『しあわせな結婚』第6話 “ネルラ”松たか子、“幸太郎”阿部サダヲに付き添われて“黒川”杉野遥亮のもとへ
阿部サダヲが主演し、松たか子がヒロインを演じるドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の第6話が21日の今夜放送される。
【写真】刑事・黒川（杉野遥亮）は真犯人の逮捕を決意
主人公は、センセーショナルな事件の裁判でいくつも無罪を勝ち取りながらテレビ番組にも出演、お茶の間から絶大な支持を得ている人気弁護士・原田幸太郎（阿部）。幸太郎は、入院先の病院で、感情を表に出さず、ほとんど笑顔も見せないミステリアスな高校の美術教師・鈴木ネルラ（松）と運命の出会いを果たす。独身主義を貫いてきた幸太郎の結婚観を大転換させたネルラだが、実は大きな秘密を抱えていた。電撃結婚した2人は、ネルラの父・弟・叔父が暮らすマンションで新婚生活をスタート。しかしその後、少しずつ秘密が明らかになっていく…。
■第6話あらすじ
「これから惚れた女のために、一緒に戦いましょう」幸太郎は、刑事・黒川（杉野遥亮）にそう告げる。幸太郎は、妻・ネルラが15年前に元婚約者・布勢夕人（玉置玲央）を殺した犯人だと疑う黒川が、ネルラに恋心を抱いていると気づいたのだ。
一方、15年前についた“嘘”について、警察にすべてを打ち明ける決心をしたネルラは、幸太郎に付き添われて黒川のもとへ。事件前、布勢が弟・鈴木レオ（板垣李光人）の誘拐を偽装し、父・寛（段田安則）に身代金を要求する電話をしたこと、口論になり激しいもみ合いになったこと、当時、警察に揉めた原因は”布勢の女性関係”だと嘘をついたこと…。それを聞いた黒川は、ネルラが思い出したという事件現場にいた第三者の存在に加え、布勢の大学時代の交友関係を洗い直そうと考える。
そんな中、無事に事情聴取を終え、幸太郎とともに帰ろうととするネルラに、黒川が突然「明後日、誕生日ですよね？」と切り出す。黒川に言われるまですっかり失念していた幸太郎とネルラだが、鈴木家ではネルラの誕生日会が行われる。すると寛がおもむろに、幸太郎とネルラに「あんたとネルラは、ここを出て2人で暮らしてもいいんだよ」と言い始める。そんなある日、幸太郎に黒川から電話がかかってくる。
ドラマ『しあわせな結婚』は、テレビ朝日系にて毎週木曜21時放送。
