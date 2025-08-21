ささ身のいろいろロールフライ【材料】（2人分）鶏ささ身(大) 4本<下味>酒 大さじ 1/2塩コショウ 少々小麦粉 大さじ 1/2~1ハム 2枚スライスチーズ 2枚大葉 4枚<衣>小麦粉 大さじ 1~1.5溶き卵 1/2~1個分パン粉 1/2~2/3カップトマト(小) 1個キュウリ 1/4本サニーレタス 2枚レモン 1/4個マヨネーズ 適量揚げ油 適量【下準備】1、鶏ささ身は筋を引き、切り込みを入れて1枚に開き、ラップで挟んですりこ木等で叩いてのばす。開いた側に＜下味＞の酒、塩コショウをからめ、小麦粉を薄く振ってからめる。2、ハム、スライスチーズは半分に切る。3、大葉は軸を切り落とす。4、トマトはヘタをくり抜き、食べやすい大きさに切る。5、キュウリは斜め薄切りにする。6、サニーレタスはちぎって水に放ち、パリッとしたらザルに上げ、しっかり水気をきる。7、レモンは食べやすい大きさに切る。8、揚げ油を170℃に予熱し始める。【作り方】1、開いた鶏ささ身に、ハム、スライスチーズ、大葉をのせてクルクルと巻き、はがれないようにしっかり押さえる。2、全体に＜衣＞の小麦粉を薄くまぶし、溶き卵にくぐらせ、パン粉をつけてもう一度押さえる。170℃の揚げ油でサクッと揚げ、油をきる。3、器にトマト、キュウリ、サニーレタス、(2)を盛り合わせ、レモン、マヨネーズを添える。