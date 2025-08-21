【硫黄島からの手紙】「敵が近く迫って来ている…」栗林中将が家族に宛てて書いた「手紙の中身」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

栗林中将の手紙と島民

栗林中将は1944年6月8日の硫黄島着任直後から、翌45年2月19日の米軍上陸直前まで数多くの手紙を家族宛てに送っている。約8ヵ月の間に送られた手紙は全部で41通と伝えられている。手紙のうち、最初の便りの日付は6月25日だった。内容は、着任1週間後の6月15日、16日、25日に遭った空襲についてだった。

〈敵が近く迫って来ているので将兵は皆緊張して居ります。空襲も既に三遍受け激しい爆弾、焼夷弾の雨と機銃掃射を受けました。（中略）激しい空襲間は、只防空壕の中で固唾を吞んで、神仏に祈っている外何の手もありません（中略）こちらに残って居る島民も、空襲の度毎にあわてふためいて山の岩蔭などに身だけで避難して居ますが、女、子供などは生きた気持もない恰好です〉

無防備な状態で空襲に遭った島民に対する哀れみに触れた手紙を、その後も送っている。7月6日付の手紙だ。

〈敵の爆撃は迚もすさまじく、機関銃をバリバリ打ち乍ら急降下を行い爆弾を落とします。爆弾は百米位の所に落ちても日本の家は壊れてしまいます。（中略）空襲の度毎に此の島の住民（極く僅少なれど）が家を捨てゝ逃げまどう姿は、気の毒で二目とは見られません〉

栗林中将が、島民の安全確保に留意していたことは、将兵に対する指示からも分かる。15、16の両日の空襲を経た17日、「師団長注意事項」でこう発令している。

〈已ムヲ得サルトキハ地方民ヲ軍隊ノ防空壕内ニ一時収容スルハ差支ナキモ空襲警報解除後又ハ夜間等ニ於テハ之ヲ収容スルハ不可ナリ〉

空襲時に島民を部隊の壕に避難させることは認める一方、空襲後にも滞在させることを禁じた内容だ。軍民混在の戦地で起こりがちな風紀上の問題を防ぐ狙いがあったのだろう。さらに、島民の身の安全だけでなく、島民の財産を守る通達もしている。

〈又軍ノ防空壕内ニ地方民ノ家財道具ヲ持込マシムルハ不可ナリ地方民ハ自力ヲ以テ防空壕ヲ造ル如ク各隊長ニ於テモ指導スルコト〉

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

