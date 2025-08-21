½÷Í¥¡¦ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤¬Í§¿Í¤òÅé¤à¡¡ÆñÉÂALS¤ÈÆ®¤¦²¬Éô¹¨À¸¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
½÷Í¥¡¦ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤µ¤ó¤ÎÏ¢ºÜ¡ØÌÌ±Æ¡ÙÂè4²ó¡£
ÀèÆüË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¡¢»ØÄêÆñÉÂ¡¦ALS¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¸µÆüËÜALS¶¨²ñ²ñÄ¹¤Î²¬Éô¹¨À¸¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅâÅÄ¤µ¤ó¤Î¤´Í§¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ALS¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¶ÚÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¿Ê¹ÔÀ¤ÎÆñÉÂ¡£²¬Éô¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤â¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿²¬Éô¤µ¤ó¤¬ÅâÅÄ¤µ¤ó¤Ë½é¤á¤Æ¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¡¢ÅâÅÄ¤µ¤ó¤¬²¬Éô¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£»Å»ö¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢ÅâÅÄ¤µ¤ó¤¬¿´¤Ë¹ï¤ó¤À·Ê¿§¤òÃúÇ«¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ø¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤â¡Ù¤òÄÌ¤¸¤¿½Ð²ñ¤¤
»ä¤Ë¤Ï¡¢67ºÐ¤Î²¬Éô¹¨À¸¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Í§¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
²¬Éô¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë»ä¤¬½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤â¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜºî¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬ ALS ¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤ò´µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î ALS ¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ALS Åö»ö¼Ô¤Î²¬Éô¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï»£±ÆÅö»þ¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢2017Ç¯¤Î»£±Æ¤«¤é¡¢6Ç¯¸å¤Î2023Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²¬Éô¤µ¤ó¤¬²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÇ¯¤Î½©¤Ë»³ËÜ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¡¢²¬Éô¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ò¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤¬¸«¤¨¤¿¡£¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤ò²¡¤·¡¢Èâ¤¬³«¤¯¡£²ð½õ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¡¢²¬Éô¤µ¤ó¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤È²÷¤¯ÄÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Éô²°¤ÎÃÈÎü¤ò¤¯¤°¤ë¤È¡¢²¬Éô¤µ¤ó¤Ï¼Ö°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£Éô²°¤ÏÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÇÏ¤Î¼Ì¿¿¤ä¥Ï¥Ã¥È¤Ê¤É²¬Éô¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥É²£¤ÎÁë¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÛ¤âÆþ¤êÉ÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤Éô²°¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊ¸»ú°ìÊ¸»ú¤ò¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ä
²¬Éô¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢ÅâÅÄ¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¤ò¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡ÖÄ«»Ò¤µ¤ó¡¢¤è¤¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡Ø¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤â¡Ù¤Ç»ä¤¬±é¤¸¤¿Ä«»Ò¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£
»ä¤Ï²¬Éô¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò°ìÅÙ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¹õÌÜ¤È½Ö¤¤ÎÆ°¤¤ò²ð½õ¼Ô¤µ¤ó¤¬Æ©ÌÀ¤ÎÊ¸»úÈ×¤òÄÌ¤·¤ÆÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¤½¤ì¤ò»ä¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¸¤Ã¤È°ìÊ¸»ú¤º¤Ä¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²¬Éô¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÂÔ¤Ä¡£»ä¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¬Éô¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤â¸«Æ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¡Ø¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤â¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ä«»Ò¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£²ñ¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¡¢²¬Éô¤µ¤ó¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
»ä¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò²¬Éô¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÎÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂçÀÚ¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¸Þ´¶¤òÄÌ¤·¤ÆÁ´¿È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
6Ç¯¤âÁ°¤Ë±é¤¸¤¿Ìò¤¬¡¢Ã¯¤«¤ËÆÏ¤¡¢»Ä¤ê¡¢³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢µß¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²¿¤¬Àµ²ò¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡¢É¬»à¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤ÆÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
