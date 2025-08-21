韓国一食通の歌手ソン・シギョンが断言「韓国の国民食インスタントラーメン」の底知れぬ魅力

「バラードの皇帝」「鼓膜彼氏」等の異名を持つ韓国では知らない人がいない国民的人気歌手のソン‧シギョンさん。自身のYouTubeチャンネルは、歌、食、料理、ゲストトークの様々なコンテンツが大人気で、現時点でフォロワー数は214万人超え、トップYouTuberとしての顔も持つ。現在、Netflix松重豊さんと二人で『隣の国のグルメイト』に出演し、10月には日本でコンサートを開催。9月17日にはすべてアルバム『しあわせのかたち』を発売など、日本でも注目を集めている。

人気絶好調『隣の国のグルメイト』、 第3シリーズがスタートしてさらに話題に。

そんなソン・シギョンさんの連載13回目となる今回、改めて私たちがちょっと勘違いしている韓国の食について。日本同様猛暑が続く韓国で夏に食べられる人気のメニューと、庶民から財閥、大統領まで、すべての人が大好きだという“ある食べ物”について聞いた。

韓国では流行っていないけれど……

――韓国のみならず、日本の食事情にも詳しいソン・シギョンさん。日本人が韓国の食に対して持っているイメージと現実との間には、微妙なズレがあるようで……。

「これは以前も連載で触れましたが、やはり一番多い誤解は、韓国では流行っていないのに日本では『超人気！』として紹介されるメニューがあることですね。たとえば、ホットックとかタッカルビ（甘辛い鶏料理）とか。タッカルビは、韓国で昔よく食べていましたが今はもう全然人気じゃないです。

タッカンマリ（鶏一羽をまるごと鶏ガラスープで煮込んだもの）もそうですね。すごく美味しい料理なので日本で人気なのはいいことですが、仲間と集まって『タッカンマリ食べに行こう！』というようなメインのメニューではないです。僕は1年に1度も食べないこともあるくらいです。

逆にカンジャンケジャン（ワタリガニを丸ごと旨味醤油に漬け込んだもの）はみんな好きです、高いけど（笑）。あと、サンナッチ（生きたイイダコの踊り食い）は、もともとソウルではなく韓国の西南部エリアの食べ物なので頻繁に食べるということはありません。

これらはどれも韓国の料理ですし、日本の人が食べて『美味しい』と言ってくれるのはすごくうれしいです。ただ、これが韓国で大人気の料理、定番の料理かと言われれば、違うかなという気がします」

韓国の夏の定番人気メニューは？

――日本では、夏にサッパリとした味わいのそうめんや冷やし中華を食べたり、夏バテ防止にスタミナのある鰻を食べたりする。韓国にも同じように、夏に食べる料理があるのだろうか？

「韓国は冷麺ですね。あとはサムゲタン（鶏の中に高麗人参や松の実、もち米などを詰めて煮込んだ料理）。熱々の料理なので、冬の食べ物と思っている方もいるかもしれませんが、韓国では夏の食べ物です。

鶏を丸ごと煮込んでいるのですが、これには理由があります。昔の韓国は農耕が中心で、食事と言えば炭水化物と塩分と野菜がメインでした。ご飯、味噌汁、キムチ。でもそれだけだとたんぱく質が足りず、労働しながら倒れてしまうかもしれない。そこで栄養補給のために鶏を食べようと、そこからサムゲタンは始まったんです。いわゆる滋養強壮食なんです。

今ではみんな気軽にチキンを食べていて、別にサムゲタンを食べなくても栄養は足りているし、もち米が入っているのでお腹にもちょっと重い。『今日の晩御飯はサムゲタンにしましょう』は、まずないと思います。『チキンを食べよう』ならありますが……（笑）。

もちろんサムゲタンは高麗人参など薬膳の効果がある材料が入っているので、体にはいいです。スープの味もやさしいし、たんぱく質もしっかり摂れる。もち米も美味しいです。またチキンも日本の唐揚げとは少し違って味にいろいろな種類があるので、ぜひ韓国に来たら食べてみてください。

