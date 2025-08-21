世の中に大きな驚きをもたらした、二階堂ふみ（30才）とメイプル超合金・カズレーザー（41才）の結婚。放送作家でコラムニストの山田美保子さんは、この結婚をどう見たのか──。山田さんが分析する。

マネジャーが言った「隣にイケメンを座らせないでください」

二階堂ふみさんとメイプル超合金のカズレーザーさんの結婚に、スポーツ紙では「超電撃婚」「サプライズ婚」以外に「推し婚」なる見出しが付けられました。

私はまったく記憶していないのですが……いや、もし2ショットを見ていたとしても、それが交際や結婚に発展するとはとても思えなかったでしょうが、二階堂さんは9年も前から「顔がタイプ」としてカズレーザーさんの名前を挙げていらしたんですね。

翌2017年には初共演が叶い、「カズ様」呼びをして好き好き光線を浴びせ、その2年後の再共演でも猛アピール。でもカズレーザーさんは「夏は女性、冬は男性に引かれる」とバイセクシュアル（両性愛者）を公言していらっしゃり、同番組が冬の収録だったため、納得ずくの“失恋”となったようです。

それでも、人知れず……というか、お二人を目撃していらしたかたも、まさか交際しているとは思わずに時が過ぎていったのですね。

結婚発表の前日、二階堂さんは嵐の二宮和也さん（42才）と『MUSIC GIFT』（NHK）のMCを担当されています。いまから思えば、お二人揃ってガーデンウエディングのような装いでした。通常、MCが同じ色の衣装で並ぶことはありえないのですが、白い衣装にこだわり、穏やかな表情で進行していらした二階堂さん。後付けですが、彼女から唯一、感じられた“花嫁”らしさだったように思います。

そんな二階堂さんの“推し婚”ならぬ“押し婚”から思い出されるのは、同じ沖縄出身の女性芸能人の皆さんの恋愛や結婚における“押しの強さ”です。

古い話で恐縮ですが1997年、「丸山奈美恵になりたいな」というワードが“逆プロポーズ”として大いに話題となり、結婚会見で着ていた「バーバリーブルーレーベル」のチェックのミニスカートをはじめ、身につけていらしたモノをすべてトレンドにしたのは安室奈美恵さん（47才）でした。

彼女がJ-POP界で一世を風靡し、一気に注目されるようになった「沖縄アクターズスクール」出身の女性アーティストの皆さんの恋愛や結婚、再婚なども共通点として“押しの強さ”があります。なかでもSPEEDの皆さん（新垣仁絵さん・44才を除く）は、10代半ばの頃から、恋愛感情や思いをストレートに表すことで有名でした。

まずはその“惚れっぽさ”が業界でも有名だったのは上原多香子さん（42才）。かつて、彼女のマネジャーさんが「上原の隣にイケメンを座らせないでください」と某バラエティー番組のプロデューサーに頼んでいらっしゃるのを見て、驚いたことがあります。いわく「すぐ好きになってしまうので」……。上原さんほどチャーミングな女性が体当たりしてきたならば、男性はきっと100％落ちてしまうだろうと妙な諦めを覚えたものです。

とはいえ、これまでの恋愛や結婚では自らも傷ついた上原さん……。それでも何かに立ち向かうように次の恋に邁進する彼女には、やはりとても敵いません。

加えて、中学生時代からミリオンヒットを飛ばしていらしたからこその経済力により、「彼を私が養う」という思いが宿っているのも彼女たちの恋愛に揺るぎないパワーを備えるのでしょう。島袋寛子さん（41才）や今井絵理子さん（41才）の遍歴にはそんな力強さが感じられるものです。

結婚を反対されても慌てず騒がずドッシリ構えていた

同時に、恋愛に“ドッシリ感”を備えているのも、沖縄出身の女性芸能人の特徴のような気がします。

たとえば国仲涼子さん（46才）。3才下で、交際時イケメン俳優として大人気だった向井理さん（43才）は、所属事務所から3年も結婚を反対されていたと聞きます。それでも慌てず騒がず、ドッシリ構えていらした国仲さんは、結婚後も向井さんファンを刺激せぬよう心がけながらドーンと構えていらっしゃるようにお見受けします。

独立された向井さんがますます輝いていらっしゃるのは、国仲さんが重しになっているからでしょう。

そして山田優さん（41才）や仲間由紀恵さん（45才）です。山田さんは、モテモテなうえにお遊びも大好きだった小栗旬さん（42才）との交際時、一度は破局しています。

それでも復縁し、いまでは社長夫人。年齢を重ねたことも関係しているでしょうが、多くの俳優さんを抱える事務所の社長さんとなった小栗さんの“現れ”は明らかに変化してきており、妻の山田さんの支えがヒシヒシと伝わってきます。

仲間さんも妊活中、夫の田中哲司さん（59才）に“不倫疑惑報道”がありましたよね。田中さんはいまもモテるかたでしょうけれど、それ以上に仲間さんの“ドッシリ感”が年々上回っていくようにお見受けしています。ドラマや『MUSIC FAIR』（フジテレビ系）でのMCぶり、多くのテレビCMでの仲間さんは、田中さんには失礼ですが夫の遥か上をいっていらっしゃる。山田さんも仲間さんも本当に強いかたなのだなぁと思います。

ほかにも満島ひかりさん（39才）や黒木メイサさん（37才）など、結婚や離婚の決断に潔さを感じるかたも沖縄出身です。

その昔、某ミュージシャンのかたにインタビューした際の、「頭で曲を作るぼくは、体で曲を生み出す沖縄出身の人たちには敵わない」という言葉が忘れられない私。それと似た感情を沖縄出身の女性芸能人の恋愛に抱いています。

二階堂ふみさん、ご結婚、誠におめでとうございます。

