おしゃれが楽しい秋に！　今作って長く使えるウエアと小物をご紹介

おしゃれの秋がやって来る！ 今作りたいウエア＆小物

厳しい暑さが残る今の季節、何を着ていいかわからない人も多いはず。

そこで今月は、今作って長く使えるアイテムを紹介します。

この秋は思い切りおしゃれを楽しみましょう！

かぎ針で編む 変わり糸のベスト

暦の上では秋ですが、まだまだ夏の名残が続く日々には、肌触りのよいコットン糸のベストがおすすめ。濃い色の糸なら季節が進んでも着られます。

変わり糸のベスト

程よい透け感のある模様編みのベストは、真冬以外の3シーズン楽しめるアイテム。

えりぐり以外はほぼまっすぐ編みですが、そでぐりを長編みの引き上げ編みにすることで、自然な肩下がりになりました。

ビッグシルエットのTシャツと合わせて。1枚重ねるだけで、真夏から秋モードに。

そでぐりがゆったりしているので、流行のボリュームそでのワンピースの上に重ねることもできます。

柴田 淳（しばた・じゅん）

ニットデザイナー。アパレルメーカーでメンズニットやカットソーなどの企画生産を担当。その後フリーとなり、現在は本や雑誌でニットウエアや小物などの作品を発表している。編みやすい工夫を凝らした、洗練されたデザインに定評がある。

ヨークポケットのテーパードパンツ

大きなポケットと、深めのまた上、そして適度なゆとりとすっきりとしたシルエット。そんな魅力満載のパンツを紹介します。

作品A

ウエスト回りのヨーク切り替えと、切り替えを利用したポケットが個性的なパンツ。

ウエストのゴムを後ろ側だけに通しているので、おなか回りをすっきりと見せてくれます。

わきの緩やかなカーブが太ももをカバーし、すっきりとしたシルエットに。

明るいキャメルが秋のコーディネートに活躍しそうです。

重いものを入れても形崩れしにくい大きめポケット。

スマホも余裕で入ります。

バックスタイルもすっきりと。

ヨークの切り替えでヒップアップして見える効果も。

作品B

作り方は作品Aと同じで、カジュアルな装いにぴったりのソフトなデニム生地を使いました。

パンツ丈は好みで、ロールアップしてもいいでしょう。

靴下を差し色にするのもおしゃれ。

オールシーズン活躍するマストアイテムになりそうです。

天野千鶴（あまの・ちづる）

服飾デザイナー。大学と服飾専門学校で服作りを学んだのち、麻製品メーカーのデザイナーを経て独立。生地のプロデュースから縫製までを手がける完全オーダーメイドのショップをオープン。現在はショップを閉店し、定期的に裁縫教室を行っている。

すっきり見えて楽ちん！ ジャンパースカート

夏から秋の装いへと移っていくこの時期に、1枚あると重宝するのがジャンパースカート。インナーをTシャツやニットにかえて、1年中着回しを楽しんで。

作品A

ゆったりと着られるのがうれしい、フレアシルエットのジャンパースカート。

伸縮性があり、着心地のよいポンチニットで仕立てました。

すっきり縦長に見えるのは、わきの切り替えが真横ではなく、前中央寄りにあるため。

また、浅すぎず、深すぎないVネックだから、中に着るものを選びません。

作品B

作品Aの生地をストレッチツイードにかえ、上品な雰囲気に仕上げました。

インナーにブラウスを合わせれば、お出かけにぴったりなコーディネートの完成です。

ポケットの内側に、かわいらしい花柄の布を使って。

シンプルなデザインの中にひとさじの遊び心を加えました。

野木陽子（のぎ・ようこ）

ニューヨークでオートクチュールを学ぶ。大人＆子ども服や布小物などの製作・指導を通して、ソーイングの楽しさを伝えている。

昆布尚子と一緒に 暮らしの中のソーイング パーカーブラウス

京都在住の人気ソーイング作家、手芸家の昆布尚子さんが、自由な発想で、幅広い世代の人たちに向けて作る服や小物をご紹介。

パーカーブラウス

前から見るとリボン結びが華やかなブラウスに見えますが、後ろ側にはなんとフードがついていて、パーカー感覚でも楽しめるブラウスです。

シックな花柄で作り、上品さを出しました。

昆布尚子: フードに通すひもが見つからなかったので、先をリボンにしてちょっとラブリーに



フードの先を長めに裁ち出して、首に巻いたりちょう結びにしたりできるデザインです。

前をあけ、リボン部分を首に巻いてストールのように。その日の気分で違う着こなしができるのがポイントです。

後ろから見るとパーカーを着ているようにも見えてユニーク。

後ろ身ごろのすそはカーブにして、丈はお尻回りが隠れるくらいにしました。

昆布尚子（こんぶ・ひさこ）

ソーイング作家、手芸家。昔の着物地や海外のビンテージ布などを使い、個性あふれる服やバッグを製作している。モダンでおしゃれなデザインと、作りやすさ、仕立ての美しさを追求した作品に定評がある。

羊毛フェルトで♪ 猫のスマートフォンケース

こちらを見つめる猫は、実は袋状に作ったフェルトのスマートフォンケース。

ふわふわの羊毛に洗剤を混ぜたお湯をかけて、

こすったり転がしたりを繰り返す「縮じゅう」でフェルト化しました。

基本作品A（右）・B（左） 猫のスマートフォンケース

スマートフォンを守ってくれるのは、袋状に作った猫形のフェルトです。

本体は洗剤液を使って縮じゅうする「ウェットフェルト」。

出来上がりの1.5倍ほどの大きさの型紙をフェルトでくるみ、少しずつ縮めていきます。

表情は専用の針で糸を絡ませる「ニードルフェルト」で、からし色のAは黒目を大きく、口角も上げてかわいらしく。

オレンジ色のBは型紙より目全体の幅を細くし、黒目も細くきりりとした表情に作りました。

後ろ側にあるポケット口からスマートフォンを出し入れ。

ポケット口は本体を作る途中で、型紙を取り出すときに作ります。

応用作品 猫のスマートフォンポシェット

ご近所に出かけるとき、室内を移動するとき、服にポケットがないときにも活躍するポシェット。

基本作品のケースの両わきに革ひもを通し、ウッドビーズで留めています。

作品の左右の目の色をかえるなど表情をアレンジして、自分好みに仕上げましょう。

ポシェットに仕立てると、お出かけが楽しくなりそう。

革ひもは少し長めに用意し、一度緩く結んで肩にかけ、好みの長さに調整すると使いやすくなります。

ヒロタリョウコ

フェルト造形作家。美術大学でテキスタイルデザインを専攻。織物や染色、ファイバーアートなどを学ぶ中でフェルトに出会い、緻密に計算するより、体を使って形を作るおもしろさを感じる。アート作品や実用品を個展などで発表している。

