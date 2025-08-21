純粋な一言に胸キュン。「この子、指一つ多い？」母親の返しにリプライ続出12万いいね！【ママリ】
指が1本多い子に気づいた小2女子、母親と交わした言葉に12万いいね
ねるこ☺︎(@osushigasuki6)さんの投稿です。誰かからの言動によって、うれしいと感じた経験はありますか？ふとしたきっかけで他人の言動に救われたり、忘れられない思い出になったりすることもあるかもしれません。優しさをもらうと、今度はこちらも誰かにそうしたいと感じるのではないでしょうか。
その後、少し離れたところにいた母親に「あの子指多いんだって」と話す女の子。気を遣わせてしまうと思い、声を掛けようとしたねるこさんでしたが、その母親は娘に温かい言葉を返します。ねるこさんが帰りの車内で涙を流した、母親の言葉とは。
支援センターで弟と一緒に来てた小2の女の子が娘息子と遊んでくれてたんだけど、「この子指一つ多い？」って息子の指に気が付いて純粋に聞いてくれて。
その素直さがなんか嬉しいなぁと思いながら「お腹の中で作りすぎちゃったんだよ～触ってみていいよ。」って話してたら優しく触れてくれてたんだけど
その後少し離れたところにおられたお母さんに「あの子指多いんだって」ってお話ししてて、私は「お母さんに気遣わせちゃうよなぁ話にいかなきゃ」と思って声掛けようとしたら、「え！そしたら幸せいっぱい掴めるってことだね！！」っておっしゃってなんか泣くかと思った🥲
「え！そしたら幸せいっぱい掴めるってことだね！」と返した母親に「かわいいかわいい息子の指を、親子の会話でこんな風に言ってくださることがすごくうれしかった」とねるこさんは振り返ります。ポジティブで、そして温かいやり取りにこちらもじーんとしてしまいます。
この投稿には「言葉一つで、受け取り方や思う事が違ってくる」「このやりとりを思い浮かべただけでも微笑ましい」「幸せいっぱい掴めてますね」といったコメントが寄せられていました。
どんな物事も、角度を変えて見ると違った受け取り方ができると気付かされます。母親の温かい視点、言葉にほっこりしつつ、ねるこさんのうれしさも伝わるすてきな投稿でした。
弱視の子が初めてメガネをかけたら…見えたものに2万いいね
ちょりす(@chorisu625)さんが投稿したあるエピソード。子どもの発達に関する健康診断では、身的、知的の両面から検査をします。何かに引っかかったらどうしよう、という不安を持つ人もいるでしょう。
しかし、きちんと検査を受け、正しい診断をもらうことで、わが子の可能性が広がるということを忘れてはいけません。ちょりすさんの親しくしているママ友の子どもが、弱視と診断され眼鏡をかけることになったエピソードを紹介します。
ママ友の下の子が就学時検診で弱視がわかったから眼鏡をかけるんだけど嫌がるから会ったら褒めてくれないか？と
今までの検診でひっかからなくてその落ち着きのなさから発達を疑ったりしてたんだけど全部見えにくい事とか過集中で疲れちゃってたみたいでさ…
思い返せば「見えてない」があったんだ↓
よくやるのが『両手で私の頬を挟んで鼻が当たる位の距離で顔を見てくる』だったんだよね……最初は気にしてなかったけど今思い返せば見える距離で私を認識してから遊んでくれてた……
一番胸に来たのはママが教えてくれた
「この子さ、眼鏡かけて空を見上げて『ほんとにお空に雲あるー！』って」↓
それ聞いた時堪えられなくてドバーッと泣いちゃってママ友も泣いちゃって周りから心配されちゃった💦
早く気がつけてよかったね眼鏡で矯正できたら少し落ち着くねって話をしたんだ
「眼鏡似合う！ちょりちゃんとお揃いになったね！もっと仲良しだね！」ってその子を抱きしめた時の笑顔忘れないよ🥹
弱視と診断をされたママ友の子ども。眼鏡をかけたことにより、その子どもの可能性が広がり、生きやすくなったことが伝わりますよね。何かの診断を受けることは、欠点がわかるだけではありません。わが子が、より楽しく生きる環境を作ることにつながります。
この投稿に「早くにわかって本当によかった」「大丈夫！」などのリプライが寄せられました。子どもの可能性を伸ばすために、きちんと検査を受けることが大切ですね。
小3男児、朝6時前から作ったおむすびに10万いいね
6児のママ・ともちゃ(@tomocha_kabu)さんの投稿です。たくさん並べられたおいしそうなおにぎり。ともちゃさんが作ったものかと思いきや、なんと小学3年生の息子さんが、朝から頑張って準備してくれたものだそう。
息子さんの愛情がたっぷりと詰まったそのおにぎりに、きっと誰しも笑顔になるはず。
©︎tomocha_kabu
不揃いかもしれないけど朝の6時前から息子が一生懸命握ってくれた愛情たっぷりのおむすび
子どもが6人もいるとなると、朝食づくりも大変ですよね。そんな家族の様子を思い、この日はともちゃさんよりも早起きをして「手伝う」と言ってくれた次男。素晴らしい行動に、思わずキュンとしますよね。
この投稿には「涙が出ちゃう」「愛情たっぷりのおにぎりですね」などのリプライがついていました。普段から頑張っているママの様子を見ていた次男の思いやりの心は、すくすくと育まれていたのでしょうね。優しさあふれるおにぎりに、心が温かくなる投稿でした。
記事作成: nao16
（配信元: ママリ）