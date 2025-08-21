ママ友から相談したいと言われたけれど、既読スルーが続いてモヤモヤ。失礼すぎない？【ママリ】

相談があると言われたから返信を待っていたのに…

既読スルーするママ友にモヤモヤする。



向こうから「〇〇について相談したいんだけどお茶しない？」と、連絡がありました。私は「いいよ！今月なら〇日と〇日と〇日なら空いてるけど予定どう？」と返信しました。

そこから既読スルーで１ヶ月経ちました。(最初の1週間は予定を入れずに返信を待っていました)

その間、幼稚園が同じなので数回送迎時に顔を合わせ挨拶していますが、LINEについては何も触れられず。



私のスマホのストレージがいっぱいになっていた時期が数日あったので、もしかしたらメッセージ受信できなかったのかもと思い、１ヶ月経つ頃に会った際に



「もしかしたらLINE受信できずに私が返信できてないのかな？」と聞くと



「ごめん、私が返信してない。あれから結局、別の人に相談して解決したんだ」と言われました。



物凄く非常識な人ということに衝撃を受けてすごくドン引きして、フェードアウトしようと思っています。

普通のLINEの内容なら既読スルーでも気にしませんが、あちらから相談したい、と連絡してきたのにコレってかなり失礼ですよね？？😭 出典：

ママ友は心強い存在であることもありますが、時にモヤモヤすることもあるのではないでしょうか。この記事では、ママ友から相談があるからお茶をしようとLINEが来て返信をしたにも関わらず、既読スルーをされたという投稿を紹介します。何度も顔を合わせていたにも関わらずLINEのことは触れてこず、結局1か月ほど経ってから投稿者さんが話をすると「別の人に話して解決した」と言われてしまったそう。あまりに非常識な態度にモヤモヤし、関係をフェードアウトしたいとまで投稿者さんは思ってしまったそうです。

ママ友から相談があると言われたため、都合のいい日を伝えたという投稿者さん。しかし、いつまで経っても返信は来ず、顔を合わせても相談の話やLINEをスルーしている件には触れられなかったそう。1か月後に投稿者さんが聞いたことでもう解決済みだったことがわかったわけですが、それならばなぜすぐに教えてくれなかったのか疑問ですよね。



何か事情があったのかもしれませんが、それならばそう伝えてくれればいいだけの話。送迎時に顔を合わせるぐらいの関係性なのによく既読スルーができたなと驚きですし、関係をフェードアウトしたいという投稿者さんの気持ちはよく理解できます。

失礼なママ友にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

失礼ですね。ほんと人のことなんだと思ってるんだろうと思って、私はもう誘われても相談されても無視します🥲

その程度の関係性だったんだなと思うというか。

友達とかでもいますよね。暇なのかなんなのかわからないですが遊ぼうと誘っておいてまさかのスルー🥲嫌になりますよね😭 出典：

最低過ぎる…

LINEに関する返答に読みながら唖然としました😵‍💫

最低限の礼節も持てない人なんですね💦



『他の人に相談したからあなたは用無しよ』みうなことをよく平然と言えますよね。



予定をあけていたり、1ヶ月返事を待ったりとすごく配慮されていたのに…😭

相談したい、なんてデリケートなこと言われたら『で、どうする？』なんてこちらから急かせないし、、

腹立ちますね😒



フェードアウトで正解です👍💦 出典：

ママリではママ友の行動が理解できない、失礼だという意見ばかりでした。強く聞けない投稿者さんの立場を利用しているとしか思えませんし、ママ友として大切に思ってくれていないのだろうなと感じてしまって当たり前ですよね。子どもが同じ園とのことで今後も何らかの形で顔を合わせることはあるでしょうが、なるべく関わらないようにするなど距離をおく方が良さそうですよね。考えが合わない人はどこにでもいるもの。モヤモヤしたと思うのですが、気持ちを切り替えて自分を大切に思ってくれるママ友を見つけてもらいたいですね。

