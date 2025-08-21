「つまりクビ？」正社員からパートを強要？会社の横暴に正論で反発してみたら…【ママリ】

園長に正論返し！でも、埒が明かなくて

なしえマミ～〚エッセイ漫画&育児漫画〛(@nasie1025)さんが以前勤めていた保育園は、助成金目的のワンマン社長が自身の営利目的だけを考え、従業員のことをコマのように使うひどい職場環境でした。保育士の現状や本来の職場環境はどうあるべきか、改めて考えさせられるお話です。時代は令和になりましたが、職場によってはまだまだ働き方や従業員の心身の健康が後回しな所もあるのではないでしょうか。万が一、そうした職場で働くことになったら、どのように対応するのが最善なのでしょうか…。

主人公のなしえは、保育園児の子どもを育てながら自身も保育士として働くワーキングマザーです。育休が明けると同時に、元の職場の系列園に戻ったなしえ。元々ブラック気味な職場でしたが、復職後はそのブラックさが際立って感じるようになりました。





なしえが働いている園は民間経営の保育園なので、園長の上に社長がいますが、この社長が驚くような暴走をし、なしえをはじめとする職員は社長のやり方に振り回される日々が続いていました。自分の懐に入ってくるお金だけが大切な社長は、パート職員を辞めさせ、正社員だけで園を回そうと画策します。そして、その後はなんと有給の取り方にも文句を言ってくるようになり…。

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

正社員だったなしえさんについて、当然認められている権利を使っただけで「パートになれ」という職場。本当に怖いですね…。ただ、こうしたことはなしえさんの身の上に起こっただけでなく、実は社会の中では他にも起こっているのではないか、と思ってしまいます。



大人の社会がルールを守り、お互いの権利を尊重できるようにならなければ、子どもの社会で「いじめをなくそう」とか「決まりを守ろう」と言っても絵に描いた餅にしかならない気がします。子どもたちが大人になった時に今よりもっと生きやすい社会を築いていくためには、今を生きる大人たちがまず自分たちの行動を振り返り、正していく必要がありそうですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）