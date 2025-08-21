保育士「ママ何歳だっけ？」→4歳児の神回答に、先生もママもニッコリ「素晴らしい」「若いのはいいこと」【ママリ】

子どものナイスな回答に思わず笑顔

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ひみつのうつ子ちゃん☺︎(@utuko_chan)さんの投稿です。

先日、子どもの通っている園へ4歳児をお迎えに行ったひみつのうつ子ちゃん☺︎さん。担任の先生が、息子さんと何気ない会話の流れでお母さんの年齢を聞いたそうです。すると息子さんから返ってきた言葉は…。

4歳のお迎えにて。先生「話の流れでママって何歳だっけ？って息子さんに聞いたんですが…」私「それで息子はなんと…？（ｺﾞｸﾘ）」先生「ママは17歳って言ってました」どうも永遠の17歳のうつ子です

これは、面白すぎます。子どもにとってママはいつまでも若く、永遠の17歳。息子さんのこの世界観、大人になってもずっと忘れずに持っていてほしいものですね。



この投稿には「息子さま、素晴らしいです」「若いのはいいことだ どんなに繕っても、若さはもどって来ない。」といったリプライがついていました。先生への返しが完璧な息子さんに拍手をあげたくなる投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）