¥È¥é¥ó¥×¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë´Å¤¤¡×¤Î¤«¡© ¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¬·ë²Ì¤Ï½Ð¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×Î®¡¦Ä¶Àä¸ò¾Ä½Ñ¡×¤Î¿¼ÁØ
¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤Þ¤¿ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«
¥¢¥é¥¹¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×¡¦¥×¡¼¥Á¥ó²ñÃÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉ¾È½¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë°¤¤¡£
»þ»öÄÌ¿®¤Ï¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÃÑ¡×¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤Î¾¡Íø¡×¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¹ñÆâ¤ÇÈãÈ½¡¡ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤³¤Î²ñÃÌ¤òÊó¤¸¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÊóÆ»¤Ï²¿¤â»þ»öÄÌ¿®¤Ë¸Â¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤À¡£
¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤¬¡ÖÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öº£¤¹¤°¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÁ´·³¤ò°ú¤¾å¤²¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÊýÅª¤Ë°ú¤²¼¤¬¤ëÍ×µá¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÍ×µá¤ò¤·¤Æ¤â¥×¡¼¥Á¥ó¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÃÇ¤¸¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê»ÑÀª¤Ç¥×¡¼¥Á¥ó¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¥×¡¼¥Á¥ó¡¦¥í¥·¥¢¤¬³ËÊ¼´ï¤ò»È¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î³Ë¹¶·â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤ò¤â¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë»¯¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×Â¦¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¹Å¤ÊÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥×¤¬¥×¡¼¥Á¥ó´ó¤ê¤À¤ÈÃ±½ã¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤Æ°¤¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
°ìÊýÅª¤Ë¥í¥·¥¢´ó¤ê¤À¤È»×¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢µÞ¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´ó¤ê¤Ë»ÑÀª¤òÅ¾´¹¤·¤Æ¤ß¤»¡¢¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éºÆ¤Ó¥í¥·¥¢´ó¤ê¤Î»ÑÀª¤Ë¿¶¤ìÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦¥¸¥°¥¶¥°¤·¤¿Æ°¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤ò´ÊÃ±¤Ë¸ç¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥È¥é¥ó¥×Î®¤À¡£
¤³¤Î¥È¥é¥ó¥×¤ÎÆ°¤¤Î¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¿¿¤Î°Õ¿Þ¤Ë¡¢¤½¤í¤½¤íµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤º¢¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼çÎ®ÇÉ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÉ½ÌÌÅª¤ÊÆ°¤¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤ÎÊóÆ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÁû¤®¤·¤Ê¤¬¤é´Ý¤á¹þ¤à¸ò¾Ä½Ñ
´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÂçÁû¤®¤ò±é½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤ò¤¦¤Þ¤¯´Ý¤á¹þ¤à¤³¤È¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î´ØÀÇÎ¨¤Ï15¡ó¤â°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢15¡ó¤À¤±¤ÇºÑ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¿ïÊ¬¤È¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤À¤¬¡¢À¤³¦¤Ï´°Á´¤Ë¥È¥é¥ó¥×Î®¤Ë¼ê¶Ì¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿àÄàÑ¤Ê¥È¥é¥ó¥×¤ÎÆ°¤Êý¤ò¡¢É½ÌÌ¤ò¤Ê¤¾¤ë¤À¤±¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤¿¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥×¡¼¥Á¥ó¤¬¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê¤«¤éÀïÁèÈÈºáÍÆµ¿¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½Å¡¹¾µÃÎ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶ÀÖå°Ýß¤òÊÆ·³´ðÃÏ¤ËÉß¤«¤»¤Æ¾·¤Æþ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡£
ÅöÁ³¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢À¾Â¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÈóÆñ¤ÎÂç¹ç¾§¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÊªµÄ¤ò¾ú¤¹±é½Ð¤ò¥È¥é¥ó¥×¤Ï²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë¾·¤¤Ê¤¬¤é¡¢µ¼ÔÃÄ¤ÎÁ°¤Ç·ã¤·¤¤¸À¤¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤Æ¡¢¹ÛÊª»ñ¸»¶¨ÄêÄù·ë¤Î½ðÌ¾¤â¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤â¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤¬½Ð¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ó¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ²¤½£¤ÏÂç¹²¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¡¢GDPÈæ5¡ó¤Þ¤Ç·³»öÈñ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤¹¤ëÆ°¤¤Ë½Ð¤¿¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎËÉ±Ò¤Ë²á¾ê¤ÊÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬¸«¤»¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎËÉ±Ò¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÂ¦¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉéÃ´¤òÂç¤¤¯·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬¿¼¤¯´ØÍ¿¤¹¤ëÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤È¤Î²ñÃÌ·èÎö¤ÏÉ½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¸¤¸¤¿·ë²Ì¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢²¤½£¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¶¯¤¯¥³¥ß¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ì¸«¥í¥·¥¢´ó¤ê¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÎÁòµ·¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥ô¥¡¥Á¥«¥ó¤ÎÀ»¥Ú¥È¥íÂçÀ»Æ²¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤¬µÞî±É¨µÍ¤á¤Î²ñÃÌ¤ò³«¤¯ÍÍ»Ò¤ò¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÂç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤µ¤»¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤Ï½¾Íè¤Î¥í¥·¥¢´ó¤ê¤Ë¸«¤¨¤¿»ÑÀª¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´ó¤ê¤Ë¸«¤¨¤ë»ÑÀª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î²ñÃÌ¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ï´°Á´Ãª¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¹ÛÊª»ñ¸»¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤Î¶¨Äê¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë·³»ö»Ù±ç¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÆ»¤ò³«¤¤¤¿¡£
°ìÏ¢¤Î²áÄø¤òÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥í¥·¥¢´ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤ÎÛ£Ëæ¤ÊÆ°¤¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤¬³ËÊ¼´ï¤Î»ÈÍÑ¤ò»ý¤Á½Ð¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¾Â¦¤Î»Ù±ç¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¸«¼Î¤Æ¤ëÆ°¤¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ÎÌÜ¤ò¸½¼Â¤Ë¸þ¤±¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï
