早くも新米のシーズン到来です。



北海道産の銘柄米「えみまる」や高知県産の早場米が、道の駅や米穀店の店頭に並びました。



気になる価格はどうなのか、今後の見通しを取材しました。



８月１８日、空知の由仁町で始まったコメの収穫です。



ＪＡそらち南によると、２０２５年は気温が高い日が続き生育が早かったため、２０２４年より６日早い稲刈りだということです。



（道の駅スタープラザ芦別 北坂仁美課長）「こちらがえみまるの新米になります」





芦別市の道の駅では先週土曜日から新米が店頭に並んでいます。価格は５キロ４２００円。令和６年産に比べ１割以上上がっているといいます。購入した人はー（購入した人）「ことしはこれぐらいなのかな、４２００円…４０００円台くらいなんですね」新米の販売が始まる中、備蓄米について新たな動きがありました。（小泉進次郎農水相）「新米の動きなども出てきている中で、随意契約の備蓄米の期限通りのお届けができなかった」コメの価格高騰を抑えるため行われている備蓄米の随意契約では、契約後に引き渡されたコメについて、８月末までに売り切ることになっていましたが、いまだそのうちの３分の１以上が小売り業者などに届いておらず、売り切ることができないことから、期限が延長されます。小泉農水相は予定通りに８月で備蓄米の販売をやめた場合、コメ価格高騰の「さらなるトリガーを引いてしまう」と強調しました。釧路や札幌で店舗展開する米穀店は、新米の価格には影響しないとみています。（こめしん 徳山大介社長）「備蓄米自体は価格が安くなっているが、銘柄米は高値で取引されていたので、仕入れ値が上がっているので下がらないのではないか」今週月曜日から店頭に並んでいる高知県産の新米は、玄米１キロ８１０円で、令和６年産から２００円以上上がっていて、道産の新米についても値上げは避けられないといいます。（こめしん 徳山大介社長）「（道産米は）いま５キロで３５００円ぐらいで販売しているものが４５００円ぐらいになってくると考えている。道内産に関しては早いものは今月末に入荷する見込み」（買い物客）「年金暮らしなので高いと思う。いまより下がってほしい」まもなく訪れる本格的な新米シーズン。価格は令和６年産を上回りそうです。コメ専門店「こめしん」の徳山社長は、店で取り扱う道産の「ゆめぴりか」や「ななつぼし」の新米の価格は、５キロ税込みで４８６０円程度になるとみています。その理由として、コメの取引価格は依然として高値で推移してるため、店頭価格もそれに伴って上がるとしています。販売時期に関して、こちらのお店では８月下旬ごろを予定しているということです。