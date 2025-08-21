タレントの重盛さと美（36）が20日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。不眠症の対処法として購入したものを明かした。

今回は「夏の3大不調17の解消法SP」と題して放送され、「夏バテ」「夏太り」「不眠」について解説された。「不眠」のテーマとなり、重盛は「10年ぐらい不眠症で…あんまちゃんと寝たことなくて」と長年悩まされていることを告白。

また「仕事の前はしょうがなくお薬を飲んで寝る時もあるんです。寝ないと次の日大変だから」と薬を服用して対処しているという。不眠症を解消するために「私、最近『LEDマシン』っていうのを70万円で買った」と明かして共演者たちは金額にびっくり。

LEDマシンの写真が写し出されると「これ何?」「何がどうなってんの?」と共演者たちは再び驚いた。このマシンについて重盛は「青い光とか赤い光とか黄色とかいろんな色にできるんですけど、青は太陽を浴びてるのと一緒の効果で。夜ちゃんと眠たくなるスイッチを入れるために、これを午前中に浴びる」と説明した。