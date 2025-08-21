ÌÚÂ¼º»¿¥¤Ïº£¤Î½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ò¤É¤¦¸«¤ë¡© ¼ç¾¡¦ÀÐÀî¿¿Í¤¤Î¾Ð´é¤¬¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥à¡¼¥É¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÌÚÂ¼º»¿¥ ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Å¸Ë¾ Á°ÊÔ¡ÊÁ´£²²ó¡Ë
¸½ºß¤Î½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿ÌÚÂ¼º»¿¥
¡¡2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¡¢½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¸Å²ì¼ÓÍýÆà¤¬°úÂà¤·¡¢Ä¹¤¯¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¿¿ÆéÀ¯µÁ´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¡£»Ø´ø´±¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¥È¥ë¥³¿Í¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ï¥È¡¦¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹µ¤¨ÌÜ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¥Á¡¼¥à¤ÏÊ·°Ïµ¤¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÊÑ²½¤ÎÃû¤·¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£·Ü¡Ê¤Ë¤ï¤È¤ê¡Ë¤¬Àè¤«Íñ¤¬Àè¤«¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ë³èµ¤¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃíÌÜÅÙ¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢µÞ¤Ë¿Íºà¤¬¤½¤í¤Ã¤¿´¶¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÀÐÀî¿¿Í¤¤ä¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î´ØºÚ¡¹Ì¦¤Ï¡¢³¤³°Ä©Àï¤ÇÀ®½Ï¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¡£ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Îº´Æ£½ÊÇµ¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ö¤ò´Þ¤á¤ÆÎÏ¶¯¤µ¤ÇÂÐ¹³¤Ç¤¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤À¡£
¡¡¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÇÅçÂ¼½ÕÀ¤¤äµÜÉôÍõÍü¤¬³èÌö¡£»³ÅÄÆóÀé²Ú¤ä¹ÓÌÚºÌ²Ö¤â°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤È¤·¤ÆÆ±Åù¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡£¥ê¥Ù¥í¤Ï¡¢¾®ÅçËþºÚÈþ¡¢Ê¡Î±·ÅÈþ¡¢´äß·¼Â°é¤Ê¤É¤¬¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçÍ§°¦¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë18ºÐ¤Î½©ËÜÈþ¶õ¡Ê¤ß¤¯¡Ë¡¢21ºÐ¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾º¤Î¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÎËÌÁë°¼²»¤Ê¤É¼ã¼ê¤Îµ±¤¤â¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Û¤É¤À¡£
¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡£ÌÚÂ¼º»¿¥¤â¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£ÌÚÂ¼¤Ï£´Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÌäÅúÌµÍÑ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Î¥×¥ì¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¡¼¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£¸·î22Æü¡Á£¹·î£·Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø¸þ¤±¡¢ÌÚÂ¼¤Ïº£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡ÚÆüËÜÂåÉ½¤Ï±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¡Û
¡¼¡¼¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ºÇ¸å¤Î¥±¥Ë¥¢Àï¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤âÇÔÂà¤¹¤ë¤âÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¼¡Âè¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢»ö¼Â¾å¤ÏÇÔÂà¡£²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤¢¤ÈÌ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀÚÇ÷´¶¤äÈáÁÔ´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿......¡£¤½¤ì¤¬¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¤È¤¯¤ËÌÀ¤ë¤µ¤¬Á´³«¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼º»¿¥¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë¡¡¤¿¤·¤«¤ËÊ·°Ïµ¤¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÀî¡Ê¿¿Í¤¡ËÁª¼ê¡¢´Ø¡ÊºÚ¡¹Ì¦¡ËÁª¼ê¤È¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¡£
¡¡¾¡¤ÁÉé¤±°Ê¾å¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸ÞÎØ¤òÀï¤Ã¤¿·Ð¸³¤ÏÂç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤¬½é¤á¤Æ¤Î¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤â²ù¤·¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÀÐÀîÁª¼ê¡¢´ØÁª¼ê¤Èº£¤Î¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡²ù¤·¤µ¤ò¶¦Í¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë°ìÊý¡¢º´Æ£¡Ê½ÊÇµ¡ËÁª¼ê¤äÈþ¶õ¤Á¤ã¤ó¡Ê½©ËÜÈþ¶õ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¤¬¿·¤¿¤Ë»Ø´ø¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤É÷¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤â°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ä²ñ¾ì¤Ç½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¥Ð¥ì¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö²¿¤À¤í¤¦¡¢¤³¤Î´¶¤¸¤Ï¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¸«¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¯¤·¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤À¤±¤Ç¡¢Æ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Åìµþ¡¢¥Ñ¥ê¤È·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢º£¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¥Ð¥ì¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤³¤Á¤é¤â±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡ÚÀÐÀî¿¿Í¤¤È¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÌÀ¤ë¤¤¥à¡¼¥É¡Û
¡¼¡¼ÌÀ¤ë¤µ¤Î¾ÝÄ§¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÀÐÀîÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¤É¤³¤«¹Å¤µ¤¬¸«¤¨¡¢ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Î´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Èà½÷¼«¿È¤«¤é¤â¥Ð¥ì¡¼¤¬³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÐÀîÁª¼ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¡Ê¢¨ºòµ¨¡¢¥Î¥ô¥¡¡¼¥é¤ÇCEV¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¡Ë¤â¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸ÞÎØ¤ò£²ÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¿·ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡Èà½÷¤Ï²¼ËÌÂôÀ®ÆÁ¹â»þÂå¤Ë¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¾å¼ê¤Ë¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¥×¥ì¡¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥ë¥³¤Î¥ï¥¯¥Õ¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Æ¥å¥ë¥¯¥Æ¥ì¥³¥à»þÂå¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢½¢Ç¤Áá¡¹¥Á¡¼¥à¤ËÊÑ²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Èà¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬½¸¹ç¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Ê·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Áª¼ê¤Î¤Û¤¦¤â¡Ö¤É¤ó¤Ê´ÆÆÄ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îý½¬¤ä»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¤è¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¤Ï»ä¤â¥È¥ë¥³¤Ç°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÊý¤ÇÆüËÜ¸ì¤â¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Áª¼ê¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤â¾å¼ê¡£Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ³°¤¹»þ¤â¡¢¤Ò¤È¸À¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Öº£Æü¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ê¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úprofile¡Û
ÌÚÂ¼º»¿¥¡¡¤¤à¤é¡¦¤µ¤ª¤ê¡¿1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2003Ç¯¡¢¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2005Ç¯¡¢Åì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¡£2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£2012Ç¯¤ËÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¥È¥ë¥³¤Î¡Ö¥ï¥¯¥Õ¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£2017Ç¯¤Ë°úÂà¡£¸½ºß¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤È¤È¤â¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡£É×¤Ï¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎÆü¹âÍµ¼¡Ïº»á¡£