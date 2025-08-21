内田舞×内田也哉子「しずかちゃん」からわかる「日本の女性観」。小学生のとき海外で感じたこと

「子育てを見つめると、多様な世の中が見えてくる。本書は、こどもを育てる人々への道しるべであり、心の所在をしなやかに探すための大いなるエールなのです」

ハーバード大学医学部准教授で小児精神科医の内田舞さんの新刊『小児精神科医で3児の母が伝える 子育てで悩んだ時に親が大切にしたいこと』にこんな推薦文を寄稿したのは、文筆家としてエッセイや絵本翻訳、ナレーションなど多彩な才能を発揮している内田也哉子さんです。

「内田也哉子さんと私に接点があったのかと思われた方もいたかもしれません。実は、約1年前、也哉子さんが私の著書『ソーシャルジャスティス 小児精神科医、社会を診る』を読んでくださって、真宗大谷派名古屋別院が企画されたYouTube対談『人生講座』で対談者としてリクエストいただいて初めてお会いしました。初対面とは思えないほどお話が弾んで、也哉子さんの魅力に圧倒されました。そんなご縁で推薦文をいただくことができたのです。同じ内田姓というだけでなく、3人の子どもの母であり、日本と海外を行き来した子ども時代など、お話してみると共通点が多く、忘れることができない対談となりました」内田舞さんはこう語ります。

そんな内田也哉子さんと内田舞さんが出会った真宗大谷派名古屋別院の『人生講座』では、子ども時代の海外生活の話から、自分たちのちょっと変わった親のこと、3人の母親としての悩み、メンタルケアへの疑問まで、話題が尽きませんでした。現在、この対談はYouTubeでも公開されていますが、対談の全貌を編集の上、全5回×前後編でお届けします。

第1回は、互いの自己紹介含めて、子ども時代に過ごした海外での経験や思い、その経験から得たものについてお話された部分を抜粋してお伝えします。

※お二人とも姓が「内田」さんなので、以下より、下のお名前で表記させていただきます。

初めましてなのに、意外なほど多い共通点

内田舞（以下、舞）：はじめまして。私から自己紹介をさせていただいていいでしょうか。内田舞と申します。私はアメリカのボストンに住んでいて、ハーバード大学医学部の准教授で、小児精神科医、子どものメンタルヘルスを診る医師をしております。例えば、子どものうつ状態や不安の問題、あるいはADHDだったり、自閉症スペクトラムだったり。「心と考えと行動」っていう部分で、少し苦労されているお子さん、そしてそのご家族をサポートする医師です。

同時に 脳科学という分野で、脳の中のどのような機能が影響して子どもの感情がコントロールされているのかということなどを調べる研究をハーバード大学とMITマサチューセッツ工科大学の共同で行っていて、そのプロジェクトのリーダーをしております。

あと、也哉子さんと同じく3人の子どもの母親でもあります。全員男の子で、上から10歳、8歳、4歳です。みんなやんちゃですが、みんないい子でみんな違うという、とっても個性の強い3人の息子を育てております。本日はよろしくお願いします！

内田也哉子（以下、也哉子）：内田也哉子と申します。私の場合、肩書きというものがすごく難しいのですが、基本的には文筆活動をしています。エッセイを書いてみたり、絵本の制作翻訳、音楽の作詞などもしております。

ここ5年間ほど、コンスタントに活動しているのが、NHKのEテレで放送されている『no art, no life』です。精神疾患を持っている方、あるいは身体的な障がいを持っている方など、誰にも真似できない作品を創作し続けるアーティストたちの活動を追ったドキュメンタリーなのですが、そのナレーションを毎週させていただいております。

そして、家族がエンターテインメントの世界にいるので、ときどき知り合いの方から「ちょっとこの映画、出てみない？」と言われて駆り出されることもあるのですが、女優ではございません（笑）。

そして、子どもは舞さんと同じく3人おりまして、ただ長男（UTAさん）はもう27歳で、長女（内田伽羅さん）が25歳、 一番下の次男が中学生で15歳です。次男はただいま思春期真っ只中で、母親としてはいろいろと心がザワザワしております。本日は、よろしくお願いいたします。

幼いころに海外と日本を行き来する生活

也哉子：私は日本のインターナショナルスクール（プレスクール）に1歳半から入れられて、その後ニューヨークの郊外のロチェスターのちょっと外れにホームステイしたり、高校時代はスイス・ジュネーブの寄宿学校に留学していたり……。母（樹木希林さん）が女手ひとつで私を育ててくれたこともあり、小学校6年生以降の夏休みは、アメリカやフランスが多かったですが、いろんな国のさまざまな家庭に預けられていました。

舞さんのように、アカデミックな目標を立てた海外留学とはまったく違ったものでしたが、子どものころからいろんな世界や家族を見てきたというところに、シンパシーを勝手に覚えてしまったんです。

舞：そうだったんですね。でも、私の意志で出たのは最終的な医学生になってからでした。小学校時代は4回転校していて、5つの学校に通いました。国をも跨ぐ転校だったので、アメリカ→アメリカ→日本→スイス→日本 だったかな？ なので、海外に住む経験はしていました。

スイスではバーゼルに住んでいました。スイスはドイツ語圏ですが、バーゼルはドイツとフランスとスイスの3ヵ国の国境の町だからなのか、「今日は、フランスまで買い物に行ってくるわ」と言うんですよね。「チーズと牛乳なくなったから、フランスに行ってくるわ」という気軽な感じ（笑）。

