÌ¼Ô¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¡ÖÆ§¤ßÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ê¹Âç¤Ê¡ËÂçÎ¦¡×¤È¡Ö¡Ê³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡ËÎóÅç¡×¤È¤Ç°Û¤Ê¤ë¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜÅª¤Ê¡ÖÅç¹ñÌÜÀþ¡×¤ÇÃæ¹ñ¤ª¤è¤ÓÃæ¹ñ¿Í¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÍÆ°×¤Ë¸«¸í¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÅ¨¤Ç¤âÌ£Êý¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×Ãæ¹ñ¿Í¡ÄÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ¡×