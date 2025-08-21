昨今の物価高や光熱費の高騰などの影響で、家計に頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。楽天グループ株式会社（東京都世田谷区）が提供する家計管理アプリ『楽天家計簿』による「家計の悩み」に関する調査によると、最も多かった悩みは「貯金がなかなか増えない」でした。では、物価高に対してどのような対策をしているのでしょうか。



【調査結果】年代別の家計の悩みTOP3を見る

調査は、同アプリのユーザー541人を対象として、2025年6月にインターネットで実施されました。



はじめに、「家計の悩み」について聞いたところ、「貯金がなかなか増えない」（17.6%）が最も多く、次いで「老後の生活資金に不安がある」（14.8%）、「収入と支出のバランスが悪い」（13.8%）という結果になりました。



「貯金がなかなか増えない」と答えた人を年代別でみると、20代と30代はいずれも1位で21.4%、40代も1位で17.0%、50代と60代以上では2位でそれぞれ17.3%、14.1%と、20〜40代で1位という結果になりました。



なお、50〜60代以上の1位は「老後の生活資金に不安がある」（19.4％、17.4％）で、50代以降で老後に関する興味関心が高くなる傾向がみられました。



次に、「物価高における対策」について質問したところ、「ポイ活をする」（19.5%）や「家計簿アプリなどを利用して収支を可視化する」（12.1%）、「無駄遣いを減らす」（11.2%）、「クーポンを活用する」（10.6%）、「固定費を節約する」（10.3%）といった回答が上位に挙がりました。



性年代別にみると、女性はどの年代も1位が「ポイ活をする」であるのに対し、男性は20代で「ポイ活をする」と「家計簿アプリなどを利用して収支を可視化する」、30代では「家計簿アプリなどを利用して収支を可視化する」、60代以上では「無駄遣いを減らす」がそれぞれ1位となっており、年代によって対策が異なることがわかりました。



また、「この夏の電気代高騰に対し家計での工夫」については、「扇風機やサーキュレーターを併用する」（18.7%）や「電気をこまめに消す」（17.4%）、「エアコンの設定温度を見直す」（16.5%）などが上位となり、女性が各年代で具体的な施策を行っているのに対し、男性は20〜40代の上位3位以内に「特に対策は行っていない」（20代19.5%、30代14.3%、40代13.0%）がランクインしており、具体的な対策を行っていない傾向がうかがえました。



最後に、「この夏、最もお金をかけてもよいと考えている項目」を尋ねたところ、「レジャー・旅行費」（25.7%）、「食費」（14.4%）、「水道・光熱費」（11.8%）などが挙げられたものの、「特に予定なし」（25.9%）が最多となりました。



年代別にみると、20代は「レジャー・旅行費」（31.7%）、「交際費」（17.1%）、「特に予定なし」（14.6%）、「食費」（12.2%）の回答順になっており、他の世代と比較してレジャーや交際関連への出費を優先的に考えている傾向がうかがえました。