°ìÊâ¤Ç¤âÊâ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÀµÄ¾¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤º¤Ã¤ÈÀº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ALS¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤ÈÁªÂò
¤½¤ÎÆü¡¢²¬Éô¤µ¤ó¤¬½Ð¤·¤¿¡Ø¶¤ò±Û¤¨¤Æ Part1¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ»à¤Í¤ë¤«!?¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆÉ¤ó¤À¡£²¬Éô¤µ¤ó¤ÏÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
»ä¤Ï¡Ø¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤â¡Ù¤Ç¡¢ALS ¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£ALS ¤È¤Ï¡¢¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¤È¤¤¤¦¿À·ÐÆñÉÂ¤Î¤³¤È¤À¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼êÂ¤¬áã¤ì¤¿¤ê¡¢Å¾¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÉÂµ¤¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤È²¬Éô¤µ¤ó¤ÏÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤ó¤À¤ó¤È¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÆñÉÂ¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¸ÆµÛ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ò¤Ä¤±¤ë¤«¤Ä¤±¤Ê¤¤¤«¤ÎÁªÂò¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ò¤Ä¤±¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ò¤Ä¤±¤ëÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì°ì¿Í¤ÎÀ¸³è¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î²ð½õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÁªÂò¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼£¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Æ¬¤ò¤°¤ë¤°¤ë¤È¤·¤Æ¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
²¬Éô¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éÄ¾¤°¡¢»ä¤ÏÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á´Ú¹ñ¤ËÄ¹´üÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¬Éô¤µ¤ó¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¿§¡¹¤Ê¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÉÑÈË¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿·¤·¤¤Í§¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢²¬Éô¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤¤ë³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¶²¤ìÂ¿¤¯¤â¡¢¤É¤¦¤«¡¢¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»ö¼Ô¡×¤È¤Ï¤À¤ì¤«
¤½¤³¤«¤é¤â²¬Éô¤µ¤ó¤Ë²¿ÅÙ¤â²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï²¬Éô¤µ¤ó¤¬Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë NPO Ë¡¿Í¡Ö¶¤ò±Û¤¨¤Æ¡×¤¬¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²ð½õ¼Ô¤À¤Ã¤ÆÅö»ö¼Ô¤À¡×¡£½ÅÅÙ¿ÈÂÎ¾ã³²¤ÎÅö»ö¼Ô¤È²ð½õ¼Ô¤¬¸ì¤ê¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¡¢»ä¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÎ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤À¤Ã¤¿¡£
²ð½õ¼Ô¤âÅö»ö¼Ô¤À¡¢¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥ÞÄÌ¤ê¡¢²ð½õ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤ß¶ì¤·¤ß¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£É¬»à¤Ë»Ù¤¨¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢Ê¢¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤âÅöÁ³¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢À¸¤È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
»ä¤Ï¤¢¤ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¡Ö°å¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ´Ö¡¢°åÎÅ¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ´Ö¡¢¤½¤ì¤òÂç»ö¤Ë¡£
¤½¤ì¤òµÕ¤Ë°å¼Ô¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×
¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¿¦¼ï¤Î¿Í¤â¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¡¢»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¡¢²¿¤È½Ð²ñ¤¤¡¢²¿¤ò´¶¤¸¡¢²¿¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£»ä¤â¤³¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¸åÊÔ¡Ö¡Øµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤À¤Ã¤¿¡ÙÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤¬ÆñÉÂALS¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿Í§¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅâÅÄ¤µ¤ó¤¬²¬Éô¤µ¤ó¤È²á¤´¤·¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºÇ¸å¤Î»þ´Ö¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û»£±Æ¡¿ßÀÅÄ±ÑÌÀ¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Æ»Ã¼°¡Ì¤¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿¹¾»ØÌÀÈþ¡Êmod's hair¡Ë
¡Ú°áÁõ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Û¥¸¥ã¥±¥Ã¥È ¡ï41,800¡¡¥Ñ¥ó¥Ä ¡ï30,800¡¿HYKE
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÛBOWLES¡¡ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3719-1239
¡Ú¸åÊÔ¡Û¡Öµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤À¤Ã¤¿¡×ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤¬ÆñÉÂALS¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿Í§¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
»×¤¤¤ä¤ê,
¿À»ö,
¹©¾ì,
²£ÉÍ,
ÂçÁ¥,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÇÛÀþ,
³¤