あと、韓国でも鰻を食べます。日本ほど『夏は鰻！』という感じではないものの、普通に食べます。サムギョプサルみたいに目の前で焼いて食べたりもします。あとは重箱に入れてうな重とか。アナゴも食べます。タレの味も日本と似てますが、辛いのものが多いですね。面白いのは、韓国では鰻も野菜で巻いて食べること。そのまま食べる人もいますが、焼き肉のように葉野菜でクルッと巻いて、いろいろな薬味やキムチと一緒に食べます。野菜と一緒に食べられるのでバランスがいいです」

大統領も財閥もインスタントラーメンを食べる

――韓国ドラマを観ていると、辛そうなインスタントラーメンを作って食べているシーンがよく登場する。小鍋ごとテーブルに運び、フタをお皿代わりにして麺をすする様が実に美味しそうで、ドラマを観た後で作って食べたという人も多いのでは？ シギョンさんもインスタントラーメンには格別な思いがあるという。

「韓国におけるインスタントラーメンは、おにぎりみたいな感じです。学生が『小腹が空いたので何か食べたい。そうだ、ラーメンにしよう！』みたいな。僕は、韓国人の血にはインスタントラーメンが流れていると思っています。ただし、お店で提供されるラーメンとは、ちょっと立ち位置が違うんですね。

インスタントラーメンは、財閥でも庶民でも大統領でも、『あ、ラーメン食べたい！』となったらみんな食べます。よく『これは〇〇大統領が好きなインスタントラーメンです』などと紹介されていますが、本当にそうなんです。韓国人はみな、経済的レベルに関係なく、インスタントラーメンが大好きです。

『隣の国のグルメイト』で漢江のコンビニでインスタントラーメンを食べたエピソードがありますが、そのとき松重豊さんに『韓国まで来てインスタントラーメンを食べる必要があるの？』と不思議そうに言われたのですが、韓国に来たからこそ食べてほしい。インスタントラーメンとキンパプ（韓国風のり巻き）は、韓国人には欠かせない食べ物です」

韓国におけるインスタントラーメンの地位

――韓国の人にとって欠かせないソウルフード、インスタントラーメンとキンパ。その地位は、私たちが考えるよりはるかに高いようでーー。

「キンパは遠足にはかかせないし、インスタントラーメンは軍隊で食べたら泣くほど美味しい。特に寒い季節には最高です。なんと言うか思い出とセットになっていて、日本とはちょっと違うんですよね。安価で体にあまり良くないことも知っているけど、それでも食べたい、ものすごく存在感のある食べ物です。

『自分は成功した人間だから、もうインスタントラーメンは食べない』という人は韓国人のなかにはいないかも。

だから韓国のスーパーに行くと、ものすごい種類のインスタントラーメンが並んでいます。インスタントラーメンだけをテーマにして、フードコラムニストが討論できるくらい（笑）。『今日は鰻にする？それともラーメンにする？』とか『寿司とラーメンどっちがいい？』みたいに、韓国ではそれらのご馳走と同列に扱われているのがインスタントラーメンです。

国民食のため、価格も政府が実質的に影響力を持っています。韓国でラーメンは「生活必需食」。それくらい韓国の生活のなかで、欠かせない食べ物だということですね。

先日ハリセンボンさんのYouTubeチャンネルにお邪魔して、そこでも日韓の食文化の違いやおもしろさについて盛り上がり、とても楽しい時間でした。そちらもぜひご覧ください」

連載『ソン・シギョンの〜짠（チャーン）〜乾杯！』の第14 回は9月4日配信を予定しています。お楽しみに!!

ソン・シギョン(SUNG SI KYUNG）

⽣年⽉⽇：1979 年4⽉17⽇、⾝⻑：186cm、⾎液型：A型、出⾝校：⾼麗（コリョ）⼤学社会学科、同⾔論⼤学院卒業、⾔語：韓国語、英語、⽇本語※日本語能力試験最上級「N1」合格。

韓国本国では、知らない人はいない国民的人気歌手。その活躍は歌手活動のみにとどまらずMC、タレント、YouTuber、などエンターテイナーとして多岐に渡る活動を行うマルチタレント。自身の YouTube チャンネルは、登録者数が 212万人を超え、歌以外にゲストとのトークや、料理、食べ歩きなどのコンテンツで、国内外の有名アーティストや俳優から出演オファーが来る人気のチャンネルとして注目されている。今年秋に日本での単独コンサートとミニアルバムの発売を予定している。

