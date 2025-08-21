「一緒に暮らすのは、あと3～4年」娘の巣立ちを前に、父が語る“寂しさと喜び”の共存に【2千いいね】【ママリ】

子どもの成長はうれしいけれど…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ふらいと@小児科医・新生児科医(今西洋介)(@doctor_nw)さんの投稿です。

子どもが大きくなるのは親としてはとても喜ばしいことですが、それと同時に「一緒に暮らせるのもあと数年か…」と悲しくなることも。ふらいと@小児科医・新生児科医(今西洋介)さんの投稿が泣けると話題になっていましたのでご紹介します。

来年長女が高校生、次女も再来年。一緒に暮らすのもあと3,4年で、娘達と色々な所に行ったのを思い出し父は少し寂しい。年子の姉妹は仲が良く、家を出たら2人で暮らす話もしてる。大変だがかわいい幼少期の育児は2度と戻らないけど、何歳になってもかわいい。娘達の人生を父として陰ながら応援したい

娘さんたちに対するお父さんの愛情が伝わる投稿ですね。育児をしていると、子どもの成長は本当にあっという間。育児中はとにかく大変で一生懸命に子育てしていたけれど、もう二度と戻らない時間なのですね。



投稿を読んでるだけで、我が子の小さいころのことを思い出した方も多いのでは。小さなころの子どもは戻りませんが「わが子は誰よりもかわいい」という気持ちは永遠に続くのです。お父さんの娘たちへの愛に心が温まる投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）