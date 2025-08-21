おしゃれが楽しい秋に！ 今作って長く使えるウエアと小物をご紹介
おしゃれの秋がやって来る！ 今作りたいウエア＆小物
厳しい暑さが残る今の季節、何を着ていいかわからない人も多いはず。
そこで今月は、今作って長く使えるアイテムを紹介します。
この秋は思い切りおしゃれを楽しみましょう！
暦の上では秋ですが、まだまだ夏の名残が続く日々には、肌触りのよいコットン糸のベストがおすすめ。濃い色の糸なら季節が進んでも着られます。
変わり糸のベスト
程よい透け感のある模様編みのベストは、真冬以外の3シーズン楽しめるアイテム。
えりぐり以外はほぼまっすぐ編みですが、そでぐりを長編みの引き上げ編みにすることで、自然な肩下がりになりました。
ビッグシルエットのTシャツと合わせて。1枚重ねるだけで、真夏から秋モードに。
そでぐりがゆったりしているので、流行のボリュームそでのワンピースの上に重ねることもできます。柴田 淳（しばた・じゅん）
ニットデザイナー。アパレルメーカーでメンズニットやカットソーなどの企画生産を担当。その後フリーとなり、現在は本や雑誌でニットウエアや小物などの作品を発表している。編みやすい工夫を凝らした、洗練されたデザインに定評がある。ヨークポケットのテーパードパンツ
大きなポケットと、深めのまた上、そして適度なゆとりとすっきりとしたシルエット。そんな魅力満載のパンツを紹介します。
作品A
ウエスト回りのヨーク切り替えと、切り替えを利用したポケットが個性的なパンツ。
ウエストのゴムを後ろ側だけに通しているので、おなか回りをすっきりと見せてくれます。
わきの緩やかなカーブが太ももをカバーし、すっきりとしたシルエットに。
明るいキャメルが秋のコーディネートに活躍しそうです。
重いものを入れても形崩れしにくい大きめポケット。
スマホも余裕で入ります。
バックスタイルもすっきりと。
ヨークの切り替えでヒップアップして見える効果も。
作品B
作り方は作品Aと同じで、カジュアルな装いにぴったりのソフトなデニム生地を使いました。
パンツ丈は好みで、ロールアップしてもいいでしょう。
靴下を差し色にするのもおしゃれ。
オールシーズン活躍するマストアイテムになりそうです。
服飾デザイナー。大学と服飾専門学校で服作りを学んだのち、麻製品メーカーのデザイナーを経て独立。生地のプロデュースから縫製までを手がける完全オーダーメイドのショップをオープン。現在はショップを閉店し、定期的に裁縫教室を行っている。すっきり見えて楽ちん！ ジャンパースカート
夏から秋の装いへと移っていくこの時期に、1枚あると重宝するのがジャンパースカート。インナーをTシャツやニットにかえて、1年中着回しを楽しんで。
作品A
ゆったりと着られるのがうれしい、フレアシルエットのジャンパースカート。
伸縮性があり、着心地のよいポンチニットで仕立てました。
すっきり縦長に見えるのは、わきの切り替えが真横ではなく、前中央寄りにあるため。
また、浅すぎず、深すぎないVネックだから、中に着るものを選びません。
作品B
作品Aの生地をストレッチツイードにかえ、上品な雰囲気に仕上げました。
インナーにブラウスを合わせれば、お出かけにぴったりなコーディネートの完成です。
ポケットの内側に、かわいらしい花柄の布を使って。
シンプルなデザインの中にひとさじの遊び心を加えました。
ニューヨークでオートクチュールを学ぶ。大人＆子ども服や布小物などの製作・指導を通して、ソーイングの楽しさを伝えている。昆布尚子と一緒に 暮らしの中のソーイング パーカーブラウス
京都在住の人気ソーイング作家、手芸家の昆布尚子さんが、自由な発想で、幅広い世代の人たちに向けて作る服や小物をご紹介。
パーカーブラウス
前から見るとリボン結びが華やかなブラウスに見えますが、後ろ側にはなんとフードがついていて、パーカー感覚でも楽しめるブラウスです。
シックな花柄で作り、上品さを出しました。
昆布尚子: フードに通すひもが見つからなかったので、先をリボンにしてちょっとラブリーに
フードの先を長めに裁ち出して、首に巻いたりちょう結びにしたりできるデザインです。
前をあけ、リボン部分を首に巻いてストールのように。その日の気分で違う着こなしができるのがポイントです。
後ろから見るとパーカーを着ているようにも見えてユニーク。
後ろ身ごろのすそはカーブにして、丈はお尻回りが隠れるくらいにしました。
ソーイング作家、手芸家。昔の着物地や海外のビンテージ布などを使い、個性あふれる服やバッグを製作している。モダンでおしゃれなデザインと、作りやすさ、仕立ての美しさを追求した作品に定評がある。羊毛フェルトで♪ 猫のスマートフォンケース
こちらを見つめる猫は、実は袋状に作ったフェルトのスマートフォンケース。
ふわふわの羊毛に洗剤を混ぜたお湯をかけて、
こすったり転がしたりを繰り返す「縮じゅう」でフェルト化しました。
基本作品A（右）・B（左） 猫のスマートフォンケース
スマートフォンを守ってくれるのは、袋状に作った猫形のフェルトです。
本体は洗剤液を使って縮じゅうする「ウェットフェルト」。
出来上がりの1.5倍ほどの大きさの型紙をフェルトでくるみ、少しずつ縮めていきます。
表情は専用の針で糸を絡ませる「ニードルフェルト」で、からし色のAは黒目を大きく、口角も上げてかわいらしく。
オレンジ色のBは型紙より目全体の幅を細くし、黒目も細くきりりとした表情に作りました。
後ろ側にあるポケット口からスマートフォンを出し入れ。
ポケット口は本体を作る途中で、型紙を取り出すときに作ります。
応用作品 猫のスマートフォンポシェット
ご近所に出かけるとき、室内を移動するとき、服にポケットがないときにも活躍するポシェット。
基本作品のケースの両わきに革ひもを通し、ウッドビーズで留めています。
作品の左右の目の色をかえるなど表情をアレンジして、自分好みに仕上げましょう。
ポシェットに仕立てると、お出かけが楽しくなりそう。
革ひもは少し長めに用意し、一度緩く結んで肩にかけ、好みの長さに調整すると使いやすくなります。
フェルト造形作家。美術大学でテキスタイルデザインを専攻。織物や染色、ファイバーアートなどを学ぶ中でフェルトに出会い、緻密に計算するより、体を使って形を作るおもしろさを感じる。アート作品や実用品を個展などで発表している。
撮影／白井由香里 モデル／森本奈緒
撮影／中野博安 モデル／桜庭結衣
撮影／津久井珠美