¤µ¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¿ÍÌ¿¤ÎÂ»¼º¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Ù¤¤À¤È¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÂÅ¶¨¤ò¥í¥·¥¢¤È¤Î´Ö¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤ò¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ËÌÀÇò¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÍ¦´º¤ÊÀï¤¤¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤Î·ÑÀïÇ½ÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤Ê¤¼¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÏÂÊ¿¤ò¶¯¤¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¥í¥·¥¢¤Î·ÑÀïÇ½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥í¥·¥¢·ÐºÑ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê·ÑÀïÇ½ÎÏ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤â¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÊ¼»Î¤ÎÊä½¼¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸½¼Â¤ò¸«Íî¤È¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
·úÁ°¤ÎÀµµÁ¤Ð¤«¤ê¤ÇÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Æ¡¢ÈÝ¤¬±þ¤Ç¤âÀïÁè½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¿Ê¤Þ¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤´Ä¶¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÈèÊÀ¤ò¹Í¤¨¤Æ¥í¥·¥¢¤ÈÂÅ¶¨¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£²¤½£¤ÎÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¹ñÆâ¤Î»Ù»ý¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤º¡¢¤ä¤Ï¤ê¸ý¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ÎÃ¯¤â¤¬Ë¾¤Þ¤Ê¤¤Ìò³ä¤ò¥È¥é¥ó¥×¤¬ÀèÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸½¼Â¤ËÂ¨¤·¤¿ÂÅ¶¨¤Ë¿Ê¤à¾ò·ï¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÀè¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤È¸«¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸½¼Â¤ËÆ°¤»Ï¤á¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ø¤ÎÆ»¶Ú
¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎNATO²ÃÌÁ¤ÏÃÇ¤¸¤ÆÇ§¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇNATO¾òÌóÂè5¾ò¤ËÎà»÷¤·¤¿°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¤òÀ¾Â¦¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢½é¤á¤ÆÇ§¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎËÜ¿´¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÁá·×¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¥í¥·¥¢¤Î·ÑÀïÇ½ÎÏ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î·ÑÀïÇ½ÎÏ¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¶¯¤¬¤ê¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢º£¤¬¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È¹Í¤¨¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
²æ¡¹¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î×ø³å¤ò¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Î·ÑÀïÇ½ÎÏ¤ä·ÐºÑ¤Î¼Â¾ð¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤É¤¦ÄÙ¤¹¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤ò¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤Ë¥í¥·¥¢»º¤ÎÀÐÌý¤ÎÍ¢Æþ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤ò´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Çº£²ó¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¤òÀ¾Â¦¤¬¹Ô¤¦¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊNATO¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñ¤ò´Þ¤á¤¿30¥«¹ñ¤ÇÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬´û¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê¸¡Æ¤¤¬´û¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±®¤¨¤ë¡£
²á¾ê¤Ê´üÂÔ¤Ï¤Þ¤À¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤¬¡¢ÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¶µ·±¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¥¥ì¥¤¥´¥È¤Îºá¡×
¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ÎÆ°¤¤ò¹¥¤Þ¤·¤¯»×¤ï¤Ê¤¤Î©¾ì¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¿¯Î¬¤·¤¿¥í¥·¥¢¤Î°¤ò¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥í¥·¥¢¤Î¿¯Î¬¤òµö¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤À¤Ã¤¿¡£¿¯¹¶Á°¤Ë¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼þÊÕ¤Ë·³Ââ¤ò½¸¤á»Ï¤á¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬Ë¾¤à¤Ê¤é¡¢°ì»þÅª¤ËÊÆ·³¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÆþ¤ì¤ëÍÑ°Õ¤Ï¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤ò¸£À©¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤¬¤É¤ó¤ÊÆ°¤¤Ë½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÆ·³¤âNATO·³¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤ÏÇÉ¸¯¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤Ï²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¥í¥·¥¢¤Ï¤ä¤¹¤ä¤¹¤È¿¯¹¶¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
°ìÅÙ¿¯¹¶¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢·³»öÅªÍ¥°Ì¤Ë¤¢¤ëÊý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¡ÖÊ¿ÏÂÉÂ¡×¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ëÉÂ¡×¤ËØí¤Ã¤¿À¾Â¦¤Ï¡¢¸ýÀè¤À¤±¤ÏÎ©ÇÉ¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤òÈóÆñ¤¹¤ëÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ²»¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢¤Î³Ë¤Ë¶±¤¨¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¾ï¤Ë¸å¼ê¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¶ì¤·¤á¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é²æ¡¹¤ÏÂç¤¤Ê¶µ·±¤òÆÀ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆ»Íý¤ÎÁ´¤¯ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤Áê¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÌµ»ë¤·¤¿¥¥ì¥¤¥´¥È¤ÇÏÃ¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¥ì¥¤¥´¥È¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶¯¤¤Å¨¤¬²£Ë½¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥¥ì¥¤¥´¥È¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²æ¤¬ÆüËÜ¤Ï¡¢²¤ÊÆ°Ê¾å¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»ö»Ù±ç¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë¿¯Î¬¤Î²Ì¼Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Â¦¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ÖÊ¿ÏÂÉÂ¡×¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ëÉÂ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
