●大気不安定。きょう21日(木)も天気の急変に注意

●熱中症警戒アラート発表中。入念な熱中症対策を

●週末にかけて、一層猛烈な暑さに



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨夜からこの時間にかけて、熱帯低気圧が九州の西側まで北上し、活発な雨雲が九州を中心に広がっています。

現在、県内に天気の崩れはなく、概ね晴れているところが多くなっています。





この熱帯低気圧はきょう21日(木)の夜にかけて、九州の西側にとどまる予想ですが

今後24時間以内に、台風へ発達する見込みです。

ただあさって23日(土)には再び熱帯低気圧に衰弱する見通しで、今後県内への大きな影響はないとみていますが、湿った空気が流れ込むことで、きょう21日(木)も県内付近は大気の状態が不安定になります。





この先、日ざしは届きますが、湿った南風が流れ込みところどころで雨雲が発達する予想です。

きょう21日(木)も急な激しい雨や、雷の発生に注意が必要です。





一方きょう21日(木)も蒸し暑く、最高気温は各地で33度前後まで上がる予想です。

空気中に湿気が多く、熱中症警戒アラートも発表されています。きょう21日(木)も熱中症対策をしっかり行いましょう。





朝から日ざしの届くところが多いですが、大気の状態が不安定で、ところどころで雨雲が発達する予想です。

突然降り出す激しい雨や雷の発生など、きょう21日(木)も変わりやすい空模様にご注意下さい。





週末にかけて、朝から強烈な日ざしが届く予想です。時折にわか雨の心配はありますが、範囲はごく一部にとどまり、その分一層猛烈な暑さとなりそうです。

来週も多少のにわか雨があっても、引き続きギラギラの太陽と猛暑の日々が続く見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）