8月21日の運勢第1位は射手座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……射手座

たとえ仕事で不安なことを抱えていたのだとしても、今日は笑顔になれるはず！｢これで大丈夫だ！｣と思える状況を作り出せます。まずは、どんどん自分の意見を口にしてください。そして、それ以上に人の意見も聞くことが、安心と発展のベースになります。

★第2位……牡羊座

｢きっとこう思っているんだな｣｢これをしてほしいんだな｣と、異性の考えていることが、手に取るように分かるでしょう。その直感は正しいはず。自信を持って、笑顔で声をかけてください。相手は、もっとあなたに心を開きたいと思うはず。

★第3位……獅子座

自分の中で｢これを目指したい！｣という目標を、改めて見直してみるといい日。これまでよりも、少し高めの目標に切り替えるのもオススメ。というのも今日は、未来のことを考えるほどにやる気が湧いてくる運気だから。明るい未来をイメージしてたくさん笑いましょう！

★第4位……天秤座

恋愛の相手だからこそ、異性だからこそ、言えない…。そう感じていることもあるでしょう。しかし今日は、そう思っていることこそ、口に出して正解！勇気を出して話していることも伝わって、とてもいい会話ができます。心もスッと通じていくでしょう。

★第5位……双子座

この仕事ではこれ、あの仕事ではこれと、いろいろな目標が見えてきそうです。｢1つに絞らなければいけない｣と考えないでください。今日のところは、目標が見えて意欲的になることに、意味があります。優先順位などは、決めなくていいのだと考えて。