硫黄島で何が起きたのか…「この世の終わりだ！」米軍戦闘機による機銃掃射と絶望の叫び声

「この世の終わりだ！」

そんな賢二の穏やかな思い出はここまでだった。

栗林の着任からちょうど1週間後の1944年6月15日。米軍はこの日の朝、硫黄島から約1000キロ南のサイパン島に侵攻、地上戦が勃発した。日本側にとってサイパン島は、絶対に敵手に委ねてはいけない島だった。「絶対国防圏」と呼ぶ外郭の一端だった。サイパンに航空基地が整備されれば、本土爆撃が激化し、日本の敗戦が確実になるためだ。

米軍は、上陸作戦に対する日本側の空からの攻撃を阻止するため、艦上戦闘機グラマン60機で硫黄島を攻撃した。日本軍はゼロ戦37機で迎撃したが、28機が未帰還となるなどの大損害を受けた。一方、米軍側の墜落は4機に留まった。

米軍艦上機が飛来したとき、賢二は、米軍の最重要攻撃目標の一つである千鳥飛行場にいた。ゼロ戦の格納庫の屋根の上で、カモフラージュするための網を張る作業をしていた。空襲のサイレンが鳴った。同時に、グラマンが低空で機銃掃射してきた。すぐ近くのタコノキに敵弾が直撃した。その瞬間「この世の終わりだ！」と絶望して叫ぶ誰かの声が聞こえた。近くにいた海軍兵士がグラマンに向かって小銃を撃った。「老人」ともいえる年配の兵士だった。作業どころではなくなり、家に逃げ帰った。家の中の柱が機銃掃射でえぐり取られ、弾の破片がいたるところに散らばっていた。

16日の空襲は前日を上回った。米軍機100機が飛来した。損壊を免れた日本側戦闘機は3機だけ。硫黄島を守る航空戦力は事実上、壊滅した。米軍の目標は達成に至った。

16日の空襲のとき、賢二は自宅にいた。前日と同様、敵機は低空で襲いかかってきた。攻撃はいきなりだった。驚いて、両親にしがみつき、ガジュマルの根元に身を隠した。平和な時代が続いた島で、防空壕を築いていた世帯は少なかった。山下家に防空壕はなかった。逃げ場がない中、守り神のように颯爽と現れたのは小野寺中尉と数人の兵士たちだった。駆け寄ってくるなり、幼い弟と妹を抱きかかえ、約50メートル先にあった部隊の防空壕に押し込んでくれた。前日の空襲で家は損壊していた。台所は使えなくなった。小野寺隊は夕食を提供してくれた。麦飯と、乾燥したタマネギの煮付けだった。命拾いした後の食事。格別な美味しさを感じた。小野寺中隊からの食事提供は以後も毎日続いた。

6月19日、サイパン近海で一大空海戦「マリアナ沖海戦」が勃発した。起死回生すべく真珠湾攻撃以来の陣容で臨んだ連合艦隊だったが、対峙した米軍機動部隊に惨敗した。連合艦隊は事実上崩壊し、硫黄島を含む中部太平洋方面の制空権も制海権も失った。

3回目の空襲となった6月24日。この日も山下家は小野寺中隊に命を守ってもらった。壕の中に避難させてくれた。壕の約30メートル先に爆弾が落ちた。瞬間、壕はまるでブランコのように揺れた。

この日、小野寺中隊の陣地の近くにグラマン機が墜落した。大勢の兵士が機体からもげた左翼を担いで運び、山下家の庭先に置いた。米軍搭乗員の革製の手袋や時計、マフラー、サングラスなども並べた。兵士たちはそれらを眺め、一矢を報いた思いに浸った。左翼には、達筆な字で「小野寺隊墜落機」と大きく書いてあった。

翌25日、大本営はサイパンの奪回作戦の中止を決定した。言い換えると、硫黄島を米軍の本土侵攻を食い止める最前線陣地とすると決めたということだ。中国方面で展開中の精鋭部隊をサイパンではなく、硫黄島に向かわせることにした。その中には満州を拠点とした戦車第26連隊があった。1932年のロサンゼルス五輪の馬術競技で金メダルを獲得した西竹一中佐（バロン西）が率いる戦車部隊だ。

大勢の兵士が硫黄島に向かった一方、硫黄島を離れる動きも始まった。

島民約1000人の本土疎開だ。

