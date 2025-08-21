【山口天気 朝刊8/21】引き続き大気不安定で天気の急変に要注意 湿気が多く非常に蒸し暑い一日に
●大気不安定。きょう21日(木)も天気の急変に注意
●熱中症警戒アラート発表中。入念な熱中症対策を
●週末にかけて、一層猛烈な暑さに
昨夜からこの時間にかけて、熱帯低気圧が九州の西側まで北上し、活発な雨雲が九州を中心に広がっています。
現在、県内に天気の崩れはなく、概ね晴れているところが多くなっています。
この熱帯低気圧はきょう21日(木)の夜にかけて、九州の西側にとどまる予想ですが
今後24時間以内に、台風へ発達する見込みです。
ただあさって23日(土)には再び熱帯低気圧に衰弱する見通しで、今後県内への大きな影響はないとみていますが、湿った空気が流れ込むことで、きょう21日(木)も県内付近は大気の状態が不安定になります。
この先、日ざしは届きますが、湿った南風が流れ込みところどころで雨雲が発達する予想です。
きょう21日(木)も急な激しい雨や、雷の発生に注意が必要です。
一方きょう21日(木)も蒸し暑く、最高気温は各地で33度前後まで上がる予想です。
空気中に湿気が多く、熱中症警戒アラートも発表されています。きょう21日(木)も熱中症対策をしっかり行いましょう。
朝から日ざしの届くところが多いですが、大気の状態が不安定で、ところどころで雨雲が発達する予想です。
突然降り出す激しい雨や雷の発生など、きょう21日(木)も変わりやすい空模様にご注意下さい。
週末にかけて、朝から強烈な日ざしが届く予想です。時折にわか雨の心配はありますが、範囲はごく一部にとどまり、その分一層猛烈な暑さとなりそうです。
来週も多少のにわか雨があっても、引き続きギラギラの太陽と猛暑の日々が続く見通しです。
（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）