李在明（イジェミョン）大統領が掲げる「実用外交」の核心にあるのは、対米関係だけでなく、その先にある北朝鮮の問題だろう。

インタビューでは、揺れ動く国際秩序の行方を巧みに読み、「利用できる流れを利用し、対話で国益をつかみたい」という姿勢を感じた。調整役として積極的に動いた文在寅（ムンジェイン）政権とは異なる手法で、「基本軸」とする米国との関係強化が成功のカギを握っている。

背景には、米大統領がトランプ氏であることが挙げられる。北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記と会談した経験があり、ウクライナやガザの問題が解決すれば、北朝鮮問題に取り組むかもしれない。体制を崩壊させる力を持つ米国との関係は北朝鮮にとっても重要なため、李氏は「トランプ氏の動きに関与し、自身の望む方向に持っていきたい」と機会をうかがっているのではないか。

インタビューではロシアや中国との関係にも注意を払いつつ、尹錫悦（ユンソンニョル）前政権が深めた欧州との関係といったレガシー（遺産）も否定しなかった。「国益にかなえば、イデオロギーに関係なく、使えるものは使う」という実用主義の表れで、その「国益」が、やはり北朝鮮問題なのだと思う。

２４〜２６日に予定される訪米はその試金石で、関税の問題を抱える中、どこまで米国との協力的な関係を対外的に示せるかが注目される。訪米に先立って訪日するのも、まずは米国との関係で協力していくことを確認する狙いがあるのだろう。

北朝鮮は従来、韓国政権を〈１〉共存できるか、〈２〉利用できるか、の２点で評価してきた。李氏はすでに〈１〉を満たしており、今後の動き次第では〈２〉が満たされ、対話が開かれる可能性もある。拉致問題を巡っては、日本も対話が必要な立場で、歓迎できる流れだ。（聞き手・国際部 村岡拓弥）