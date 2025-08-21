大正三年創業「御漬物屋の丸越」のアピタ名古屋南店の店長、めいなん（@054758373）さん。



【実際の投稿】人命救助ができた一連の行動

7月のある週末の閉店間際、店の後方から「ドサッ」と、何かが落ちるような音が聞こえたという。めいなんさんはその際の緊迫した様子をX（旧Twitter）に投稿した。



店長さん→従業員さん→警備員さん

「金曜日の閉店間際、店の後ろでドサッと何か落ちる音が聞こえたので、振り向いたら男性が尻もちを付いていた。『大丈夫ですか？』と尋ねても返事が出来ない感じ。手を貸そうと肩に手を乗せるとかなり震えているというか、痙攣に近い感じ。店の中から椅子を出して座らせようとしたんだけども、腰が支えられない感じだったので、床に座ってもらって、背中を支える感じで楽にしてもらう」



「（倒れた男性の）奥様が真横に来たので、（男性には）持病があるかを聞いたら、先日大動脈解離の手術をしたばかりだということで、緊急だから仕方ないから、横向きに寝てもらって、僕が付けてたエプロンを脱いで折り畳んで、首の後ろに置いて気道確保。その間にヨコさん（※めいなんさんの妻で、アピタ名古屋南店の従業員さん）に警備を呼んでもらいに走ってもらう」



「救急の電話番号って…」

「胸は動いているけど、白目を剥きそうだったから、声を掛けながら（男性の）奥様に救急車を呼んでもらう。人は慌てると119がわからなくなるのはホントなんだなと思った。白目から黒目に戻ってきたので、電話を代わって、大動脈解離の手術後と伝えた時に、警備と副店長が丁度現着」



「その場で副店長に伝えてバトンタッチ。すぐに救急車が駆けつけてくださって、ストレッチャーで搬送。昨日、『無事でした』と奥様から聞かされたので、やっと気が楽になった。そして、支えて寝かせている時に大動脈解離と聞いたので、ゆっくり寝させようと抱えていたので、ワシの腰がめっちゃ痛いw」



＜めいなんさんのXの投稿より＞



不幸中の幸いが重なった奇跡

男性の奥様から無事の知らせがあったことについて、「とりあえず大事に至らなくてよかった。倒れられた時に上手く頭を打たなかったのがホント幸いでした」と、ポストしていためいなんさん。



当日の状況について詳しく聞いたところ、通常であれば、店長のめいなんさんか、もしくは、すぐに警備員さんを呼びに走ってくれた従業員のヨコさん（※めいなんさんの妻）のどちらかが、すでに仕事を終えている時間だったという。



しかし、この日はお店のリフレッシュオープン日だったため、最後の営業時間までご夫妻が共に仕事をしていたことも、今回の迅速な対応に繋がったようだ。



まずは「人命」を優先して

「実はヨコさんと結婚する前の旅行中に、2人で『阪神淡路大震災』を神戸のど真ん中で体験していることもあり、こういう時は身体が自然に動きます。そして、僕の場合は幼少期に静岡市で育ったため、当時の学校教育のカリキュラムにあった『救命救急』の最低限の訓練を何度も繰り返し経験しています。



僕の世代にはなかったのですが、現在の自動車学校では、人命救助、心肺蘇生や人工呼吸などが必須だったと思います。『女性にはAEDを使わない』といったトラブルがあるというニュース記事を見ましたが、僕自身は、『まずは人命が優先』だと思っていますので、どんなことがあっても行動はしてほしいなと思っています」（めいなんさん）



救命は1人ではできない。必ず誰かを頼ること

今回のような事態に遭遇した際は、「まずは周囲に助けを求めることが大事」と、めいなんさんは言う。



「自分1人で対応できないと思ったら、大声で『手伝ってください！』と叫ぶことです。僕らが幼少期に習ったのも、『救命は1人ではできない。必ず誰かを頼る』ということでした。あと、すぐに体が動けるように、訓練や講習を受けた後も、何度も繰り返し練習することが大事です」（めいなんさん）



なお、男性を救助する際にダメージを受けたという、めいなんさんの「腰」だが、その後、御漬物屋の丸越さんが開催する、年2回の「全品3割引セール」の多忙も重なり、「案の定ダメダメになってしまいました。今もコルセットを装着中です」とのことだ。



◼︎御漬物「まるこし」



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）