也哉子：スイスのあるあるですね（笑）。私の場合、気づいたら海外に飛ばされていたという感じでした。ところで、舞さんが最初にカルチャーショックというか、海外で何か鮮明に覚えている出来事はありますか？

差別から自分の思いを言葉にするように

舞：小学生のころに感じた海外でのカルチャーショックな出来事としては、やっぱり「人種差別」だと思うんです。

明らかに「人種差別される」というわかりやすいものもあれば、いわゆる“マイクロアグレッション（自覚なき差別）”も多かったですね。相手にとっては無自覚で何気なく発されたちょっとした言葉がグサッと突き刺さる、という攻撃であったり……。そういった経験から小さいころから自分が日本人、アジア人であるということを意識してきたように感じます。そして、さまざまな差別を感じながら、どうやって自分の思いを言葉にしたらいいのかな、と考えていくようになっていったような気がします。

特に、小学時代は4回も転校しているので、すでに出来上がっているコミュニティの中に入っていかなくてはなりません。そこでみんなと馴れ合うのか、同じ考えを持っているように振る舞うのかなど、さまざまなことを考えました。特に子どものころは、自分の発言や存在は周囲に理解されているはずだ、と思いがちです。でも、過ごす環境が何度も変わり、大陸を横断するような移動や国が変わることも多かったので、「自分のことはみんな知らないで当然だ。だから私から説明する」というような感覚も芽生えていきました。

也哉子：舞さんはご著書で、学生時代に、『ドラえもん』を見て感じたことを書かれていますよね。しずかちゃんの存在というのが、あんなに美しくて優しくて能力もあるのに、リーダーになっていない違和感。そこから舞さん自身が心の中で感じていたモヤモヤしていた事柄の焦点が明らかになっていきますよね。そして、日本を出ることを決断する。

舞：『ドラえもん』のしずかちゃんについて考えたのは、日本で医学生をしていたころでした。当時の日本では、“女性”ということがマイノリティ（少数派）であり、そこで感じる「なんとなく嫌だな」「なんとなくおかしい」と思う感覚は、「しずかちゃん」に通じるものがあるな、とそこに繋がったのです。也哉子さんにもしずかちゃんのエピソードは、響きましたか？

也哉子：はい。舞さんは、例えがとてもお上手ですよね。心の有り様を言葉にするのはとても難しいと思うのですが、舞さんの文章を読んでいると、こういう見方があったのか、と改めて考えさせられるというか、何の知識もない私でもスッとその感覚が入ってきました。ドラえもんは日本で愛されるアニメであることは間違いないですが、そういった角度からしずかちゃんを見る日本人は、なかなかいないな、素晴らしい発想だなと感じたのです。

なるほどと思った「しずかちゃん」の話

舞：ありがとうございます。当時、私は北海道大学の医学部で学んでいました。いい思い出がたくさんありますし、そこで出会った友だちとは今も交流があります。北海道の温泉は気持ち良く、スキーも楽しかった。楽しい思い出の方がずっと多いんですが、私が在籍していた当時、医学部にいる女性は学年100人中15人だけでした。圧倒的に女性が少ないことにびっくりしました。

さらに、日常会話の中で「女性が働くことによって日本の少子化が起きているわけだから、女性は働かない方がいい」と、同じ医師になる道を歩んでいる同級生に言われることもありました。驚きますが、「医者は力仕事だから女性には向かない」という人もいました。そういった会話が日常的に存在していて、「この感覚は一体何なのだろう？ やっぱり女性としてディスリスペクト（軽視）されている」と常に感じていました。

「この“毎日のモヤモヤ”って……、あ、これだ！」と思ったのが、しずかちゃんだったんです。漫画の『ドラえもん』のお話はすごくおもしろいと思うし、思いやりや勇気を学べる世界的な物語だと思うんです。

也哉子：普遍的な物語ではありますよね……。

舞：はい、その普遍的なストーリーの中で、いろんな才能を持っているしずかちゃんが、リーダーシップを取っていたら、って思うのです。しずかちゃんはあのまま成長していたら、ドラえもんを開発することもできる科学者になっていたかもしれない。でも、優秀で多様な才能を持っていてもリーダーとしてその手腕を発揮するとか、トラブルに陥った時に、「しずかちゃんならこの状況をなんとかしてくれる」と周りが頼る姿を私はあんまり見たことがありませんでした。

しずかちゃんは「日本の女性の理想像」という役割が与えられていて、「こういう姿が求められているんだ」と、なんだかとてもしっくりきてしまったんです。

也哉子：俯瞰して、ストーリーの中でのしずかちゃんを見られたんですね。

舞：お茶の間で消費されるメディアというものは、世の中というか社会が共有している考え方が投影されていて、さらにその投影されたものを私たちが消費することによって、その考えがさらに増強されるような相互作用があると思うのです。

だから、しずかちゃん的なもの＝日本の女性に求めるものなんだっていうことに気づいたときに、「これは私ではない」ということを感じました。ですが、そうわかっていても「社会からのプレッシャー」を自分自身に向けてしまっているところもあって。その内在化された「こうしなきゃ」というものが私を苦しめているものだったんだ、と気づいたわけです。言葉にしてみると問題がより鮮明にはっきりとしてきて、「これだ！」と思ったのと同時に「ここにはいられない」と思い、渡米する決意をしました。

◇後編『内田舞×内田也哉子が語る「名前」の話。舞、也哉子になった理由』では、也哉子さんと舞さんのお名前の由来から、舞さんが医師を目指そうと決定的に思った高校時代の出来事についてお届けします。

